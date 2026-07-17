Pacienty v ostravské nemocnici nově pomáhá léčit kocour Teuš

Felinoterapii čili kontakt s kočkou začala při léčbě využívat Fakultní nemocnice Ostrava (FNO). Tato terapeutická metoda pomáhá zlepšit psychický i fyzický stav pacienta. Na Kliniku rehabilitace a tělovýchovného lékařství (KRTL) nyní dochází felinoterapeutka Elena Berčíková s kocourem Teušem. FNO je největší nemocnicí v Moravskoslezském kraji.
„Tuto terapii používáme hlavně u lidí, kteří jsou smutní nebo jim je teskno. Když vidí zvíře, úplně se rozzáří. Nechce se jim třeba hýbat, ale po příchodu kočky se to okamžitě mění. Chtějí ji obejmout anebo odměnit nějakým pamlskem. Doslova je to nabíjí energií,“ uvedla staniční sestra KRTL Ludmila Vidlářová.
Berčíková, která ve FNO zároveň působí jako sestra na Interní a kardiologické klinice, uvedla, že jeden pacient například po felinoterapii začal více komunikovat. Kočka podle ní dokáže pacienty uklidnit. „Dochází u nich k vyplavení protistresových hormonů. Tato metoda pomáhá snižovat stres, úzkost a pocit osamělosti.
Při kontaktu s kočkou dochází u člověka ke koregulaci nervového systému, což podporuje pocit bezpečí a psychickou pohodu. Předení kočky o frekvenci přibližně 25 až 150 hertzů může mít příznivý vliv na relaxaci organismu a podle některých studií také na regeneraci tkání,“ uvedla kočičí terapeutka.
Terapii ale nemůže dělat každá kočka. „Když jsme si Teuše pořídili, všimla jsem si, že má pro to správnou povahu. Je přátelský, mazlivý, klidný, dobře snáší kontakt s pacientem a nové prostředí zvládá bez známek výrazného stresu. Díky tomu také úspěšně zvládl felinoterapeutické zkoušky,“ uvedla Berčíková.
Vladimíru Mazalovou, která se na KRTL léčila, kočičí terapie nadchla. „Ani jsem netušila, že takové možnosti v nemocnici jsou. Spoustě nemocných totiž při hospitalizaci domácí mazlíček chybí. Pro mě osobně to byl velký zážitek. Pomazlila jsem se a vlastně našla i spřízněnou duši,“ uvedla pacientka.
Kočičí terapeuty využívají v Moravskoslezském kraji třeba krajská nemocnice v Krnově na Bruntálsku nebo Nemocnice Agel v Ostravě-Vítkovicích. Nejrozšířenější metodou takzvané zoorehabilitace je ale canisterapie, při které se používají psi. Ve FNO aktuálně působí deset canisterapeutů, kteří docházejí na 15 pracovišť.
Příkaz z vedení ODS. Praha 1 musí z kandidátky vyhodit exstarostu Dvořáka
Vedení ODS zadalo organizaci z Prahy 1 do týdne přepracovat kandidátku pro podzimní komunální volby. Nemá na ní být bývalý městský radní a exstarosta Prahy 1 Filip Dvořák. Pokud tak neučiní, má to udělat regionální organizace. Novinářům to v pátek po jednání výkonné rady ODS řekli předseda ODS Martin Kupka a první místopředseda Tomáš Portlík.
V Národním parku Šumava hoří les v obtížně přístupném terénu
V Národním parku Šumava mezi Stožcem a Novou Pecí na Prachaticku hoří les na ploše 50krát 50 metrů. Požár, který zasáhl kořenový systém, je ve velmi obtížně přístupném terénu. Podle hasičů se požár dál nešíří, informovali na síti X. Požár na Šumavě je v posledních letech ojedinělý, řekla ČTK mluvčí jihočeských hasičů Vendula Matějů.
Pelé, Maradona, Messi. Všichni nosili desítku, ale právě tahle má hodnotu přes 100 milionů
Číslo 10 už dávno není jen číslem na zádech fotbalisty. Je symbolem geniality, kterou se proslavili Pelé, Maradona i Messi. Právě Pelého legendární dres z finále mistrovství světa 1958 v aukční síni Sotheby’s v pátek změnil majitele za 4,9 milionu dolarů (přes 100 milionů korun) a stal se druhým nejdražším sportovním dresem všech dob.
Firmy dostanou bezplatné povolenky výměnou za investice do dekarbonizace
Evropská komise chce zachovat bezplatné přidělování emisních povolenek i po roce 2030, nově ho chce více propojit s investicemi do dekarbonizace. Firmy tak budou muset pro pokračování této podpory realizovat plány na snižování emisí. Vyplývá to z revize systému obchodování s emisními povolenkami ETS 1, kterou v pátek představila Evropská komise. Ta nově počítá i s dražbou povolenek po roce 2040.
Izrael se inspiruje u Trumpa, palestinské vězně budou hlídat krokodýli
Izraelské ministerstvo životního prostředí změnilo status krokodýlů nilských, což otevírá cestu pro jejich využití v okolí věznic s Palestinci. Informovala o tom v pátek izraelská média. Podle nich nižší ochrana vychází vstříc nápadu ministra pro národní bezpečnost Itamara Ben Gvira, aby krokodýlové hlídali vnější perimetr věznic, kde jsou drženi palestinští vězni.