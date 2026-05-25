Pacientům od července budou moci více léků předepsat praktičtí lékaři

Pacientům od července budou moci více léků předepsat praktičtí lékaři. Půjde o více než 1000 přípravků, kvůli kterým dosud museli ke specialistovi. Na sociální síti X to v pondělí v podvečer uvedl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO). Požadavku praktických lékařů, který podpořili i zástupci lékařů specialistů, ministr vyjádřil podporu už v březnu na jejich kongresu.

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch. Foto: HN - Václav Vašků
"Jde například o léčiva na diabetes, srdeční selhání nebo chronické onemocnění ledvin," uvedl v pondělí ministr. "Praktici své pacienty dlouhodobě znají a u stabilizovaných chronických onemocnění mohou převzít větší roli," dodal.

Současná omezení jsou podle ministrova březnového vyjádření spíše administrativní bariéry než rozhodnutí podložená validními odbornými argumenty.

S převodem předepisování některých léků souhlasí i zástupci lékařů specialistů. Například pacientů se srdečním selháním je už v současné době 375.000, v roce 2040 jich bude přes půl milionu. Kapacity ordinací kardiologů přitom již v současné době v některých městech nestačí.

"Často jde o léky, které jsou dobře snášeny a jednoduché k použití. Jejich využití v primární péči ušetří pacientům čas, který by trávili na cestě ke specialistům, a zdravotnímu systému ušetří náklady na vyšetření specialistou. Ten se pak může věnovat více těm, kteří to skutečně potřebují," uvedl v březnu v tiskové zprávě Sdružení praktických lékařů Aleš Linhart, přednosta II. interní kliniky kardiologie a angiologie Všeobecné fakultní nemocnice a 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze.

