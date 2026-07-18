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Domácí

„Oznámím to ve vhodný čas,“ reaguje Pavel na spekulace o obhajobě mandátu prezidenta

ČTK

Rozhodnutí o tom, zda bude znovu kandidovat na nejvyšší ústavní funkci, oznámí prezident Petr Pavel ve „vhodném čase“ příští rok. Řekl to v sobotu v debatě na festivalu Colours of Ostrava. V tuto chvíli je podle něj ještě brzo.

Skupinka mladých lidí si dělá selfie s prezidentem Petrem Pavlem na zámku v Lánech, kam prezident pozval 14. července 2026 šedesátku mladých politiků a političek všech parlamentních stran a hnutí.
Skupinka mladých lidí si dělá selfie s prezidentem Petrem Pavlem na zámku v Lánech, kam prezident pozval 14. července 2026 šedesátku mladých politiků a političek všech parlamentních stran a hnutí.Foto: Radek Bartoníček
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„Jsme téměř rok a půl od příští volby a já nemyslím, že bychom chtěli rok a půl žít v kampani. To by asi nikoho nepotěšilo,“ řekl v sobotu prezident Petr Pavel v Ostravě. Své rozhodnutí chce ale sdělit včas, aby i ostatní kandidáti věděli, na čem jsou, a měli čas na kampaň.

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V červnu v rozhovoru pro server Seznam Zprávy Pavel uvedl, že ho spory s vládou kvůli složení delegace na summit NATO v Ankaře motivují k tomu, aby znovu kandidoval. Premiér Andrej Babiš (ANO) v uplynulých týdnech několikrát vyjádřil názor, že Pavel již kampaň za znovuzvolení začal.

Prezident to dnes odmítl. „Mnohdy, když chcete odvést pozornost od toho, co děláte sám, tak je velice účinné, když z toho obviníte svého protivníka,“ řekl Pavel. Dodal, že má někdy pocit, že Babiš a někteří lidé kolem něho začali intenzivní antikampaň, aby mu opětovnou kandidaturu znemožnili nebo znechutili.

Pavel byl zvolen prezidentem v přímých volbách v lednu 2023, když ve druhém kole porazil právě Babiše. Pětiletý mandát vykonává od inaugurace v březnu 2023. Podle Ústavy nemůže být nikdo zvolen víc než dvakrát za sebou.

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Babiš začátkem července vyloučil, že by příště proti Pavlovi kandidoval. Letos v lednu na volebním sněmu ANO řekl, že debata o možném společném nominantovi do prezidentské volby by měla začít na začátku příštího roku.

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