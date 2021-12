Pacientů bude brzy jako na jaře. Na Vánoce ani nemyslíme, říká primářka z Bulovky

Ačkoliv podle ministerstva i expertů začíná epidemie covidu v Česku zpomalovat, zdravotníci vědí, že je to nejhorší teprve čeká. Počet pacientů rychle stoupá, brzy u nás bude takový jako na jaře a vyvrcholí před Vánoci, říká primářka infekční kliniky Fakultní nemocnice Bulovka Hana Roháčová. Kolapsu systému se ale nebojí. Její personál každopádně už počítá s tím, že svátky stráví v práci.

Jaká je momentálně situace u vás na Bulovce? Přibývají pořád pacienti?

Číslo roste, každý den přibývají pacienti. V posledních dnech jich míváme mezi 150 a 160. Ve vážných stavech na přístroji jich bývá do dvaceti. K tomu každý den jednotky lidí zemřou.

I kvůli tomu znovu omezujeme odložitelnou péči. Operace žlučníků, kýly nebo třeba ortopedické a gynekologické zákroky se musí odložit, pokud nejsou akutní. U nás na infekčním máme transformovaná všechna lůžka krom několika, která musíme nechat pro pacienty, kteří nemohou ležet nikde, například s tuberkulózou. Na lůžkách krčního, očního a kožního a dalších oddělení už všude leží pacienti s onemocněním covid-19

Kolik procent pacientů s covidem v nemocnici je očkovaných a kolik neočkovaných?

Očkovaných je kolem třiceti procent. Naprostá většina z nich jsou ale pacienti, kteří sice potřebují lůžko, ale nedostanou se do nejtěžšího stavu a nepotřebují ventilaci. Plně očkovaní lidé v těžkých stavech jsou úplnou výjimkou. A pokud jsou, tak jde o lidi, kteří již mají více než šest měsíců od druhé dávky. Pacienty, kteří by za sebou měli tři dávky a nemají žádné jiné zdravotní komplikace, v nemocnici nemáme.

Pokud byste měla současné vytížení nemocnice srovnat se stavem z jara, kdy jste měli nejvíce covidových pacientů, jak na tom jste? Už se mu blížíte?

Je to tak. Upřímně řeknu, že mě výše té vlny překvapila. Myslela jsem si, že to díky opatřením i očkování nebude tak hrozné. Velká část lidí ale ještě naočkovaná není, takže je průběh podobný jako loni.

Nejvíce jsme měli na jaře asi dvě stě pacientů. To není velký rozdíl oproti současnému stavu a předpokládáme, že se na tento počet dostaneme znovu. Podle predikcí bychom měli mít nejvíce pacientů někdy po 20. prosinci.

Někteří primáři v nejvíce zasažených regionech se podle svých slov obávají, že budou muset za chvíli rozhodovat, kterého pacienta přijmout a kterého ne. Obáváte se toho také?

Já si nedokážu představit, že se dostaneme do stavu, kdy někomu, kdo přijde o hodinu dřív, péči poskytneme a někomu, kdo přijde o hodinu později, už ne. Nedokážu si představit kritéria, podle kterých bychom to posuzovali.

Situace je ale hodně dramatická. Veškerý personál napíná všechny síly. My jsme velká nemocnice, ale malá zařízení nepochybně budou mít problém. Ale i u nás se stává, že řešíme, kam pacienta umístit.

Kolaps zdravotního systému tedy podle vás nehrozí?

Do toho momentu se nesmíme dostat. Existuje národní dispečink léčebné péče, a jakmile situace v některých oblastech přetéká, tak se pacienti přesouvají. Stalo se to již nyní v Brně, minulou vlnu zase v západních Čechách. A není moc pravděpodobné, že by byly zahlcené nemocnice v celé republice najednou.

Každopádně to ale bude za cenu vyčerpání personálu.

Ano, není to lehké ani teď a nebude to lehké ani potom. Oddělení jsou plná, personálu je málo. Budeme vyčerpaní psychicky i fyzicky.

S Vánocemi v práci počítáme

Trápí zdravotníky u vás v nemocnici, že pravděpodobně stráví Vánoce v nemocnici?

Není to pro nás téma číslo jedna, nemyslíme na to. Kapacity budou plné, ale počítáme s tím, služby už jsou zajištěné. Jdeme do toho s tím vědomím, že to tak bude. Pacient je stejně nemocný 24. prosince jako prvního srpna a těžko mu můžeme říct, že ho neošetříme, protože bude svátek. Zdravotnictví jednoduše takové je. Personál je zvyklý pracovat ve svátek, všední den i víkend. Nyní je to ale samozřejmě jiné v tom, kolik těch pacientů je.

Co by nyní mohlo zdravotníkům pomoci?

Uvítali bychom pomoc z terénu nebo od dalších složek záchranného systému. Mediky, dobrovolníky, pomocný personál. Jedna sestra je sama na spoustu pacientů. Chce jim poskytnout maximální péči, ale při tom počtu to někdy není možné. Snaží se o to, ale pak je zcela vyčerpaná. Kdybychom měli jako nemocnice o padesát sester více, tak by situace byla mnohem lepší.

Máte nějaký odhad, jak se bude epidemie dále vyvíjet?

Průběh je zatím podobný loňskému a možná takový bude i během Vánoc a po nich, kdy přišla další vlna s velkým počtem nakažených. Doufám tedy, že i ti, co váhají, se nechají naočkovat. Už první dávka může vést k tomu, že průběh nebude tak hrozný. Další otázkou je, co se stane, kdyby do toho přišla chřipka. To ale samozřejmě nevíme.

