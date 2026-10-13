Otazník kolem Pavlovy bleskové otočky. Rýsuje se scénář platby za volební tryskáč

Prezident Petr Pavel si z dovolené v Maroku odskočil do Česka, aby odvolil v komunálních volbách. Soukromým tryskáčem přistál v Praze, zamířil do Černoučku a ještě téhož odpoledne letěl zpátky do Afriky. Kolik ho blesková otočka stála a kdo ji zaplatí? Podle zdrojů obeznámených s průběhem prezidentské výpravy už se rýsuje, jak by se náklady mohly uhradit.
Prezidentův návrat měl rychlý spád. Z marocké Casablanky odstartoval v pátek 9. října v 7:56 místního času a v Praze přistál kolem 13:45. Krátce nato už zamířil do domovského Černoučku na Litoměřicku, kde odvolil. Dlouho se ale nezdržel. Už v 16:07 znovu vzlétl z ruzyňského letiště a zamířil zpět do Maroka, kde pokračoval v dovolené.
Jak už dříve informovalo Aktuálně.cz, pro cestu do Česka i zpět využil soukromý tryskáč Hawker 900XP marocké společnosti Sarah Airways s registrací CN-RBS.
Nešlo přitom o letoun, kterým prezident na dovolenou odletěl původně. Tehdy cestoval strojem Gulfstream G500, který má patřit rodině miliardáře Pavla Hubáčka. Podle Hradu si náklady na tento let rozdělila skupina přátel.
Právě účet za mimořádnou cestu do Česka a zpět ale zůstává jedním z velkých otazníků posledních dní. Hrad oficiálně uvedl, že ji neplatila Kancelář prezidenta republiky.
Kolik prezident za pronájem tryskáče skutečně zaplatil, kdo let objednal a jak se náklady nakonec rozdělí, zatím není známo. Podle zdrojů obeznámených s průběhem prezidentské výpravy, se kterými Aktuálně.cz mluvilo, se to vyjasní až po návratu celého „mototýmu“ do Česka.
Statisíce, nebo přes milion?
Soukromý tryskáč není zrovna levný způsob, jak se dostat z Afriky do Česka a zase zpátky. Pro prezidenta ale představoval možnost, jak se včas vrátit do Černoučku a odvolit, aniž by musel dovolenou v Maroku ukončit.
Pronájem letounu Hawker může podle orientačních odhadů vyjít na stovky tisíc korun až přes milion. Záleží na konkrétním stroji, délce letu, dostupnosti letadla i podmínkách objednávky. Některé odhady ceny Pavlovy cesty tam a zpět se pohybovaly mezi 750 tisíci až 1,13 milionu korun.
K podobné částce dospěl také propočet Aktuálně.cz, který vychází z délky obou letů a orientačních sazeb zahraničních charterových společností. Prezident letěl strojem Hawker 900XP marocké společnosti Sarah Airways.
Podle údajů z leteckých radarů trvala cesta z Casablanky do Prahy přibližně tři hodiny a 49 minut. Zpáteční let zabral tři hodiny a 33 minut. Dohromady tak letoun strávil na obou trasách ve vzduchu zhruba sedm hodin a 22 minut.
Při modelové sazbě 4500 eur za letovou hodinu, kterou jsme dohledali u zahraničních charterových společností, vychází samotný letový čas přibližně na 33 tisíc eur.
Když k tomu připočteme orientační náklady na letištní a handlingové služby, dostáváme se zhruba na 37 tisíc eur. Při kurzu 25 korun za euro je to přibližně 925 tisíc korun.
Rozdělí si to?
Zatím jde pouze o modelový propočet, nikoli o potvrzenou cenu Pavlova letu. Kolik si Sarah Airways za cestu skutečně naúčtovala, není známo. Neznáme ani přesné podmínky objednávky či výši jednotlivých poplatků. Výsledná suma tak může být nakonec úplně jinde než náš odhad.
Pražský hrad každopádně odmítá, že by náklady na mimořádnou cestu do Česka a zpět hradila Kancelář prezidenta republiky.
Podle zdrojů obeznámených s průběhem cesty by si náklady na Pavlův „volební“ let na otočku mohli členové prezidentské výpravy pravděpodobně rozdělit mezi sebou, podobně jako při původním odletu do Maroka.
Otazník přitom visí také nad prezidentovou ochrankou, která ho na cestě doprovázela. Kolik stála její přeprava a kdo tyto výdaje zaplatí, zatím není jasné.
Otevřená zůstává i otázka, jak se mimořádná cesta do Česka a zpět tedy případně promítne i do nákladů na původní letoun, kterým Pavel se svými přáteli do Maroka odletěl.
Prezident v propagačním videu
Účet za letoun není jedinou otázkou, která se kolem Pavlovy marocké dovolené řeší. Pozornost vzbudilo také video, v němž se prezident objevil na sociálních sítích společnosti Orlen.
Polský petrochemický gigant využil záběry z Pavlovy návštěvy závodního týmu Martina Prokopa, který se v Maroku připravoval na Rallye du Maroc.
Pavel se během dovolené setkal s automobilovým závodníkem a navštívil jeho Jipocar Team. Orlen Prokopovu stáj dlouhodobě sponzoruje a je jejím hlavním reklamním partnerem.
Na záběrech z návštěvy prezident hovoří s členy týmu a pózuje při společném fotografování. Video následně zveřejnil také samotný Orlen na svém instagramovém účtu.
Firma tvrdí, že o plánované návštěvě prezidenta předem nevěděla. Na její přípravě ani zajištění se podle svého vyjádření nijak nepodílela a nezasahovala ani do tvorby obsahu pro sociální sítě. Zároveň uvedla, že ji těší, že Pavel české závodníky v Maroku navštívil a podpořil je v přípravě na Rallye Dakar.
Pavlova přítomnost v Maroku se dostala na veřejnost poté, co právě Martin Prokop zveřejnil společnou fotografii na sociálních sítích.
Prezident přitom na sever Afriky odjel na soukromou dovolenou, během níž původně plánoval vynechat komunální volby ve svém domovském Černoučku. Nakonec se ale rozhodl pro návrat do Česka, aby mohl odvolit.
Jak přesně se záběry z prezidentovy soukromé dovolené dostaly do propagačního obsahu firmy, není jasné. Orlen odmítá, že by návštěvu organizoval nebo o ní předem věděl.
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