Kdy s dítětem na pohotovost a kdy je to zbytečné? Odpovídáme na nejčastější otázky

Pokud se jedná o novorozence (tedy dítě v prvním měsíci života) nebo malého kojence (dítě do tří měsíců věku), měl by dítě při jakýchkoli známkách infekce co nejdříve vidět lékař, pokud možno vždy nejdříve registrující pediatr. "I u dětí do jednoho roku věku je třeba být opatrný a jít k lékaři raději dříve," dodává primář Peychl.

U starších dětí záleží na tom, jak vážný je jejich zdravotní stav. "Pokud dítě nemá vysokou horečku, normálně dýchá (dýchání je pravidelné, není chrčivé ani ztížené), je při vědomí a aktivní, je možné léčit jej doma. Ponechat dítě v klidu a teple, pokud má kašel, zvlhčovat vzduch v místnosti, kde pobývá, a při teplotě nad 38 stupňů podávat léky na její snížení," radí Peychl. K lékaři je potřeba zajít, pokud se stav zhorší – například pokud se zvyšuje horečka a léky nepomáhají, dítě je apatické, nepije, hůře se mu dýchá a podobně.

"Obecně platí, že pokud dítě jeví příznaky onemocnění – začne být unavené, má rýmu, kašel – je potřeba ho v prvé řadě uložit do postele a změřit mu teplotu. Pokud má horečku, dát mu léky na snížení, případně léky na bolest v krku, nosní kapky a podobně. A pokud je dítě jinak v celkově dobré kondici, lze vyčkat dva tři dny, jak se onemocnění rozvine. Pokud se stav zhoršuje, je potřeba kontaktovat lékaře," říká předsedkyně Sdružení praktických lékařů pro děti a dorost Ilona Hülleová.