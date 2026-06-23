Ozbrojený lupič přepadl poštu v Košťálově. S kořistí ujel na motocyklu

Pobočku České pošty v Košťálově na Semilsku v úterý dopoledne přepadl neznámý lupič, nejspíš byl ozbrojený střelnou zbraní. Pošťačka mu vydala peníze, zranění při přepadení neutrpěla. Na webu policie o tom informovala její regionální mluvčí Dagmar Sochorová.
Oznámení o loupežném přepadení přijali policisté na lince 158 v úterý v 11:08. „Na místo okamžitě vyjely všechny dostupné policejní hlídky, jelikož dle prvotních informací měl mít u sebe neznámý pachatel i střelnou zbraň. Policisté na místě události zjistili, že dosud neznámý pachatel přišel do uvedené pobočky s dosud přesně nezjištěnou střelnou zbraní a od obsluhy požadoval vydání peněz. Obsluhující žena muži vydala hotovost, jejíž výše je v tuto chvíli předmětem šetření,“ uvedla Sochorová.
Pachatel poté z pobočky pošty odešel a z místa odjel na motocyklu tmavé barvy. Podle dosud zjištěných informací byl pachatel přibližně ve věku 40 let, byl v tmavém oblečení a na hlavě měl tmavou motocyklovou přilbu.
Případem se zabývají semilští kriminalisté. Pachateli v případě dopadení hrozí za loupež až deset let vězení.
Policie žádá případné svědky, kteří si mohli všimnout podezřelé osoby nebo motocyklu v okolí pošty, aby se přihlásili na linku 158.
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