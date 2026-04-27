Otec oběti střelby na FF UK neuspěl. Soud zamítl žalobu na Černochovou

Obvodní soud pro Prahu 2 v pondělí zamítl žalobu Lukáše Křístka na poslankyni Janu Černochovou (ODS). Křístek, který je otcem jedné z obětí střelby na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy (FF UK) z prosince 2023, požadoval po političce omluvu za její výrok o tlumičích, který zveřejnily Seznam Zprávy. Pondělní rozsudek není pravomocný.
Černochová se jednání nezúčastnila, podle jejího právního zástupce je výrok zjednodušený. Podle soudkyně nemá Černochová ve sporu tzv. pasivní legitimaci, což znamená, že není nositelem hmotně-právní povinnosti, o kterou v řízení jde.
"Žalovaná byla oslovena v souvislosti s výkonem veřejné funkce ministryně obrany k otázce spadající do bezpečnostní politiky, nejednalo se o exces z výkonu veřejné moci. To znamená, že žalovaná jako fyzická osoba není ze zákona odpovědná," uvedla soudkyně.
Soudkyně doplnila, že samotný výrok byl hodnotící a neobsahoval ověřitelné tvrzení o konkrétním způsobu útoku. "Soud chápe, že subjektivně tento je výrok způsobilý vyvolat emoce, negativně působit. Nicméně zde jsou posuzovány zákonné předpoklady k odpovědnosti za neoprávněný zásah do osobnostních práv a pod zákonnou odpovědnost výrok podřadit nelze," vysvětlila soudkyně.
Žalobu podal Křístek na Černochovou kvůli výroku, který zveřejnil server Seznam Zprávy v červnu 2024. Článek pojednává v souvislosti s činy střelce o tom, jak byla prosazena novela z roku 2020, jež zlegalizovala tlumiče na zbraně, Černochová se podle serveru na prosazení podílela. "Kdyby tam nešel se zbraní s tlumičem, šel by tam s nožem," uvedla Černochová podle webu k činům vraha.
Podle Křístkova právního zástupce výrok prohloubil utrpení muže. Černochová se podle něj odmítla omluvit, s Křístkem se také nechtěla sejít. Výrok Černochové podle právníka není pravdivý, z trestního spisu podle něj vyplývá, že vrah nebyl schopen zabíjet jinak než střelnou zbraní. Jako veřejná osoba by se Černochová podle právního zástupce měla vyvarovat podobných výroků.
Podle Křístka Černochová čin střelce bagatelizovala. Podotkl, že ho ranilo více výroků veřejných představitelů, ti se s ním ale setkali a omluvili se mu. Černochová je podle něj jediná, která odmítá nést následky svých výroků. Ve svém projevu byl několikrát vulgární směrem k Černochové a střelci, soudkyně ho musela opakovaně upozornit, aby se vyjadřoval slušně, uložila mu také pořádkovou pokutu. K žalobě se připojila i matka další zavražděné dívky Jana Porubková.
Poslankyně k pondělnímu jednání nepřišla. Její právní zástupce uvedl, že Černochová nesouhlasí s tím, že by výrok pronesla v podobě, v jaké byl zveřejněn. Křístek by podle něj také měl žalovat stát, protože Černochová výrok pronesla v době, kdy byla ministryní obrany. Černochová ve vyjádření zaslaném soudu uvedla, že je výrok zjednodušený a vytržený z kontextu, vyjádřila také lítost nad činy vraha a odmítla, že by střelbu bagatelizovala.
Při střelbě na fakultě zavraždil v prosinci 2023 čtyřiadvacetiletý student 14 studentů a pedagogů. Je to nejtragičtější podobný případ od vzniku České republiky. Pachatel také podle policie předtím zabil v Klánovickém lese na okraji Prahy muže a dvouměsíční dítě a ve středočeské Hostouni svého otce. Po střelbě ve škole spáchal sebevraždu.
Po střelbě na fakultě se část zákonodárců snažila prosadit zákaz tlumičů, změnu ale Sněmovna opakovaně odmítla.
