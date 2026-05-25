Pacientům od července budou moci více léků předepsat praktičtí lékaři. Půjde o více než 1000 přípravků, kvůli kterým dosud museli ke specialistovi. Na sociální síti X to v pondělí v podvečer uvedl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO). Požadavku praktických lékařů, který podpořili i zástupci lékařů specialistů, ministr vyjádřil podporu už v březnu na jejich kongresu.
"Jde například o léčiva na diabetes, srdeční selhání nebo chronické onemocnění ledvin," uvedl v pondělí ministr. "Praktici své pacienty dlouhodobě znají a u stabilizovaných chronických onemocnění mohou převzít větší roli," dodal.
Současná omezení jsou podle ministrova březnového vyjádření spíše administrativní bariéry než rozhodnutí podložená validními odbornými argumenty.
S převodem předepisování některých léků souhlasí i zástupci lékařů specialistů. Například pacientů se srdečním selháním je už v současné době 375.000, v roce 2040 jich bude přes půl milionu. Kapacity ordinací kardiologů přitom již v současné době v některých městech nestačí.
"Často jde o léky, které jsou dobře snášeny a jednoduché k použití. Jejich využití v primární péči ušetří pacientům čas, který by trávili na cestě ke specialistům, a zdravotnímu systému ušetří náklady na vyšetření specialistou. Ten se pak může věnovat více těm, kteří to skutečně potřebují," uvedl v březnu v tiskové zprávě Sdružení praktických lékařů Aleš Linhart, přednosta II. interní kliniky kardiologie a angiologie Všeobecné fakultní nemocnice a 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze.
Čeští hokejisté si komplikují situaci. Po bídném výkonu prohráli s Norskem
Čeští hokejisté prohráli na mistrovství světa ve Švýcarsku s Norskem 1:4 a zkomplikovali si boj o druhé místo ve skupině - a tím možnost příznivějšího soupeře ve čtvrtfinále. Účinkování ve skupině zakončí v úterý proti jistému vítězi Kanadě.
Nejcennější rekord světa na zvláštním místě. Železný marně čeká, až ho někdo naštve
Ten rekord je při pohledu na historické oštěpařské tabulky naprosto impozantní. Vždyť i podle atletických přepočtů jde o nejhodnotnější maximum napříč všemi disciplínami. Velehod Jana Železného do vzdálenosti 98,48 metru na malém mítinku v německé Jeně dnes slaví 30 let.
Vládní poslanci chtějí rozšířit okruh lidí, kteří nemusí hradit poplatek pro ČT a ČRo
Televizní a rozhlasový poplatek by neměly platit domácnosti seniorů nad 75 let. Týkat by se neměl také podnikatelů a firem, kteří mají do 50 zaměstnanců místo nynějších 24. Rozšíření osvobození od poplatku navrhla v novele skupina koaličních poslanců v čele s místopředsedou Sněmovny Patrikem Nacherem (ANO).
„Myslí si, že je ve vládě. Není.“ Babiš nezvykle tvrdě setřel Okamuru
Premiér Andrej Babiš (ANO) si v pondělí veřejně rýpl do koaličního partnera tak tvrdě, jak už dlouho ne. Šéfa SPD Tomia Okamuru uzemnil kvůli jeho slovům o vyjednávání s Bruselem a vzkázal mu, že si zřejmě stále myslí, že sedí ve vládě. Jenže nesedí, řekl předseda vlády.
Moskva v reakci na zadržení Ilariona v Česku kvůli zakázaným látkám předvolá velvyslance
Ruské ministerstvo zahraničí si v nejbližší době předvolá vedoucího českého zastupitelského úřadu v Moskvě kvůli zadržení metropolity ruské pravoslavné církve Ilariona v Česku. Jeho zadržení Rusko pokládá za zinscenovanou provokaci. Uvedla to v pondělí mluvčí ministerstva Marija Zacharovová, jejíž vyjádření citovaly ruské agentury.