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Domácí

Otec Strnad je zpět. Impériu CSG velí syn, do zbrojního byznysu si našel jinou cestu

Ondřej Stratilík
Ondřej Stratilík
Ondřej Stratilík

Je to už více než osm let, co Jaroslav Strnad, zakladatel skupiny CSG, předal holding synovi Michalovi, opustil zbrojní průmysl a přesedlal na strojírenství. Teď je však zjevné, že se do obranného průmyslu naplno vrací. Jeho stopa je viditelná hlavně v leteckých technologiích – nejnověji v českých systémech, které dokážou najít a zničit nepřátelské drony. Sféra vlivu Strnadů se tak čile rozrůstá.

Jaroslav Strnad Czechoslovak Group (CSG) Tatra Kopřivnice 20.11.2017
Jaroslav Strnad Czechoslovak Group (CSG) Tatra Kopřivnice 20.11.2017Foto: Tomáš Nosil, Economia
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I když na zemi sedí řada bezpilotních prostředků, veškerou pozornost si zatím uzmul zkušený pilot Michal Tvrzník. Jedno z posledních květnových dopolední nad polním letištěm u Rokycan patří jen jemu a jeho výraznému historickému stroji North American T-6 Harvard.

Americký výcvikový letoun sice pochází už ze 40. let minulého století a dalších téměř 50 roků pak létal v Jihoafrické republice, ovšem jeho hluboce znějící motor, nízké průlety a obraty baví nejen desítky lidí přímo na letišti, ale i řidiče a řidičky na sousední dálniční odpočívce.

Společnost S-Tech Ventures a její partneři ukázali své technologie na polním letišti u Rokycan (28. května 2026). | Video: Ondřej Stratilík

Sotva ale přistane a jeho motor utichne, ozve se mnohem slabší a ostřejší zvuk, tak typický pro bezpilotní prostředky. Nová česká firma Czechia Systems patřící do rodiny S-Tech Ventures chce totiž odborníkům a potenciálním zákazníkům nad letištěm předvést obranný a pohyblivý systém Murmus.

„Je obrovský hlad po mobilním protidronovém systému, který je navíc možné rychle dodávat,“ popisuje Anna Růžičková, výkonná ředitelka S-Tech Ventures, proč se do technologie Murmus pustili.

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„Letecký den.“ Přehlídka technologií u Rokycan:

Mozkem celého systému jsou sledovací technologie umístěné v nákladovém prostoru zodolněných terénních vozidel. Ty firma Torsus ve ve své slovenské továrně staví z konvenčních dodávek Man či Volkswagen. Odtud pak přichází pokyny do vypuštěného dronu-interceptoru, jehož úkolem je zlikvidovat blížící se nepřátelské bezpilotníky.

„My jsme integrátor,“ popisuje Růžičková. „Máme tady Torsus, který dělá auta, radary – ty můžeme mít americké, australské či nizozemské –, Czechia Systems vyvinula a neustále zdokonaluje interceptory. Škola pilotů, což je ve výsledku to nejdůležitější, je naše. Soustředíme se na to, dodat Murmus s veškerým servisem, nejen jako produkt,“ pokračuje.

Kromě historického stroje North American T-6 Harvard (v pozadí) se v Rokycanech představil i bezpilotní stroj SkySpotter 152, který vyvinula a vyrábí Modelárna Liaz.
Kromě historického stroje North American T-6 Harvard (v pozadí) se v Rokycanech představil i bezpilotní stroj SkySpotter 152, který vyvinula a vyrábí Modelárna Liaz.Foto: Ondřej Stratilík, Aktuálně.cz

„Regulace je největší překážka“

I když Anna Růžičková nechce žádnou zemi upřesnit, tvrdí, že pro nový systém, který dokáže detekovat a likvidovat nepřátelské drony mnohem efektivněji a laciněji než sestřelováním z letadel či raketami, mají nyní rozjednáno několik zákazníků na Blízkém východě.

Mozek systému Murmus je umístěný v dodávkách Torsus. To je firma s ukrajinskými kořeny, která má dílny na Slovensku.
Mozek systému Murmus je umístěný v dodávkách Torsus. To je firma s ukrajinskými kořeny, která má dílny na Slovensku.Foto: Ondřej Stratilík, Aktuálně.cz

Do tamějších armád by prý společnost Czechia Systems mohla začít dodávat murmusy ještě do konce letošního roku. „Regulace je největší překážka pro dodávky do evropských armád, nezbývá nám než dodávat do jiných států,“ tvrdí Růžičková. S tím, že situace na starém kontinentu se už prý také začíná měnit - pro zbrojaře - k lepšímu.

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Jedním z těch, kdo tenhle vývoj bedlivě sleduje, je s největší pravděpodobností i Jaroslav Strnad. Už v roce 2018 sice předal svůj koncern Czechoslovak Group (CSG) synovi Michalovi a přesunul se do strojírenství pod značkou CE Industries, ale jeho nový otisk v obranném průmyslu vypadá stále zřetelněji. Právě i díky S-Tech Ventures.

Interceptor vyvinutý v dílnách Czechia Systems se příliš neliší od konkurence. Podle Růžičkové je nejdůležitější jeho průběžný vývoj, aby reagoval na novinky z bojišť.
Interceptor vyvinutý v dílnách Czechia Systems se příliš neliší od konkurence. Podle Růžičkové je nejdůležitější jeho průběžný vývoj, aby reagoval na novinky z bojišť.Foto: Ondřej Stratilík, Aktuálně.cz

„Jsou tam čtyři investoři, pan Strnad je jedním z nich, zdaleka není největším investorem,“ odhaluje Anna Růžičková finanční zázemí společnosti S-Tech Ventures.

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Jak vyplývá z obchodního rejstříku, miliardář Jaroslav Strnad byl pro firmu, která pomáhala třeba i s vývojem hasičského robota Hecthor pro ukrajinské záchranáře, zásadní od začátku. Hned od listopadu 2024, kdy S-Tech Ventures formálně vznikla, byl jediným členem její dozorčí rady.

Tam Strnad vydržel do loňského června, kdy jej vystřídal Ondřej Ručka (Piráti), ostravský advokát a zastupitel Moravskoslezského kraje. „Jsem vázán advokátním tajemstvím a nemohu se k tomu jakkoliv vyjadřovat,“ nechce Ručka mluvit s novinářem.

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Reportér deníku Aktuálně.cz s několika dotazy oslovil i samotného Jaroslava Strnada. Mluvčí jeho společností Jaroslav Gavenda poslal pouze souhrnné vyjádření: „Jaroslav Strnad je jedním z menšinových investorů ve společnosti S-Tech Ventures, přičemž jeho podíl je nižší než 10 procent. Není zapojen do řízení společnosti, nepůsobí v jejích orgánech a aktuálně se nezabývá ani jejich personálním složením. Strategii, obchodní směřování i personální otázky společnosti řeší její vedení.“

Vrtulníky si od něj pořizuje i Česko

Bezpilotní prostředky - ať už pozemní, nebo ty létající - zdaleka nejsou jedinou aktivní spojnicí Strnada k obranným a bezpečnostním technologiím. Tou hlavní je mezinárodní skupina Helicopter Alliance stojící primárně na armádním bazaru. Ostatně na přeprodávání nepotřebných a vyřazených přebytků ze skladů ozbrojených sil v minulosti vybudoval i firmu Excalibur Army, základ pozdější CSG.

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Hlavním byznysem Helicopter Alliance (HA) je nákup vyřazených strojů Black Hawk od amerických jednotek. Ty potom Strnadovy firmy repasují, přidají modernizace či další vybavení a dodají soukromým i státním zákazníkům.

Tak si třeba loni české ministerstvo vnitra od jedné z firem skupiny HA – České letecké servisní – koupilo pro hašení tři starší blackhawky a trojici nových požárních vrtulníků S-70M Firehawk. Hodnota několikaleté rámcové dohody činí 4,9 miliardy korun.

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I díky svému návratu do zbrojního průmyslu je tak Jaroslav Strnad, zakladatel koncernu CSG, nyní podle magazínu Forbes 34. nejbohatším Čechem s majetkem odhadovaným na 19,7 miliardy korun.

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