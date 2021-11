Pád lanovky na Ještědu nechápu. Průvodčí mohl omdlít, proto nebrzdil, soudí expert

Jako zcela výjimečnou a nepochopitelnou událost popisuje nedělní pád lanovky na Ještědu prezident Asociace lanové dopravy Jakub Juračka. Pravděpodobnost, že se lano přetrhne, byla podle něj téměř nulová, lanovky procházejí velmi přísnými kontrolami. Otázkou zůstává, proč pracovník kabinu po přetrhnutí lana nezabrzdil. Mohl omdlít nebo se udeřit do hlavy, říká Juračka v rozhovoru pro Aktuálně.cz.

Už víme, co se v neděli na Ještědu stalo?

Víme, že tažné lano, které kabiny vytahuje nahoru, se asi padesát centimetrů od koncovky roztrhlo. Následně se kabina, která jela dolů, rozjela po nosném laně směrem z kopce. Pak se u sloupu vytrhla ze závěsu a spadla. Co nevíme, je, proč k nehodě došlo. Protože pravděpodobnost, že se lano roztrhne, se skutečně blížila nule. Také nevíme, proč pracovník, který při nehodě bohužel zemřel, nezatáhl za ruční brzdu a kabinu nezastavil, stejně jako to udělal průvodčí z druhé kabiny, která se díky brzdě nerozjela dolů a zůstala viset.

Toto je důvod, proč jedna z kabin spadla a druhá ne?

Ano. Tento typ lanovky vyžaduje průvodčího, který v tom voze musí být. Je to člověk školený na různé rizikové situace. V kabině je spousta bezpečnostních prvků a jedním z nich je i brzda, v tomto případě ruční.

Jak si vysvětlujete, že za ní pracovník nezatáhl?

Mohl omdlít, mohl se kvůli rázu kabiny, když se rozjela dolů, praštit do hlavy. Variant může být hodně. To se ale dá rozřešit jen složitě, možná pitvou. Ale těžko přijdete na to, co se stalo, co se mu honilo v hlavě a jak zareagoval, pokud to nemá například někdo natočené na mobilním telefonu.

Lano prošlo kontrolou naposled před dvěma lety

Jak bude vyšetřování probíhat?

Budou muset nastoupit experti na metalurgii a na trhové zkoušky. Drážní inspekce nebo policie bude muset zadat expertizu, která posoudí to místo, kde se lano roztrhlo, a odborně zanalyzuje, proč lano prasklo tam, kde prasklo.

Zjistí se také, jestli nebylo lano přepnuté, zda tam nebyla přílišná námaha nebo vada materiálu. Musí dojít k fyzikální zkoušce materiálu, ze které bylo lano vyrobeno, jestli nedošlo ke změně v jeho struktuře.

Napadá vás alespoň nějaké vysvětlení toho, proč se lano roztrhlo?

Vůbec. Mluvil jsem s člověkem, který tam provádí defektoskopickou kontrolu. (Nedestruktivní testování zahrnuje soubor metod, které jsou na základě měřitelných nebo sledovatelných fyzikálních jevů schopny odhalit vady ve výrobku bez jeho porušení nebo poškození, pozn. red.) Říkal mi, že když to kontrolovali naposled před dvěma lety, tak bylo lano samozřejmě v pořádku. Může to být souhra mnoha okolností.

Před dvěma lety?

U tažných lan je kontrola povinná co dva roky. Pracovník tam musí přijet a má to, čemu se říká defektoskop. To je ultrazvukové zařízení, kterým plynule zkontroluje celé lano a počítá na něm lomy drátků. Česká norma říká, kolik je přípustných těchto lomů na určitou vzdálenost při určitém průměru lana. Když to lano nesplňuje, tak jde okamžitě pryč.

Neměly by být kontroly častější, nejsou dva roky dlouhá doba?

Myslím, že ne. Na některých lanovkách je lano třeba i dvacet let staré a přitom vyjadřuje minimální ztrátu. Lana mají velmi dlouhou životnost, je ale samozřejmě otázkou, jak se o ně personál stará, jestli lano nepřepíná, jestli bylo mazané, jaká je tam duše.

Než jde lano do prodeje, tak navíc musí projít trhací zkouškou, kdy musí vydržet stonásobně víc, než je povolené zatížení. Já si myslím, že i s ohledem na to, že se dnes lana dělají z nekorodujícího materiálu, jsou ty dva roky naprosto dostačující lhůta. Navíc jsem mluvil s výrobcem toho lana, které prasklo. Je z roku 2018, životnost je deset let.

Další kontrola měla tedy proběhnout v těchto dnech, kdy mělo dojít k plánované odstávce?

Ano. V neděli končí sezona lanových drah v Česku. Ty čtyři dny mezi 28. a 31. říjnem byly ještě tržbově zajímavé, teď ale nastává u velké části lanovek asi měsíční výluka. Jde zejména o provozní záležitosti, některé lanovky se musí předělat z letního provozu na zimní, činí se také nejrůznější kontroly.

Pokud by kontroly neměly být častější, není namístě alespoň zpřísnění?

Už nevím, jak to zpřísnit, abych řekl pravdu. Těch kontrol je strašně moc a jsou navíc vícestupňové. Až se udělají všechny tyto zkoušky, tak přijde nezávislý inspektor, který sám musí každých pět let projít přezkoušením. Tento člověk je povinný získat všechny tyto kontroly, posoudit jejich pravost a závěr. Pak vystaví zprávu o provozuschopnosti zařízení.

Následně musí tuto kontrolu předat nejen provozovateli, ale i poslat na drážní úřad. A ten ještě do části lanových drah vyjede na další kontrolu.

I lanovka si musí odpočinout.@ceskedrahy_ (📸) přeruší od 1. do 12.11.provoz lanovky na Ještěd.Důvod:plánovaná podzimní odstávka s nutnými opravami a kontrolou.

Experti provedou předepsané zkoušky a na závěr nácvik evakuace cestujících.Po výluce provoz obnoví (13.11.,8:00.) pic.twitter.com/RuqRLJsOWg — Vlastimil Weiner (@VlastimilWeiner) October 31, 2021

Pro CNN Prima News jste uvedl, že mohlo jít i o sabotáž. Pořád to považujete za jednu z variant?

Neříkám, že to někdo udělal nebo že by to něco naznačovalo. Ale aby bylo vyšetřování korektní, tak je třeba vyloučit různé varianty. Nechť policie vyloučí, že to lano někdo nepoškodil. V minulosti například v rámci konkurenčních bojů provozovatelů lyžařských vleků docházelo k tomu, že si dva sousedi vzájemně poškodili tažné lano, aby si zkazili sezonu. V případě Ještědu asi nejde mluvit o konkurenčním boji, ale vzhledem k tomu, jaké je napětí ve společnosti, tak nelze vyloučit, že tu lanovku někdo úmyslně poškodil.

"Část lanovek je z druhé ruky. Jsou ale stejně kvalitní"

Co dělat pro to, aby se podobné neštěstí nestalo znovu?

Na to se přijde v expertize. Z jejích výsledků se dá dohromady návrh opatření, co dělat u tohoto typu lanových drah jinak. Nebo se přijde na to, že to byla jednoduše souhra událostí, která se může opakovat jednou za sto let a nebude třeba dělat nic navíc. Na tyto závěry je ale ještě brzo.

V jakém jsou dnes lanovky v Česku stavu? Jsou na tom například hůř než ty v Rakousku nebo Německu?

Já si myslím, že úroveň a kvalita je stejná tady jako v zahraničí, přestože část lanovek je v Česku z druhé ruky z alpských zemí. Dnes se staví lanovky přenesené. Střediska například v Rakousku nebo v Itálii se rozhodnou, že jim nestačí čtyřsedačka a chtějí šestisedačku. Tak tu čtyřsedačku sundají, pošlou do prodeje a u nás se z toho postaví nové lanovky. Zůstane z nich ale jen to železo, vždy se tam dává nové lano, komplet nová elektronika a nový motor.

Největší boom stavby lanových drah byl ale u nás v letech 2008 až 2013, kdy se postavilo třicet úplně nových lanových drah.

Víme o nějakých podobných nehodách ze zahraničí?

Vzhledem k tomu, že je nehod na celkový počet lanovek mizivě málo, tak o tom nemáme přehled. Hlavně by mě nikdy nenapadlo to nějakým způsobem sledovat, protože tato situace je pro mě výjimečná, nepochopitelná. Zvláště na Ještědu, kde osobně ty lidi znám a vím, jací jsou poctivci a jak lanovku opečovávali. Nedokážu si vysvětlit, že se něco takového stalo.