Otevřené dveře, porušená pečeť. Komunální volby se musí v Želechovicích opakovat

Olomoucký krajský soud v pondělí prohlásil komunální volby v Želechovicích na Olomoucku za neplatné. Podle rozsudku někdo vnikl do volební místnosti v noci mezi volebními dny, tedy v noci z 9. na 10. října. Soudce Michal Jantoš uvedl, že o tom svědčí otevřené dveře, ale i porušení zapečetěné pásky s chybějícími podpisy členů volební komise na volební urně.
Pachatel tak mohl manipulovat s obsahem schránky, uvedl soud. Nehodnotil, kdo tak učinil, touto záležitostí by se měla zabývat policie. Hlasování se tak bude v této obci opakovat.
„Soud se po provedeném dokazování plně ztotožnil s navrhovateli a má za prokázané, že v průběhu noci z 9. na 10. října 2026 někdo neoprávněně vnikl do volební místnosti. Svědčí o tom, že byly odemčeny dveře volební místnosti, které byly uzamčeny. Velice zásadní indicií o narušení volební místností a integrity volební schránky vypovídají fotografie,“ uvedl soudce.
Z nich podle něj vyplývá, že páska na schránce není dobře zalepená a chybí na ní podpisy členů komise, neznámá osoba tak mohla manipulovat s obsahem volební schránky.
U soudu v pondělí vypovídali členové volební komise a ostatní svědci. Podle soudce Jantoše narušení uzamknuté volební místnosti a volební schránky představují velmi závažné porušení základních principů, na kterých je konání voleb stavěno.
„Narušení integrity volební schránky má velmi zásadní význam pro výsledek voleb. Není totiž možné věřit tomu, zda to, co začala volební komise v sobotu ve 14:00 sčítat, odpovídalo tomu, co tam skutečně voliči během voleb hodili,“ míní soudce.
Nelze sice podle něj prokázat, zda osoba, která tuto integritu schránky narušila, její obsah pozměnila - podstatné je, že tuto možnost měla.
Okolnosti komunálních voleb v Želechovicích prověřují policisté z Uničova. Mluvčí olomoucké policie Jaroslav Herzán uvedl, že podle výsledku soudu a vyhodnocení všech skutečností bude rozhodnuto o dalším postupu.
„Nyní bude na ministerstvu vnitra, aby vyhlásilo nový termín voleb, opakovat se bude v obci samotné hlasování,“ doplnil v pondělí pro ČTK mluvčí soudu Igor Krajdl.
V Želechovicích podle ČSÚ byly ve volbách podány tři kandidátky, zvítězilo sdružení Želechovice - naše obec, náš domov, jehož lídrem je současný neuvolněný starosta Antonín Hampl. Uskupení volilo téměř 69 procent obyvatel, v sedmičlenném zastupitelstvu získalo pět mandátů.
Starosta již dříve na dotaz ČTK vniknutí do volební místnosti odmítl a stížnosti označil za vyvrcholení předvolebního boje. Po jednom mandátu získalo uskupení Nezávislí pro rozvoj Želechovic a Prosperita Želechovic - nezávislí kandidáti, stížnosti na volby podali zástupci obou těchto sdružení.
Ke komunálním volbám v Olomouckém kraji obdržel krajský soud 12 stížností. Kromě voleb v Želechovicích podali navrhovatelé podněty i k volbám ve Veselíčku, v Měrovicích nad Hanou, v Beňově a v Horní Moštěnici na Přerovsku, v Mikulovicích na Jesenicku, v Mohelnici na Šumpersku a v Koválovicích - Osíčanech na Prostějovsku.
Ve Veselíčku a v Beňově již byla stížnost zamítnuta, v Mohelnici bylo řízení zastaveno a obsahem stížnosti v obci Koválovice - Osíčany se soud nezabýval a odmítl ji z důvodu místní nepříslušnosti soudu. O stížnostech v Měrovicích nad Hanou, v Mikulovicích a v Horní Moštěnici soud dosud nerozhodl, vyplývá z informací na jeho webu.
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