Pád Listu Jaromíra Soukupa. Magnát propůjčil hnutí tvář, ale jeho lidé nehnuli prstem

Mediální magnát, byznysmen a dvorní zpovědník prezidenta Miloše Zemana Jaromír Soukup počátkem letošního roku vykročil do politiky. Oznámil, že zakládá nové hnutí nesoucí jeho jméno. Na sklonku roku ale nehledíme na vybudovaný subjekt, jak sbírá první procenta sympatií v průzkumech veřejného mínění. Naopak. Vláda podpořila návrh, aby soud projednal pozastavení činnosti hnutí.

"Byl jsem to já, kdo jako první upozornil na to, jaký je rozdíl v tom, co politici říkají a co pak dělají. Furt nám něco slibují. Proto jsem se rozhodl, že chci aktivně vstoupit do dění. Dovolte mi proto sdělit vám, že dnešním dnem zakládám politické hnutí List Jaromíra Soukupa, jehož cílem je bránit české národní zájmy před zkorumpovanými politiky a oligarchy," hlásil Soukup dramaticky 16. ledna večer ve své televizi Barrandov.

Vystoupení avizoval jako událost zásadního významu. Dopředu oficiálně neprozradil, co chystá. Ve svých médiích ale lákal na to, že jeho krok otřese tuzemskou politickou, byznysovou a mediální scénou. Nakonec ohlásil vstup do politiky. Chvíli to vypadalo, že to myslí vážně. "Nedávám si nesplnitelné cíle, ale každý rok uvedu seznam konkrétních věcí, které je potřeba změnit a které jdou změnit v tom daném roce," řekl.

Jenže jak byl jeho nástup velkolepý, o to slabší bylo další nasazení. Až 15. března ministerstvo vnitra registrovalo nové politické hnutí List Jaromíra Soukupa. Překvapením bylo, že mezi zakládajícími členy scházel samotný Soukup. Přípravný výbor tvořili Ondřej Pála, Radek Pála a Arleta Krausová - všichni jsou boxeři, kteří se řadí k magnátovým přátelům.

Soukup dnes vysvětluje, že takový byl jeho plán od počátku. Tedy že bude stát mimo hnutí, které nese jeho jméno. "Založením hnutí jsme reagovali na silnou poptávku ze strany diváků a mých fanoušků. Od začátku jsem to chápal tak, že propůjčuji tomuto projektu své jméno a neměl jsem v úmyslu být aktivním politikem. Nikdy jsem nechtěl být funkcionářem nebo předsedou tohoto hnutí. A v tomto směru se můj názor nezměnil," řekl Aktuálně.cz.

Test politického terénu

Podle informací Aktuálně.cz ohlášení vzniku hnutí vnímal především jako test terénu pro případné jiné politické angažmá. Už nějakou dobu má registrovanou doménu soukupnahrad.cz. Protože ohlas po jeho dramatickém vstupu na politické pole nebyl tak výrazný, jak očekával, potichu se stáhl a starost o další kroky směřující k založení hnutí přesunul na zmíněnou trojici boxerů.

Jeho přátelé ale ve své aktivitě navázali tam, kde Soukup skončil. Přešlapovali na místě. V září server idnes.cz upozornil, že ministerstvo vnitra vyzvalo List Jaromíra Soukupa k činnosti. Dne 15. září uplynula zákonná lhůta, dokdy musí politický subjekt ustavit své řídicí orgány. Hnutí v tomto ohledu nepodniklo nic. Nesvolalo žádný sněm, nevytvořilo vedoucí strukturu.

"V případě, kdy jakákoli strana a hnutí neustaví do šesti měsíců od jejich vzniku statutární orgán, jsou ministerstvem vnitra nejprve písemně upozorněny, že mu nebylo doručeno příslušné oznámení. Zároveň jsou vyzvány k jeho předložení s tím, že pokud tak neučiní ve stanovené lhůtě, byl by dán důvod k podnětu ministerstva vnitra vládě na podání návrhu na pozastavení činnosti strany a hnutí," vysvětlila Aktuálně.cz mluvčí ministerstva vnitra Hana Malá.

Ani po této urgenci se však nic nezměnilo. Jak upozornil Deník N, resort pod vedením ministra vnitra Jana Hamáčka (ČSSD) počátkem listopadu vypracoval podklady pro vládu. V nich navrhoval, aby koaliční kabinet ANO a ČSSD poslal Nejvyššímu správnímu soudu podnět pro pozastavení činnosti hnutí.

Soud by měl rozhodnout do tří měsíců

Vláda vyhověla na svém zasedání 9. prosince, podnět resortu prošel hladce. "Vláda návrh ministerstva vnitra o pozastavení činnosti hnutí List Jaromíra Soukupa podpořila, nebyla nad tím ani žádná debata," řekl Aktuálně.cz mluvčí kabinetu Vladimír Vořechovský.

"Předseda vlády odešle návrh Nejvyššímu správnímu soudu, který dle své úvahy předvolá v případě potřeby zmocněného zástupce vlády na nařízené jednání," popsala další postup v procesu pozastavení činnosti hnutí mluvčí vnitra. Nejvyšší správní soud obdobné návrhy vyřizuje zpravidla do tří měsíců.

Prezidentův mediální magnát Jaromír Soukup (*1969) je český byznysmen, mediální magnát a v minulosti také politický aktér. V druhé vládě Mirka Topolánka byl náměstkem ministryně školství Dany Kuchtové, v roce 2006 se podílel na tvorbě ekonomického programu Strany zelených.

V roce 2000 založil vydavatelství Empresa Media, pod které koncem minulé dekády přešly tituly jako Týden či Instinkt. V roce 2012 koupil televizi Barrandov, kde v průběhu roku 2017 začal moderovat řadu pořadů. Na vrcholu svého vystupování na televizní obrazovce jich uváděl více než deset.

Jeden z nich je Týden s prezidentem, který je vlajkovým programem televize. Pořad se stal platformou pro nekritickou prezentaci názorů prezidenta Miloše Zemana.

Na soudu má takové podněty na starosti senát, kterému předsedá Tomáš Langášek. Nejvíce návrhů přijímá kvůli tomu, že strany nedodají výroční zprávu nebo mají nedostatky v přehledu svého hospodaření. Pokud soud rozhodne o pozastavení činnosti strany či hnutí, znamená to pro její existenci dramatický zásah. Veškeré aktivity musí omezit na minimum.

"Nemůže činit nic jiného než odstraňovat nedostatky, pro které byla její činnost pozastavena. Jenom kvůli tomu se mohou její členové scházet. Nemůžou však už vyvíjet činnost, pro kterou je politická strana založena, jako je kampaň, účast ve volbách a tak dále," řekl Aktuálně.cz předseda zmíněného senátu Tomáš Langášek.

Potenciální konkurent SPD, Klause nebo komunistů

Podle informací Aktuálně.cz mezitím vypadl z přípravného výboru hnutí boxer Ondřej Pála, odstavit ho měl přímo Soukup kvůli ztrátě důvěry. Mediální magnát na dotaz týkající se Pály neodpověděl. Sám Boxer se nechtěl o Listu Jaromíra Soukupa bavit. "K tomuhle se úplně nechci vyjadřovat, děkuju, na shledanou," řekl Aktuálně.cz Pála a položil telefon. Na další pokus o kontakt už nereagoval.

Kdyby magnát nebo jeho kolegové investovali do budování hnutí stejné nasazení jako při jeho prvotní propagaci, List Jaromíra Soukupa by mohl sehrát na politické scéně relevantní roli. Potenciální voliče by nehledal složitě. "Připadalo mi, že to má určitý potenciál. I proto, že pořady Jaromíra Soukupa mají na Barrandově poměrně slušnou sledovanost," řekl Aktuálně.cz sociolog Jan Herzmann.

"Hodně by to konkurovalo takovým subjektům, jako je SPD, nově vznikající Trikolóra, částečně asi KSČM a určitě částečně také hnutí ANO. Obecně by na to slyšeli voliči, kterým nevadí populismus a chtějí v čele politických subjektů silné lídry," podotkl Herzmann. Aktuální stav hnutí vnímá jako jeho promarněnou příležitost. Na druhé straně připustil, že vzhledem k rozdrobenosti politické scény není pro nové subjekty úplně snadné se prosadit.

Soukup alespoň navenek deklaruje, že s jeho hnutím má veřejnost dál počítat. "Každopádně tento projekt rozhodně není mrtvý. Nyní čekáme na osobnosti, které se tohoto projektu chopí a budou ho chtít rozvíjet." Podtrhl ale, že nadále bude stát mimo. "Já do toho nebudu vstupovat. Ani to nebudu žádným způsobem regulovat," řekl s tím, že ve sněmovních volbách, které se mají konat za dva roky, kandidovat nebude.