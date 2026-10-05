Nesrovnalosti kolem Pavlovy dovolené. Hrad mlčí o „chybě v plánování“ a chabé utajení

Už počtvrté v letošním roce Hrad informoval, že prezident Petr Pavel odjel na „soukromou cestu“. Jinými slovy na dovolenou. Prezidentská kancelář pak vždy tají, kam hlava státu vyrazila. Přesto se většinou někdo pochlubí s fotkou, na které je Pavel zachycen, a utajení tak padá. Poslední říjnová dovolená je ale pro prezidenta přece jen jiná – vynechá kvůli ní komunální volby.
Je to přitom prezident republiky, kdo vyhlašuje volby. A termín těch komunálních celkem jasně určuje i zákon. „Volby do zastupitelstev obcí se konají (…) v prvním celém týdnu měsíce října roku, v němž (čtyřleté) volební období uplyne,“ píše se hned v prvním paragrafu zákona o volbách do zastupitelstev obcí.
Podle vyjádření prezidentské kanceláře jde o „chybu v plánování“, která prezidenta „mrzí“. Server Aktuálně.cz se obrátil na prezidentskou kancelář s několika dotazy.
A to, kdo má na starosti program prezidenta a sestavování jeho kalendáře, jak dlouho dopředu věděli o Pavlově dovolené vedoucí pracovníci prezidentské kanceláře i zda prezident přece jen nepřeruší cestu a nevrátí se na volby zpátky.
Prezidentská kancelář ale na zaslané otázky nereagovala. A to ani na tu, proč Hrad tak tají, kam se Pavel vydal. V oficiálním prohlášení se Hrad pouze omezil na to, že jde o zemi mimo Evropskou unii. „Vzhledem k soukromému charakteru cesty nesděluje kancelář prezidenta republiky konkrétní místa,“ uvedl Hrad.
Pozici s utajováním místa prezidentova pobytu zastává jeho kancelář dlouhodobě. Dříve i s odůvodněním, že jde o bezpečnostní opatření.
Přitom nakonec skoro vždy někdo „propálí“, kam prezident nakonec vyrazil. Ať už jde o cestující, kteří s ním letí v letadle, restauraci v polské Kudowě-Zdróji, kterou hlava státu navštívila, nebo třeba České dráhy, které prozradily, když Pavel využil k dopravě jejich autovlak.
Místo zatím posledního prezidentova „orazu“, kdy Pavel vyrazil na rallye v Maroku, prozradil závodník Martin Prokop.
Pavel v letošním roce vyrazil už na čtvrtou dovolenou. Poprvé to bylo letos v lednu na motorky do Španělska. Poté si prezident jel oddechnout v únoru a pak v polovině prázdnin, kdy byl mimo jiné v Polsku.
Politická chyba
Prezident schytává kritiku za své rozhodnutí, že dal přednost dovolené s motorkami před komunálními volbami. A to od současných i bývalých politiků. Podle mírnějších vyjádření jde o chybu. „U takto vysoce postavených politiků to je chyba,“ uvedl třeba předseda lidoveckých poslanců Marian Jurečka v nedělním diskusním pořadu na ČT.
„Prezident se svobodně rozhodl, že nepůjde příkladem občanům,“ kritizoval prezidentovu cestu ministr pro sport Boris Šťastný (Motoristé).
A třeba poslankyně STAN Michaela Šebelová přidala varování, že se tento krok může Pavlovi vrátit ve chvíli, kdy bude v budoucnu sám vyzývat občany k účasti ve volbách.
Neúčast prezidenta v letošních komunálních volbách – senátní se v místě Pavlova bydliště nekonají – má ještě jeden aspekt. V obci Černouček proti sobě stojí dvě kandidátky – místní uskupení Černouček sobě a pak Sdružení nezávislých kandidátů Černouček 2026.
Právě ve druhém uskupení ale kandiduje člen Motoristů sobě – tedy strany, se kterou Pavel dlouhodobě bojuje – Martin Král. Ostatní kandidáti jsou sice uvedeni jako bezpartijní, Motoristé ale kandidátku uvádějí na svých internetových stránkách.
To, že český prezident nedorazí k volbám, je v Česku jev téměř nevídaný. Jednou tak učinil Miloš Zeman, který ale tak vyjádřil politický postoj, když nešel volit v druhém kole senátních voleb s odůvodněním, že nemá koho volit.
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