Postavte rodinné finance na pevné základy a stavte

Aby vaše peníze pracovaly pro vás, a ne pro ostatní, je třeba jim dát jasný řád. Proto si postavte pevný ‚Rozpočtový dům‘.

Mnoho z nás si myslí, že základem rodinných financí je mít něco někde naspořeno. Abychom měli jistotu, že když se stane něco nenadálého - rozbije se auto, děti vysklí výlohu, nebo jim naopak budeme chtít zaplatit nějaký zajímavý zážitek - aby na to prostě bylo. Zbytek peněz pak nějak sem a tam pohazujeme po různých stavebních nebo penzijních spořeních či spořicích účtech a myslíme si, že máme finance vyřešené.

"Musím přiznat, že podobný přístup zaznamenávám u dvou třetin rodin. Je to samozřejmě lepší přístup než fungovat od výplaty k výplatě, ale finance v rodině se dají řešit i systematičtěji. V konečném důsledku se tím dá vydělat dost peněz," poznamenává oblastní ředitel společnosti OVB Allfinanz Pavel Turek.

A jak na to jednoduše? V první řadě je nutné si uvědomit, že dům také nestavíme od střechy, ale od základů. A v případě rodiny tvoří základy nejčastěji příjmy obou rodičů.

Začněte s vlastním příjmem. Pokud ten nebude, nezbude na nic

Plat, mzda nebo jednoduše výdělek obou rodičů je pro rodinu to vůbec nejdůležitější. A co naši schopnost vydělávat peníze ohrožuje? Nezaměstnanost a zdraví. "Pojištění ztráty zaměstnání na trhu existuje. Jeho problémem je vysoká cena, krátká doba plnění (maximálně 1 rok) a široká paleta výluk, tedy podmínek, kdy vám pojišťovna nic nezaplatí. Co ale činí pojištění ztráty zaměstnání vesměs nepoužitelným, je výluka v podobě neuznání ukončení pracovního poměru dohodou, který je alespoň v ČR jeden z nejpoužívanějších firemních nástrojů. Pojištění ztráty zaměstnání je tedy více marketingová bublina než skutečný nástroj ochrany spotřebitele," upřesňuje Pavel Turek.

Přejděme tedy k druhé hrozbě, tou je zdraví. Vždy byste měli kalkulovat s tím, co skutečně ohrožuje vaše dlouhodobé příjmy. Nejčastěji je to závažná nemoc a dlouhodobá pracovní neschopnost, případně až invalidita.

"Lidé mají smlouvy často nastavené polovičatě - mají třeba vyřešena jen úrazová rizika (takzvané ‚úrazovky‘), a přitom statisticky je mnohem pravděpodobnější, že vám ve schopnosti vydělávat peníze zabrání nemoc. Podíl nově přiznaných invalidních důchodů následkem úrazů představoval z celkového počtu nově přiznaných invalidních důchodů v ČR v roce 2016 pouze 3,5 %. Nemluvě třeba o tom, že je u nás víc sebevrahů než lidí, kteří zemřou za volantem," zdůrazňuje Turek.

Nezapomeňte proto mít zajištěný příjem hlavně pro případ dlouhodobého výpadku nebo závažné nemoci (či smrti), které jsou nejčastější příčinou výpadku přijmu rodiny.

Pokračujte neživotními riziky

Jestliže příjem a jeho ochrana tvoří základy, tak základovou desku domu tvoří neživotní pojištění, a to zejména jeho nejvyužívanější druhy. "Nejčastěji klienti využívají pojištění nemovitosti, domácnosti, odpovědnosti a samozřejmě povinné ručení, protože to nařizuje stát," přibližuje Turek.

A proč ho mít? Především proto, abychom zabránili tomu nejhoršímu, když nás potká nějaká katastrofa - vyhoří dům, někdo nás vykrade, nebo vytopíme sousedy. Takové nepříjemnosti se mohou vyšplhat do statisícových škod, a pokud bychom neměli dostatečnou ochranu, museli bychom peníze shánět ‚po všech čertech‘.

Nezapomeňte na krátkodobou rezervu

A ještě, než začneme rozpočtový dům stavět, tak nesmíme zapomenout prvních pár měsíců odkládat peníze stranou sami pro sebe. Dokud nebudeme mít naspořené ideálně 3 měsíční platy mimo běžný účet. Dané prostředky je dobré si dát stranou (například na spořicí účet), aby nás nelákalo je využívat na věci, ke kterým nejsou určené a použít je opravdu jen v případě nenadálé situace. Tyto prostředky pak nesmíme utratit ani na dovolené nebo za spotřební elektroniku. Je to prostě železná rezerva rodiny. Budoucnost v tomto ohledu spořivého člověka odmění.

Postavte dům

Pokud už máme splněno to nejdůležitější, můžeme se vrhnout na plánování budoucnosti. Ta má jednoznačně dvě roviny. Jedna je střednědobá a druhá dlouhodobá. Jako střednědobou rovinu můžeme brát plánované výdaje v období do 10 let. Nejčastější typy těchto investic jsou opravy či rekonstrukce nemovitosti, nákup auta, dovolené a studium dětí.

Dlouhodobou budoucností by pro nás měl být důchod. Důchody, vzhledem k průměrným příjmům, budou stále klesat, což znamená, že až dnešní třicátníci půjdou do důchodu, budou mít v průměru daleko větší rozdíl mezi platem a státním důchodem, než je tomu dnes. Na rozdíl od dnešních penzistů mají ale dostatek času se na to připravit. "Důchod je podle statistik celá jedna čtvrtina života, proto by si na něj měl člověk odkládat ideálně 10 % z platu. Přičemž čím později začne, tím bude muset dávat víc, aby si udržel svůj standard," konstatuje Pavel Turek ze společnosti OVB Allfinanz.

Pokud tedy splňujete tyto základy vedení rodinných financí, tak si můžete zatleskat. V opačném případě příliš neotálejte, abyste si potom nemuseli rvát vlasy na hlavě. Pokud nevíte jak na to, vyhledejte radu odborníka. Toho nejlepšího najdete většinou lépe přes kladné reference a doporučení. Je to určitě lepší než čekat v řadě na pobočce nějaké finanční instituce.