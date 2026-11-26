Chci, aby TOP 09 měla na konci příštího roku podporu mezi 6 a 7 procenty. To je přání místopředsedy nejmenší sněmovní strany Lukáše Otyse. V rozhovoru pro Spotlight řekl, že není na stole sloučení „topky“ s ODS. Jinou variantu spolupráce včetně obnovení koalice Spolu ale nevylučuje, spíš naopak. Ale ne s každým v opozičním táboře si takovou spolupráci umí představit.
Myšlenku na spojení ODS a TOP 09 oživil nedávno svým vyjádřením poslanec občanských demokratů Petr Sokol. To ale u „topkařů“ vyvolalo velkou vlnu odporu. Předseda strany Matěj Ondřej Havel pak prohlásil, že Sokol neví, „kudy běží zajíc“.
Ani podle Otyse to není téma. „Slučování s ODS vůbec není na pořadu dne. Není to ani nápad, který by koloval uvnitř naší strany,“ míní. Podotkl ale, že strana bude pracovat na tom, aby před sněmovními volbami v roce 2029 existovala mezi opozičními stranami nějaká forma předvolební spolupráce.
„Ať už na půdorysu Spolu nebo na půdorysu jiných koaličních stran, to mi smysl dává,“ uvedl místopředseda TOP 09. Podle něj je tohle cesta, jak vystřídat současnou vládu Andreje Babiše (ANO).
Otys sám pak takové spojení nazývá sňatkem z rozumu. „Jde tady přece o vyšší zájem než to, abychom se pokoušeli o kandidatury, které nebudou mít smysl. Ten vyšší zájem je bojovat za demokracii a podobu našeho státu, který podle nás je narušován právě touto vládou, Andrejem Babišem, Macinkou, Okamurou,“ míní Otys.
Pohled na průzkumy voličských preferencí není pro TOP 09 vůbec růžový. Strana se dlouhodobě pohybuje pod pětiprocentní hranicí potřebnou pro vstup do sněmovny. „Ne že bychom se plácali po ramenou, jak je to skvělé. A že to vyřešíme tím, že budeme s někým spolupracovat,“ míní Otys.
„V průzkumech sice vychází nějakých 3,5 %, ale ten potenciál je stále na 10 %. To znamená, že jsme v tuhle chvíli pro voliče takzvanou druhou volbou a za mě máme teď nějakého půl roku na to je přesvědčit, že budeme první volbou. To znamená, že přehoupneme tu reálnou preferenci nad 5 %. Můj osobní cíl by byl nějakých 6 až 7 % do konce příštího roku,“ popsal ambiciózní plán politik.
Co podstatného v rozhovoru zaznělo
0:00–03:00 – Je TOP 09 v topu, nebo je její budoucnost nejistá uprostřed debat o slučování s ODS a odchodu členů?
03:05–06:50 – Jaká je strategie strany pro zlepšení strašidelných preferencí a dosažení 5% hranice pro vstup do sněmovny?
06:50–15:00 – Co se TOP 09 podařilo a nepodařilo během roku nového vedení a je předsednictvo spokojeno s prací předsedy Havla?
15:00–20:55 – Bude muset TOP 09 před příštími sněmovními volbami opět vstoupit do koalice? A s kým by případná spolupráce neklapala?
20:55–30:39 – Jakými konkrétními opatřeními chce TOP 09 v rámci svého „programu pro byznys“ snížit byrokracii a podpořit podnikatele? Co navrhuje strana pro zlepšení peněženek běžných občanů?