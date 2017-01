Pachatel si z herny odnesl desítky tisíc. Nové video ukazuje, jak barmanka schovává dcerku na WC

před 55 minutami

Policie zveřejnila video z přepadení herny na Praze 4 poblíž ulice Štúrova. | Video: Policie ČR | 01:36

Kriminalisté se snaží dopadnout pachatele, který ve středu přepadl hernu v pražské Krči. Policisté museli z podniku vysvobodit tříletou holčičku, kterou její matka-barmanka před útočníkem zamkla na toaletách. Žena pak sama dokázala utéct a zavolat pomoc. Podle nově zveřejněných informací si lupič z podniku odnesl desítky tisíc korun. "Po pachateli stále pátráme. Na základě odvysílaných reportáží přijali policisté k osobě pachatele několikero poznatků, v řádu jednotek, které teď kriminalisté vyhodnocují a prověřují," prohlásil mluvčí pražské policie Tomáš Hulan. Samotné přepadení i to, jak matka odnáší dítě na toalety, ukazuje nově zveřejněné video.

Praha – Desítky tisíc korun si odnesl lupič, který ve středu přepadl hernu v pražské Krči. Informovali o tom ve čtvrtek policisté, kteří také zveřejnili video samotného přepadení, na němž asi 20letý pachatel ohrožuje barmanku, která pak před ním zamyká svou tříletou dcerku na toalety.

Už ve středu vyšetřovatelé zjistili, že útočník nebyl v herně poprvé. Záběry z bezpečnostních kamer ukázaly, že podnik navštívil nejméně dvakrát už minulý týden. "V oba tyto dny přišel jako běžný zákazník, který se po určitou dobu věnoval hře na automatech," uvedl mluvčí pražské policie Tomáš Hulan.

V pátek 20. ledna se přitom kolem podezřelého pohybovala i přibližně dvacetiletá dívka. "Lze ji popsat jako dvacetiletou, 175 cm vysokou, střední postavy. Má blond vlasy dlouhé takzvaně až po zadek, po levé straně vystříhané. Určitým markantem mohou být dívčiny dioptrické brýle, které mají masivní tmavé obroučky," popsali policisté mladou ženu, která by podle nich mohla pomoci případ objasnit.

Samotného pachatele vyšetřovatelé popsali jako asi dvacetiletého mladíka, 175 cm vysokého, který má štíhlou postavu, hubený obličej s výrazným akné. Při loupeži měl na sobě zelenou péřovou prošívanou bundu a modré džíny.

Oznámení o loupežném přepadení přijali pražští policisté ve středu krátce před jedenáctou hodinou. Přepadená barmanka dokázala z herny utéct, svou tříletou dcerku před pachatelem zamkla na toaletě. Přivolaní policisté okolí herny uzavřeli a na místo dorazila zásahová jednotka a policisté z Útvaru rychlého nasazení. Ti pak do herny vnikli a holčičku dostali do bezpečí.

Pachateli, kterému za loupež hrozí až deset let vězení, se však mezitím podařilo utéct a kriminalisté po něm stále pátrají. Pokud mladíka někdo pozná, má volat na tísňovou linku 158, vyzvali. "S ohledem na skutečnost, že se měl loupeže dopustit se zbraní v ruce, je vnímán jako nebezpečný pachatel. Proto apelujeme na každého, kdo by s hledaným přišel do kontaktu, ať se ho určitě nesnaží zadržet sám," varovali kriminalisté.

Policie osvobodila tříletou holčičku při přepadení pražské herny a zveřejnila záběry útočníka | Video: Policie ČR | 00:30

