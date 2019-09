Označit Čapí hnízdo za malou nezávislou firmu je blbost, říká Michálek

Nikdo z opozičních politiků nereagoval na zrušení stíhání Andreje Babiše a dalších lidí v kauze Čapí hnízdo tak kriticky jako zástupci pirátské strany. "Měl by rozhodnout soud, jak to skutečně bylo," říká předseda jejich poslaneckého klubu Jakub Michálek v rozhovoru pro Aktuálně.cz, kdy by důvěřoval verdiktu nad Babišem. Kritizuje i to, že žalobci označili Čapí hnízdo za malou nezávislou firmu.

Když opoziční politici během pátku komentovali zastavení trestního stíhání premiéra Andreje Babiše a dalších osob, nejčastěji ze všeho opakovali slova o tom, že rozhodnutí žalobců o zastavení respektují. "Kdybychom státnímu zastupitelství nevěřili, stali bychom se banánovou republikou," prohlásil například předseda KDU-ČSL Marek Výborný. To vše ovšem platilo jen do chvíle, kdy jako poslední přišli mezi novináře piráti, kteří se po rozhodnutí žalobců odebrali na poradu svého poslaneckého klubu.

Když skončili, vyjádřili se k zastavení Babišova stíhání nejostřeji ze všech politiků. Svůj názor nejdříve sdělil předseda poslaneckého klubu pirátů Jakub Michálek a následně odpověděl na několik otázek Aktuálně.cz.

Jak známo, nejmenší důvěru k rozhodnutí žalobců vyslovili jednoznačně Piráti. Proto se deník @Aktualnecz mimo jiné ptal šéfa poslaneckého klubu Pirátů Jakuba Michálka: za jaké situace byste důvěřoval verdiktu žalobců ohledně Andreje Babiše a dotací pro Čapí hnízdo? pic.twitter.com/8Q1ZwwvuX2 — Radek Bartoníček (@R_Bartonicek) September 13, 2019

"Na základě výzvy Regionálního operačního programu Střední Čechy byla společnost Čapí hnízdo vyzvána k navrácení 50 milionů korun kvůli porušení dotačních podmínek, a společnost peníze vrátila. A nyní tady máme rozhodnutí státního zastupitelství, které říká, že se vlastně nic nestalo a že Čapí hnízdo je nezávislá firma. My máme jiný právní názor než dozorující státní zástupce Jaroslav Šaroch," říká Michálek.

Proč s rozhodnutím žalobce nesouhlasíte?

Protože například na základě rozhodnutí vyšetřujícího úřadu pro podvody OLAF není Farma Čapí hnízdo nezávislá firma, což je doloženo v rozhodnutí OLAFu. Také tam jsou transakce za 270 milionů korun se společností Agrofert. Takže tvrzení, že se jedná o nezávislou firmu, ve které jsou navíc příbuzní Andreje Babiše, se neopírá o důkazní situaci.

V jakém případě byste začal věřit tomu, že žalobce rozhodl spravedlivě? Nebo byste důvěřoval až rozhodnutí soudu?

Měly by být alespoň vyčerpány alespoň právní prostředky, které zákon předpokládá, tedy že rozhodnutí může ještě prošetřit nejvyšší státní zastupitelství. Samozřejmě ideální by bylo, aby o tom rozhodl soud na základě důkazů, které budou zveřejněny.

Potom byste tomu věřil?

Nejde o to, kdo řekne závěrečné vyjádření k celé věci, jde o to, aby toto vysvětlení bylo přesvědčivé a každý si mohl skutečně udělat obrázek na základě přibližně deseti důkazů, které v této kauze byly o přímém řízení společnosti Čapí hnízdo Andrejem Babišem. Tak, aby se například zveřejnily podstatné důkazy z toho spisu, probraly se u soudu, a nezávislý soud rozhodl, jak to skutečně bylo. Teď, když máme státní zástupce, kteří jsou součástí výkonné moci a rozhodují o tom na základě poměrně zkratkovitého odůvodnění, které je v rozporu se závěry mezinárodních institucí a OLAFu, tak jsou tady indicie, s nimiž je potřeba se vyrovnat. Potom to vytváří prostor pro mnohé jiné otázky.

Pokud by tedy bylo zdůvodnění státního zastupitelství, tak to by vás přesvědčilo? Zdá se totiž, že k soudu kauza Čapí hnízdo nepůjde. A nemohlo jít případně ze strany premiéra "jen" o neetické jednání, jak tvrdí někteří opoziční politici?

Tak v České republice by měly o trestných činech rozhodovat soudy. Je jasné, že to bylo protiprávní a samozřejmě i neetické. Protože přístup k dotacím má být rovný a nemají být vyčleněny pro ty největší podnikatele, když je v podmínkách napsané, že jsou pro drobné živnostníky.

Jiní opoziční politici říkají: respektujeme rozhodnutí státního zastupitelství, protože pokud to neuděláme, bude Česko banánovou republikou. Co vy na to?

My máme jiný právní názor. A to rozhodnutí není finální. Proto říkáme, dejme prostor institucím, které to mají ze zákona právo přezkoumat. A až bude rozhodnutí na základě toho, že to projde příslušnou instanční soustavou státního zastupitelství, potom můžeme činit kategorické závěry. Podstatné je, aby veřejnost dostala přesvědčivé odůvodnění.

To je jaké?

Nikoliv dlouhé, ale které nám zkrátka řekne něco lepšího, než že Čapí hnízdo byla normální nezávislá malá firma. To je blbost. A když nám to budou takto opakovat a zdůvodňovat zastavení trestního stíhání, tak tím samozřejmě nikoho nepřesvědčí.