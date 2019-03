Otec špion, matka Češka. Tunisanka pátrá po matce Marii, od roku 1969 ji neviděla

Samii Jedidiové je padesát let a svou českou matku zná jen z fotografií. Nejspíš se jmenuje Marie a Samiin tuniský otec ji poznal v Praze, kde byl v 60. letech podle informací rodiny údajně agentem. Samia se pak kvůli politické situaci v tehdejším Československu narodila ve francouzském městě Marseille. Následující tři měsíce žili v Tunisku. Pak se ale jejich cesty kvůli rodinným sporům rozdělily a Samia svou matku už nikdy neviděla. Teď se po ní rozhodla pátrat a do své mise zapojila tuniskou ambasádu ve Francii i českou novinářku žijící v Marseille, která s ní udělala rozhovor pro Aktuálně.cz.

Co všechno víte o své mamince?

Jmenuje se Marie. S otcem se nejspíš seznámili v pražském baru U Fotra, který se nacházel v areálu kolejí na Jarově. Tam snad maminka pomáhala jisté Luise, které bar patřil.

Víte něco o její minulosti?

Dřív byla provdaná za jistého plukovníka Bayera, který zemřel v roce 1967. S ním měla dceru Moniku, která by měla být o šest let starší než já.

Co dělal v Československu váš otec?

Popravdě řečeno úplně nevím. Oficiálně se říkalo, že byl diplomat, ale myslím, že byl špión. Proto když matka otěhotněla, nemohla rodit v Praze, ale musela do Marseille.

V rodném listu, který jste mi poslala, ale jméno matky uvedené není, proč?

To je právě záhada. Domníváme se, že otec zfalšoval rodný list, aby tam maminka nebyla uvedená. Z Marseille pak odjeli do Tuniska. Z toho, co vím, tak někdy v létě pak zase pobývali v Marseille, zatímco mě v Tunisu hlídala babička. Maminka myslela, že se za mnou normálně vrátí, ale otec jí to nedovolil.

Vrátila se do Prahy?

Máme zprávy, že se pak hlásila na ambasádě v Praze, aby otce udala a přihlásila se ke mně. Z neoficiálních zpráv se nám doneslo, že možná dnes žije zase na Žižkově, prý snad pracovala v nějakém hotelu.

Vy jste dál žila s otcem?

Vyrůstala jsem s babičkou, s otcem jsme se moc nebavili. On nikdy moc nemluvil. A před deseti lety zemřel. Je tam spousta nedořečeného…

Proč jste se rozhodla hledat maminku právě teď?

Už jsem to párkrát zkoušela přes českou ambasádu v Tunisku, ale nikdy to nikam nevedlo. Jsem čím dál starší a ona taky, tak jsem si řekla, že to ještě jednou zkusím, než bude pozdě.

Pokud máte informace, které by Samii pomohly najít matku, pošlete je prosím na e-mail: magdalenarejzkova@seznam.cz.