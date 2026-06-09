„Ostuda s batohem!“ psali lidé Vystrčilovi. Nevěděli, že navázal na zapomenuté gesto

Předseda Senátu Miloš Vystrčil se setkal s tchajwanským prezidentem Laj Čching-tem, kterému pak předal i batoh české výroby. A nebyl to jediný moment, kde se černý ruksak objevil.
Na českých sociálních sítích bylo živo. Předseda Senátu Miloš Vystrčil (ODS) se během své cesty na Tchaj-wan stal terčem ostré kritiky kvůli zdánlivě malicherné věci – měl na zádech černý batoh. Zatímco internetoví diskutéři mluvili o mezinárodní ostudě, pro šéfa horní komory šlo o součást plánu. Batoh totiž navazoval na dar, který dostal při své první návštěvě Tchaj-wanu. A mnozí na to zapomněli.
Měl ho na zádech od prvního dne. Hned během prvního bodu programu – návštěvy České ekonomické a kulturní kanceláře v Tchaj-peji – vytáhl Vystrčil z černého batohu malého dřevěného lvíčka a položil ho na oltář před vchodem. Byl to první symbolický dárek, který Tchajwanci obdrželi během ostře sledované návštěvy asijského ostrova.
Černý cestovní batoh se štítkem CZ2026TW a logem českého Senátu pochází z dílny malé zlínské firmy Playbag a nechyběl na všech klíčových událostech. Předseda horní komory ho měl na zádech během úvodního projevu na půdě Legislativního dvora. O den později se ukázal i v prezidentském paláci.
Před závěrem programu se také ukázal při otevření české třídy na Národní univerzitě Chengchi. „Věděl jsem, že jdu do školy, tak jsem si s sebou přinesl aktovku. A taky jsem si ji vyzdobil,“ uvedl před místními studenty Vystrčil.
A vlastně byl i na úplném začátku, když se Vystrčil nechal v neděli vyfotit před odletem přímou komerční linkou na Letišti Václava Havla. Do jisté míry se dá říct, že se batoh stal symbolem druhé cesty na Tchaj-wan. Stejně tak byl ale rudým hadrem pro všechny, kteří s návštěvou politicky zkoušeného ostrova hlasitě nesouhlasili.
Dar, na který mnozí Češi zapomněli
„Proč má furt na zádech proboha ten batoh, to nemá něco normálnějšího?“ „Ježíš, to je zase mezinárodní ostuda, seberte mu ten batoh někdo,“ zaznělo od různých diskutérů na sociálních sítích téměř pod každým příspěvkem, který se k cestě objevil a kde byl alespoň částečně vidět popruh batohu. Obdobné reakce se ostatně shromáždily i pod články a příspěvky redakce Aktuálně.cz.
Vystrčil měl ovšem důvod, proč se v rámci uplynulé cesty rozhodl pro tzv. „batůžkovou diplomacii“. Jde totiž o návaznost na dar, který předseda Senátu obdržel v roce 2020 během své první cesty na Tchaj-wan.
Tehdejší viceprezident Laj Čching-te (a dnešní hlava Tchaj-wanu) věnoval Vystrčilovi před šesti lety cestovní kufřík. Měl na sobě vytištěnou českou a tchajwanskou vlajku, ilustraci pak doplnila dvojice krasek tchajwanských, zvířecí symbol ostrova. Tehdy o tom hojně informovala tchajwanská média. Cestovní batoh české výroby tak jednoduše navázal na momentku z roku 2020.
Navíc bylo evidentní, že Tchajwanci na své dávné gesto nezapomněli. Prezident Laj Čching-te po udělení Řádu přívětivých oblaků Vystrčilovi připomněl svůj někdejší dar pro českého šéfa Senátu fotkou na mobilu, který ukazoval přítomným lidem v sále.
V momentě, kdy na oplátku dostal batoh české výroby, ho nasadil na záda a nechal se s ním posléze vyfotit. Průběh předávání „batůžkového daru“ si můžete prohlédnout na snímcích redakce Aktuálně.cz, která se programu zúčastnila přímo na Tchaj-wanu.
Symbol společné cesty
Svou „batůžkovou diplomacii“ hájil Vystrčil i po svém návratu do České republiky. V pondělním videu potvrdil, že šlo o záměr. „Nápad vzít s sebou batoh byl inspirován mojí návštěvou Tchaj-wanu před šesti lety, kdy jsem od prezidenta Tchaj-wanu obdržel kufr,“ sdělil na Instagramu.
„Vzal jsem si batoh jako symbol společné cesty, ten druhý jsem věnoval panu prezidentovi. Evidentně se to vydařilo a pan prezident ten můj dárek velmi dobře pochopil,“ dodal Vystrčil. „Batoh je velmi pohodlný a dobře se nosí. Podařilo se propagovat i české výrobky,“ konstatoval na závěr.
Aktuálně.cz na Tchaj-wanu
Pracovní cestu předsedy Senátu Miloše Vystrčila pokrýval redaktor Aktuálně.cz Viet Tran přímo na Tchaj-wanu, kam přiletěl s několikadenním předstihem. Součástí série článků budou i rozhovory s obyvateli Tchaj-peje i hledání českých stop na ostrově.