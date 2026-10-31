Ostrý Petr Pavel: Rusko nás nerespektuje, budeme irelevantní. Prozradil, zda by jednal s Putinem

Neměl by problém jednat s Putinem. Uznává mu jistou předvídatelnost. Nemyslí si, že Rusko chce válčit „bez limitu“. Jednání o Ukrajině vidí jako součást jednání o celoevropské bezpečnostní struktuře. Nevyloučil obnovení nákupu ruského plynu. Každý ústupek musí být ale kompenzován pokrokem a podpora Ukrajině musí vydržet. To jsou hlavní teze rozhovoru prezidenta Pavla pro německý deník Bild.
Pavel v rozhovoru s Paulem Ronzheimerem otevřeně ukázal ochotu sednout si s Putinem za jeden stůl. „Neměl bych s tím potíže,“ řekl. Ale jedním dechem dodal, že jako lepší kandidáty vidí například finského prezidenta nebo dánskou premiérku. Právě finský prezident Alexandr Stubb tento týden s Putinem telefonicky jednal.
Pavel uznal, že „Rusko zatím neukazuje žádné známky ochoty vyjednávat“. Připomíná ale, že pro Rusko jsou evropské země také přirození sousedé.
„Žijeme v Evropě. Sdílíme evropské území. Nikam se nepohneme. Takže budeme muset najít způsob, jak žít vedle sebe. Proto navrhuji, pojďme mluvit o evropské bezpečnosti, protože je to pro Rusko stejně důležité jako pro nás.“
Rusko Pavel nepovažuje za zemi, která chce mír. Zároveň si nemyslí, že Rusko „chce jen válku bez jakéhokoli limitu“.
Navrhuje proto širší jednání o evropské bezpečnosti. „Můj dlouhodobý narativ v tomto ohledu je, že mír na Ukrajině je podmnožinou bezpečnosti v Evropě. A jako takový bychom mohli přijít s návrhem začít vyjednávání o širší evropské bezpečnosti od Severního moře až po Černé moře,“ vysvětluje Pavel.
„O obnově smluv, které vypršely. O obnově opatření budování důvěry, jak existovaly prostřednictvím helsinského procesu. O otevřenosti ohledně vojenských cvičení. Ale samozřejmě nejdřív a pravděpodobně nejdůležitější podmínkou pro to všechno je alespoň příměří na Ukrajině,“ dodal.
O uvolnění sankcí je podle českého prezidenta možné mluvit pouze za podmínky, že Rusko se znovu stane respektovaným partnerem. „To znamená, že se můžeme dohodnout na příměří, můžeme se dohodnout na mírovém vyjednávání a pak můžeme diskutovat o uvolnění sankčního režimu a pomalém návratu k normálu.“
Evropa musí mluvit jedním hlasem
Na otázku, jestli by Evropa měla znovu brát plyn z Ruska, Pavel neodpověděl kategoricky. „Nikdy bych neřekl nikdy,“ řekl.
„I když si to dnes nedokážeme představit, pokud jednou Rusko bude zemí respektující suverenitu a hranice jiných zemí, proč nemít pravidelný byznys s takovou zemí. Ale Rusko tam ještě není. Bude to trvat.“
Podle Pavla je obnovení spolupráce a obchodu pro Rusko lákavý bonbon. Ale „jakýkoli ústupek musí být kompenzován nějakým pokrokem. Musí být příměří a pak můžeme mluvit o nějakém krokovém uvolnění režimu.“
Několikrát během rozhovoru zmínil prezident nutnost větší akceschopnosti Evropy, nutnost mluvit jedním hlasem. „Prezident Putin jako jakýkoli jiný Rus respektuje moc.“
Evropa tak musí podle Pavla demonstrovat sílu, mluvit jedním hlasem, mít jasný plán, držet se pohromadě a být asertivní ve vyjednávání.
„Je to jejich chápání, protože by mluvili pouze s někým, kdo má jejich respekt. Proto mluví s Donaldem Trumpem. Evropskou unii nerespektuje jako autoritu. Nechce s námi mluvit, nechce mluvit s von der Leyenovou. Přestal mluvit s ostatními evropskými lídry včetně Emmanuela Macrona.“
Neberou Evropu vážně
Rusko ani USA podle Petra Pavla neberou Evropu vážně, protože „vidí, jak rozdělení jsme, jak slabí jsme, jak dlouho nám trvá přijít k jakémukoli rozhodnutí. Pokud to opravdu rychle nezměníme, budeme irelevantní.“
Pavel zároveň odmítá snižovat podporu Ukrajině. Kdyby Západ poskytl Kyjevu stejnou úroveň pomoci od začátku, válka by vypadala jinak. „Kdybychom poskytli Ukrajině stejnou úroveň podpory od samotného začátku, válka by vypadala mnohem, mnohem, mnohem jinak. Ale nemůžeme jít zpět v čase.“
„Co bychom měli dělat místo toho, je nesnižovat naši podporu, ale spíše ji zvyšovat a zároveň udržovat náš tlak včetně tvrdého sankčního režimu na Rusko, abychom omezili jejich možnost pokračovat ve válce. Věřím, že to je jediný způsob, jak uspět s nepřítelem, který vlastní tisíce jaderných hlavic.“
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