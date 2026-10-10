Osvobození tu bolí dodnes. Těžce zkoušenou Osoblahu ani po volbách zázrak nečeká

Byla to první česká obec osvobozená Rudou armádou. Během pětidenní operace v březnu 1945 boje zničily na 90 procent Osoblahy, příchozí sovětští vojáci pak řadu místních žen a dívek znásilnili. Je znát, že malá obec v bývalých Sudetech proslavená úzkokolejkou za válečné hrůzy platí dodnes. V rámci předvolební série tentokrát deník Aktuálně.cz vyrazil do jednoho z nejodstrčenějších koutů Česka.
Byť ještě nejsou ani tři odpoledne, dvojice mužů s cigaretami před barem Bella vypadá silně společensky unavená. Končit ale nehodlají, jen si na vzduch, kde právě přestalo pršet, vyšli zakouřit. Po chvíli se oba vrací ke svému stolu s nedopitým hanušovickým pivem.
Bella je jediná restaurace v centru Osoblahy, která má v pondělí otevřeno. Druhý podnik, jemuž místní neřeknou jinak než „U Děla“, dnes zavřel hned po vydání poledního menu. Stojí přitom u míst, kde se dlouhá desetiletí vyjímal velký pomník s technikou sovětských osvoboditelů.
Nejviditelnějším dokladem komunistické výstavby, která dnes tvoří většinu Osoblahy, jsou paneláky, v nichž žijí Romové, kteří se sem přistěhovali z nejrůznějších částí republiky. V tisícihlavé vesnici u polské hranice jich podle starostky Jany Dohnalové (NK) žije zhruba tři sta.
Muž z hloučku Romů, který stojí před jedním ze vchodů, se novináři představuje jako Miroslav Červeňák. Do Osoblahy se přistěhoval před dvěma lety z Jeseníku, když mu povodeň zničila tamější bydlení. „Přišlo nás víc, jiní zase odešli,“ říká Červeňák, jakým způsobem to v bytech funguje.
Paneláky nepatří městu, ale místnímu soukromníkovi. A i když je tu nájemné vysoké, Červeňák překvapivě na činži neláteří. „Majitel je přísný a spravedlivý, všude je to drahé, já si nemůžu stěžovat,“ tvrdí Červeňák.
A jedním dechem odmítá, že by prý Romové v Osoblaze způsobovali velké potíže. „Všude jsou problémy, někdo se pohádá, někdo se tu pobije, ale život jde zase dál,“ brání své sousedy a lidi z okolí.
Úzkokolejka a paneláky. I to je Osoblaha a její okolí
Starostka Jana Dohnalová ale mluví jinak. „Kdyby tu ty paneláky nebyly, byli bychom spokojenější,“ zamýšlí se ve své kanceláři. Z prvního patra bývalého kulturáku, kde dřív fungovalo i kino, má výhled na kašnu. A také na všechny, kdo se po centru Osoblahy pohybují.
„Žijeme tu s nimi od roku 2010,“ říká směrem k panelákům se stovkou bytů. A z jejích slov je zřejmé, jak ráda by byla, kdyby z mapy Osoblahy zmizely. Radnice by je chtěla koupit – byť by se na desetiletí zadlužila – a minimálně půlku jich zbourat. Prý ale stále nenašla společnou řeč s majitelem.
„V létě tu je každý den pařba na ulici, jsou prostě hluční,“ hodnotí starostka soužití s Romy v Osoblaze. Není jediná. Na spoluobčany z paneláků si stěžují skoro všichni, s kým reportér deníku Aktuálně.cz během návštěvy pohraniční obce hovořil.
„Ti Romové mají problém furt se vším,“ odpovídá mladší muž v pracovních kalhotách, který se představuje jako Karel. Do Osoblahy se prý přistěhoval i s rodiči už před třinácti roky z Ostravy. „Město mi nechybí,“ usmívá se.
Zároveň nechápe, jak Romové mohou v panelácích zůstávat. „Jsou tam neskutečné nájmy, tomu majiteli se říká obchodník s chudobou,“ přibližuje Karel další stránku osoblažské reality.
To potvrzuje i sama starostka Dohnalová. Zatímco prý v městských bytech se platí zhruba 40 korun za metr, v problémových panelácích to podle jejích informací může být i čtyřnásobek.
„Docela nám to zkazilo pověst obce. Noví lidé se nám tady nenastěhují, naše škola je z 90 procent romská, čímž jde do kopru,“ láteří Dohnalová na soužití s menšinou. Ona sama už každý den vozí své děti do školy v Městě Albrechtice. Tedy 25 kilometrů daleko.
Volby za rohem
I přesto, jak pesimisticky Dohnalová ve své kanceláři zní, by ráda místo starostky obhájila. Kandidátku hnutí Patrioti pro Osoblahu přitom vede úplně poprvé. Na radnici původně pracovala jako projektová manažerka,
v polovině volebního období se nicméně rozhodl skončit starosta Antonín Rous.
„Chtěl do důchodu, já byla zastupitelka, tak mě do toho natáhl, jestli to nedotáhnu do konce,“ vysvětluje Dohnalová, jak se dostala ke své nynější funkci. Obhájit ji by prý chtěla i proto, že po ničivých povodních z roku 2024 je nutné v Osoblaze dokončit řadu rozpracovaných oprav. Podle ní jde o mnohaleté projekty.
Jenže Rous se v mezidobí rozhodl, že do voleb půjde znovu. Sice už jen ze čtvrtého místa na kandidátce nazvané Osoblaha pro život, ale Dohnalové se postaví.
Ona sama teď ví, že před Osoblahou bují velký zádrhel. „Klesá nám počet obyvatel, té práce tady moc není. Kdyby tu byla práce, lidi by se sem stěhovali,“ tuší Dohnalová.
A jaký je tedy její recept? „My potřebujeme, aby přišel nějaký investor a udělal fabriku a zaměstnal v ní hodně lidí.“ Ten ale s komunálními volbami, ať už dopadnou jakkoliv, jistě nedorazí.
Úzkokolejka město proslavila
Jednu z mála připomínek dlouhé historie Osoblahy, do níž je z Ostravy kratší a rychlejší cesta přes Polsko než vnitrozemím, dnes představuje už jen kašna na náměstí, hřbitovní kostel svatého Mikuláše či vlakové nádraží.
Přesto však má region jednu perlu, kterou si hýčká i celý Moravskoslezský kraj a díky níž do oblasti přijíždí velké množství turistů. Živoucí a dobře opečovávanou úzkokolejku. V ostrém slunečním světle, které se střídá s mohutnými tmavými mraky, vyniká krása jednotlivých zastávek od Osoblahy až po Třemešnou ve Slezsku.
Samotná úzkokolejka ale oblast neutáhne. Ani po 81 letech od drastické války a jejího velmi bolestivého konce tahle lokalita bývalých Sudet nenašla nový smysl, na kterém by stavěla svou budoucnost.
Co bude dál? To nezáleží ani tak na nadcházejících volbách. Ale spíš na tom, zda do Osoblahy dorazí nová generace lidí, která dokáže pohraničí oživit, propojit se všemi světovými stranami a vylepšit životní podmínky.
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