Otevřít školy s čínskými testy je riziko, říkají experti. Je nutné použít PCR testy

Česko plánuje na začátku března otevřít školy, přičemž by žáci měli být pravidelně testováni. Vláda se rozhodla, že pro tyto účely nakoupí antigenní testy čínské firmy Lepu Medical. Experti však upozorňují, že to je chyba. Kvůli nízké schopnosti rozpoznat pozitivního bezpříznakového žáka může jejich nasazení ve školách naopak urychlit šíření koronaviru. Stát by měl dle nich sáhnout po PCR testech.

Pravidelně testovaná škola = bezpečná škola. Tímto mottem se rozhodl řídit ředitel sedlčanské základní školy Jaroslav Nádvorník, který minulý týden začal pravidelně testovat na covid žáky prvních a druhých tříd - tedy děti, které teď jako jediné mohou do školy docházet.

Zároveň chtěl před návratem dalších ročníků vyzkoušet organizaci testování. Od té doby už byli žáci třikrát testováni. Nejdřív dvakrát antigenně ze slin a toto pondělí také PCR testem. Kromě zvýšení bezpečnosti ve škole je další motivací pravidelného testování možnost otevřít i zbývající třídy prvního stupně.

Právě použitím testů je totiž podmíněn plošný návrat žáků do lavic. Testování, které zatím pilotně probíhá jen na několika školách, které se to stejně jako v Sedlčanech rozhodly vyzkoušet, tak zřejmě brzy čeká mnoho dalších škol.

Pokud ředitelé nezvolí vlastní cestu (kdy třeba zmiňované sedlčanské škole platilo PCR testy město), nebudou si moct vybírat, jaký typ testů použijí. Stát chce všem školám zajistit pouze antigenní testy od čínské firmy Lepu Medical. Jenže odborníci varují, že antigenní testy jsou oproti PCR metodě méně spolehlivé a nezachytí zdaleka všechny nakažené děti. Může to tak vést k dalšímu šíření nákazy na školách.

"Z toho, co dnes víme, jsou antigenní testy relativně dobré pro jedince s příznaky. Z toho usuzuji, že nejsou vhodné pro školy. A já pevně doufám, že je stát nekoupí a nezavede. V opačném případě tu bude velmi nízký záchyt pozitivních žáků a čísla nakažených dál porostou," varuje viroložka Ruth Tachezy.

S tím souhlasí i bývalý národní koordinátor testování Marián Hajdúch, který loni v prosinci z postu odstoupil kvůli nesouhlasu s vládními kroky. "Antigenní testy nejsou určené pro bezpříznakové jedince. Slouží k testování symptomatických jedinců a na ně jsou velmi dobré. Například u příznakových jedinců je zbytečné dělat PCR testy, protože antigenní test je rychlejší, levnější a přesný. Jenže do školy chodí zdravé děti, nemocné zůstávají doma, takže by testování mělo být postavené primárně na testování bezpříznakových jedinců," vysvětluje Hajdúch.

Na polovinu nakažených se nepřijde

Otevření škol při používání těchto testů proto Hajdúch považuje za nebezpečné. "Když 55 procent asymptomatických jedinců nezachytíte, tak se vám infekce bude logicky šířit dál. S tím nic nenaděláte, tak to je," říká a odkazuje se na studii, podle které čínské testy společnosti Lepu Medical neodhalí více než polovinu bezpříznakově nakažených.

Viroložka Tachezy proto považuje za mnohem vhodnější používat na školách PCR testy. Ty jsou mnohem přesnější a dokážou odhalit i nakažené lidi bez příznaků.

"Samozřejmě je potřeba zajistit šetrný odběr, i to už je ale dnes u PCR testů možné, jdou provádět ze slin či výplachem úst. Děti by si tedy ráno vypláchly ústa nebo plivly do zkumavky a vzorek odnesly do školy. Do druhého dne by měl pan ředitel výsledek a věděl, které děti může pustit do školy. PCR testy jsou navíc schopny zachytit člověka v ranější fázi onemocnění, proto by stačilo provádět je třeba jednou za deset dní," říká Tachezy.

České firmy nabízí i bezbolestné PCR testování

Jak už viroložka Tachezy naznačila, PCR testy se dnes dají - na rozdíl od klasického odběru z nosohltanu - udělat citlivěji právě i ze slin. Například testy od české společnosti Diana Biotechnologies fungují tak, že si člověk nejprve odkašle a poté plivne do speciální zkumavky, která se pak pošle na analýzu.

Podle výkonného ředitele společnosti Václava Navrátila by tyto testy mohly fungovat i ve školách. "Ideální stav by byl, kdyby si žáci mohli testovací sadu odvézt domů, tam by plivli do zkumavky a pak to odnesli na sběrné místo. Tím by mohl být nějaký box u školy, ze kterého by se to pak posbíralo a analyzovalo," popisuje Navrátil.

PCR testy upřednostňuje také lékařka Laura Roden, která má na starosti zkušební testování právě ve škole v Sedlčanech. Ta se dokonce u antigenních testů setkala i s tím, že jí pozitivních vyšlo sedm žáků, jenže potvrzovací PCR test už u čtyřech z nich ukázal, že šlo o falešný výsledek.

"Antigenní testy mají zvlášť u bezpříznakových pacientů nižší citlivost. Další faktor, který snižuje záchyt, je způsob odběru vzorku. Další problém, který mluví v neprospěch antigenních testů, je manipulace se vzorky tak, aby to bylo bezpečné. Pro mě je to samozřejmostí, ale pedagogům by se musel dát přesný návod. Pro ně je tento způsob určitě více zatěžující," říká Roden, která během minulého týdne a tohoto pondělí testovala žáky celkem třikrát - dvakrát antigenním testováním a jednou PCR.

PCR testy se již ve školách zkouší na Olomoucku, kde se používá kloktací sada Gargtest firmy IntellMed. Za jejím vývojem stojí Ústav molekulární a translační medicíny Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, jejímž ředitelem je právě Hajdúch, který je zároveň spoluvlastníkem firmy. Způsob testování je podobný jako u toho od společnosti Diana Biotechnologies. Rozdíl je v tom, že v tomto případě se místo plivání do zkumavky kloktá.

Podle Hajdúcha byl pilotní projekt úspěšný a je vhodný i pro nejmladší žáky. "Prvňáci test mohou provést s rodiči. Během testování zatím nebyl žádný problém. Jeden vzorek sice přišel nepopsaný, ale to se občas stane i ve zdravotnickém provozu," vysvětluje Hajdúch, podle kterého by stačilo, kdyby žáci touto PCR metodou byli testování jednou za sedm až čtrnáct dní.

Nejasnosti okolo čínské zakázky

Nicméně Česko sáhlo po antigenních testech od čínské firmy Lepu Medical, od které chce pořídit celkem 3,6 milionu kusů. První dodávka milionu testů má dorazit už v neděli. Do jejich distribuce se má podle ministra vnitra Jana Hamáčka (ČSSD) zapojit třeba hasičský sbor i krajská distribuční centra. Zakázka vyjde na zhruba čtvrt miliardy korun.

Od stejné čínské firmy testy pro školy nakupuje také Rakousko. Na rozdíl od našeho jižního souseda však chce česká vláda testy nakoupit prostřednictvím dodavatele. A na něm se nedokáže shodnout. Minulý týden byla vybrána společnost Tardigrad International Consulting. Hamáček uvedl, že přišlo devět nabídek na dodání testů, některé však byly vyřazeny kvůli nesplnění podmínek, někteří dodavatelé podle něj nebyli schopni dodat požadované množství testů v termínu.

Komise složená ze zástupců ministerstva zdravotnictví, školství a vnitra tak nakonec zvolila právě Tardigrad International Consulting. "Komise ministerstva vnitra tuto firmu vybrala, protože ta jako jediná ze seznamu ministerstva zdravotnictví splnila jak formální podmínky, tak požadavky na cenu a schopnost dodat včas požadované množství testů," uvedla mluvčí ministerstva vnitra Klára Dlubalová s tím, že cena za jeden test včetně dopravy činí 65 korun.

Výběr dodavatele se však nelíbil premiérovi Andreji Babišovi (ANO), který chtěl kvůli tomu celý tendr zrušit. "Jedná se o čínského výrobce, jehož výrobek nabízejí státu přeprodat tři firmy. A vyhrála to tato netransparentní firma, která nemá výkazy, je podivná a nemá žádnou minulost, a i přesto soutěž vyhrála," řekl pro Seznam Zprávy. Hamáček však oponoval tím, že komise vybrala nejlepší nabídku a že do jejího výběru nezasahoval.

Babišovi se nelíbilo, že z tendru vypadla firma Chironax, která slíbila testy dodat nejlevněji. Jak ale zjistila redakce Aktuálně.cz a Hospodářských novin, Chironax byl ještě před měsícem ovládaný lidmi napojenými na lobbistu Tomáše Horáčka, obžalovaného z manipulací zdravotnických zakázek. "Tendr proběhl netransparentně a nevyhrála nejlepší nabídka," sdělil premiér redakcím Aktuálně.cz a Hospodářským novinám.

Vláda nicméně na svém pondělním jednání zakázku na dodavatele testů pro školáky nezrušila.