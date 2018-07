OVB Allfinanz má certifikované poradce, kteří vám pomohou se získáním úvěru

Červen byl z hlediska hypoték nejsilnějším měsícem v roce. Není se čemu divit, lidé se snaží získat hypotéku, než bude pozdě a pravidla pro získání hypotéky budou přísnější. Hypotéka se totiž od října stane dostupnou jen pro „vybrané“.

Růst cen nemovitostí nemá konce, a tak Česká národní banka chce zchladit trh alespoň různými mechanismy. Od roku 2016 omezuje žadatele především tím, že vyžaduje, aby měli 10 procent, respektive dnes už 20 procent vlastních zdrojů.

Dalším nástrojem, který český regulátor bude od října po bankách vyžadovat, je zvýšená bonita klienta. Konkrétně: výše dluhu žadatele o hypotéku by neměla překročit devítinásobek jeho ročního čistého příjmu a žadatel by měl současně na splátku dluhu vynakládat maximálně 45 procent svého čistého měsíčního příjmu.

Přísnější pravidla hypoték v praxi

Jak toto opatření bude vypadat v praxi? "To není těžké si spočítat. Průměrná hrubá měsíční mzda je v Česku nyní podle ČSU 30 265 korun. To v přepočtu na čistou mzdu dává necelých 23 tisíc korun měsíčně a zhruba 275 tisíc korun ročně. Bezdětný člověk s průměrnou mzdou tak může dosáhnout maximálně na 2,475 milionů korun dluhu a jeho měsíční dluhové zatížení může být maximálně 10 350 korun, což odpovídá splátce třicetileté hypotéky na 2,62 milionu. Už jenom z tohoto prostého výpočtu je jasné, že omezení celkového zadlužení je při dnešních úrokových sazbách přísnější. Nicméně to počítáme s tím, že žadatel nemá ani kreditní kartu, ani kontokorent, prostě žádné dluhy. Ty totiž výši možného měsíčního zatížení výrazně snižují," vysvětluje Nelly Hegenbarthová, oblastní vedoucí finančně poradenské společnosti OVB Allfinanz.

Průměrně vydělávající člověk tak dosáhne na průměrný byt jen v 6 z 13 krajských metropolích. V Praze a Brně je samozřejmě situace nejhorší. Průměrná cena bytu v Praze je 6,5 milionů korun. "To znamená, že abyste na tento byt dostal hypotéku, musíte mít 1,3 milionů korun ze svého a 5,2 milionu můžete dofinancovat hypotékou. Na to, abyste ji získali, musíte mít alespoň 67 tisíc hrubou mzdu, a to ani v Praze není průměr," doplňuje Nelly Hegenbarthová.

20% vlastních prostředků bude nutností

Z hlediska hypotéky je ale stále ještě důležité mít 20 procent vlastních prostředků. Tuto překážku označuje poradkyně Hegenbarthová stále za největší. Lidé podle ní s tímto nepočítali a nedokázali se na to připravit. "Stále se setkávám s tím, že ani lidé v menších městech nejsou často schopni dát oněch 200-400 tisíc korun ze svého, aby mohli dostat hypotéku. Už nyní proto s klienty řeším, jak na vlastní bydlení připravit žadatele a případně jejich děti. Protože podmínka vlastních zdrojů jen tak rychle nevymizí," přibližuje poradkyně. Než se rozhodnete uzavřít hypoteční úvěr, můžete se podívat, jaké praktické kroky musíte učinit při vyřízení hypotéky.

Lidem cestu k vlastnímu bydlení zřejmě znepříjemní i narůstající úrokové sazby. Ty sice v červnu mírně klesly, dlouhodobě ale budou spíše růst. "Velmi oblíbené jsou nyní dlouhé fixace na 10 a více let. Klienti tuší, že doba nízkých sazeb je pryč, a proto chtějí mít sazbu okolo 2,5 % co nejdéle," říká odbornice z OVB Allfinanz.

Hypotéky pouze pro bohaté

Dá se tedy konstatovat, že hypotéka bude stále luxusnější zboží, které si budou moct pořídit jen ti opravdu bohatí. Navíc není vyloučeno ani další zpřísňování podmínek, které cestu k úvěru ještě více zkomplikují. "Osobně očekávám, že se podmínky udělení hypotéky ještě zpřísní. S vyšší sazbou se lidem zvýší měsíční zatížení, a navíc nevylučuji ještě další zvýšení požadavků. Očekávám, že by se požadavek na vlastní zdroje mohl zpřísnit až ke 30 %," uzavírá nelichotivé vyhlídky Nelly Hegenbarthová, oblastní vedoucí finančně poradenské společnosti OVB Allfinanz.