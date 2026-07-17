Přeskočit na obsah
Benative
17. 7. Martina
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Domácí

Pacienty v ostravské nemocnici nově pomáhá léčit kocour Teuš

ČTK

Felinoterapii čili kontakt s kočkou začala při léčbě využívat Fakultní nemocnice Ostrava (FNO). Tato terapeutická metoda pomáhá zlepšit psychický i fyzický stav pacienta. Na Kliniku rehabilitace a tělovýchovného lékařství (KRTL) nyní dochází felinoterapeutka Elena Berčíková s kocourem Teušem. FNO je největší nemocnicí v Moravskoslezském kraji.

Felinoterapeutka Elena Berčíková, DiS., s kocourem Teušem
Felinoterapeutka Elena Berčíková, DiS., s kocourem TeušemFoto: Fakultní nemocnice Ostrava
Reklama

„Tuto terapii používáme hlavně u lidí, kteří jsou smutní nebo jim je teskno. Když vidí zvíře, úplně se rozzáří. Nechce se jim třeba hýbat, ale po příchodu kočky se to okamžitě mění. Chtějí ji obejmout anebo odměnit nějakým pamlskem. Doslova je to nabíjí energií,“ uvedla staniční sestra KRTL Ludmila Vidlářová.

Berčíková, která ve FNO zároveň působí jako sestra na Interní a kardiologické klinice, uvedla, že jeden pacient například po felinoterapii začal více komunikovat. Kočka podle ní dokáže pacienty uklidnit. „Dochází u nich k vyplavení protistresových hormonů. Tato metoda pomáhá snižovat stres, úzkost a pocit osamělosti.

Související

Při kontaktu s kočkou dochází u člověka ke koregulaci nervového systému, což podporuje pocit bezpečí a psychickou pohodu. Předení kočky o frekvenci přibližně 25 až 150 hertzů může mít příznivý vliv na relaxaci organismu a podle některých studií také na regeneraci tkání,“ uvedla kočičí terapeutka.

Terapii ale nemůže dělat každá kočka. „Když jsme si Teuše pořídili, všimla jsem si, že má pro to správnou povahu. Je přátelský, mazlivý, klidný, dobře snáší kontakt s pacientem a nové prostředí zvládá bez známek výrazného stresu. Díky tomu také úspěšně zvládl felinoterapeutické zkoušky,“ uvedla Berčíková.

Reklama
Reklama

Vladimíru Mazalovou, která se na KRTL léčila, kočičí terapie nadchla. „Ani jsem netušila, že takové možnosti v nemocnici jsou. Spoustě nemocných totiž při hospitalizaci domácí mazlíček chybí. Pro mě osobně to byl velký zážitek. Pomazlila jsem se a vlastně našla i spřízněnou duši,“ uvedla pacientka.

Kočičí terapeuty využívají v Moravskoslezském kraji třeba krajská nemocnice v Krnově na Bruntálsku nebo Nemocnice Agel v Ostravě-Vítkovicích. Nejrozšířenější metodou takzvané zoorehabilitace je ale canisterapie, při které se používají psi. Ve FNO aktuálně působí deset canisterapeutů, kteří docházejí na 15 pracovišť.

Reklama
Reklama
Mohlo by vás zajímat
Reklama
Reklama
Nejnovější
konference, Health & Longevity Summit 2024, Filip Dvořák, Vnitřní sekce HK ČR, předseda Hospodářské komory Praha 1
konference, Health & Longevity Summit 2024, Filip Dvořák, Vnitřní sekce HK ČR, předseda Hospodářské komory Praha 1
konference, Health & Longevity Summit 2024, Filip Dvořák, Vnitřní sekce HK ČR, předseda Hospodářské komory Praha 1

Příkaz z vedení ODS. Praha 1 musí z kandidátky vyhodit exstarostu Dvořáka

Vedení ODS zadalo organizaci z Prahy 1 do týdne přepracovat kandidátku pro podzimní komunální volby. Nemá na ní být bývalý městský radní a exstarosta Prahy 1 Filip Dvořák. Pokud tak neučiní, má to udělat regionální organizace. Novinářům to v pátek po jednání výkonné rady ODS řekli předseda ODS Martin Kupka a první místopředseda Tomáš Portlík.

Radek Kopecký, hasič, les, lesní požár, národní park České Švýcarsko, spáleniště
Radek Kopecký, hasič, les, lesní požár, národní park České Švýcarsko, spáleniště
Radek Kopecký, hasič, les, lesní požár, národní park České Švýcarsko, spáleniště

V Národním parku Šumava hoří les v obtížně přístupném terénu

V Národním parku Šumava mezi Stožcem a Novou Pecí na Prachaticku hoří les na ploše 50krát 50 metrů. Požár, který zasáhl kořenový systém, je ve velmi obtížně přístupném terénu. Podle hasičů se požár dál nešíří, informovali na síti X. Požár na Šumavě je v posledních letech ojedinělý, řekla ČTK mluvčí jihočeských hasičů Vendula Matějů.

pro grafiku - emise pozadí
pro grafiku - emise pozadí
pro grafiku - emise pozadí

Firmy dostanou bezplatné povolenky výměnou za investice do dekarbonizace

Evropská komise chce zachovat bezplatné přidělování emisních povolenek i po roce 2030, nově ho chce více propojit s investicemi do dekarbonizace. Firmy tak budou muset pro pokračování této podpory realizovat plány na snižování emisí. Vyplývá to z revize systému obchodování s emisními povolenkami ETS 1, kterou v pátek představila Evropská komise. Ta nově počítá i s dražbou povolenek po roce 2040.

Reklama
Nile,Crocodile,In,Rough,Waves,Near,The,Shore,Of,Chobe
Nile,Crocodile,In,Rough,Waves,Near,The,Shore,Of,Chobe
Nile,Crocodile,In,Rough,Waves,Near,The,Shore,Of,Chobe

Izrael se inspiruje u Trumpa, palestinské vězně budou hlídat krokodýli

Izraelské ministerstvo životního prostředí změnilo status krokodýlů nilských, což otevírá cestu pro jejich využití v okolí věznic s Palestinci. Informovala o tom v pátek izraelská média. Podle nich nižší ochrana vychází vstříc nápadu ministra pro národní bezpečnost Itamara Ben Gvira, aby krokodýlové hlídali vnější perimetr věznic, kde jsou drženi palestinští vězni.

Reklama
Reklama
Reklama