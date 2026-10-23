Ostrý Pavel obletěl svět. Trump dohodou vytáhl Putina z úzkých, varoval

Dohoda s Putinem o dodávkách ruské nafty? Chyba, vzkázal Petr Pavel. Prezident se v rozhovoru pro německého novináře ostře pustil do Donalda Trumpa. Jeho slova rychle převzaly i světové redakce, včetně těch amerických. Navíc podle britského deníku The Telegraph by právě Pavel mohl případně usednout k jednacímu stolu s Vladimirem Putinem.
„Nevím, jestli to můžeme nazvat zradou, ale byla to chyba.“ Prezident Petr Pavel si v rozhovoru pro známý německý podcast od vydavatelství Axel Springer nebral servítky a pustil se do dohody Donalda Trumpa s Ruskem o dodávkách nafty.
Podle něj totiž přišla v nejhorší možnou chvíli: Podle Pavla byly Evropa a USA díky koordinovanému tlaku na Rusko poměrně blízko tomu, aby Moskvu přiměly k příměří.
„Teď to bude mnohem těžší,“ varoval Pavel. Rusko podle něj využívá nové situace, aby se vymanilo z tlaku sankcí. Dohoda mu navíc dodala i něco, co se v diplomacii počítá neméně – sebevědomí a naději, že může své zájmy prosadit bez ohledu na Evropu a Ukrajinu.
Slova hlavy státu rychle převzala zahraniční média. Známý server Politico nadepsal svůj článek tím, že Trumpova dohoda vykolejila pokrok v mírových jednáních. Pavlovi věnoval text také washingtonský deník The Hill a jeho výroky citovala ukrajinská média včetně agentury Interfax-Ukraine.
Rozhovor výrazně rezonoval také v Německu, které český prezident tento týden navštívil. Věnovaly se mu deník Bild i televize Welt. Bild upozornil mj. na Pavlovy výroky o Putinovi, jeho obavách z atentátu a rostoucí izolaci. Německá média si všímala také prezidentova postoje, že Evropa musí v otázkách bezpečnosti převzít větší odpovědnost.
Američané na Rusko nahlížejí jinak
Prezident se zároveň pokusil vysvětlit, proč má Trump k ruskému prezidentovi jiný přístup než většina evropských lídrů. „Do určité míry ho může přitahovat Vladimir Putin jako vůdce s autoritou,“ řekl.
Podle českého prezidenta se Trump na válku nedívá především jako na střet demokracie s autoritářstvím, ale spíše optikou toho, co může přinést americké ekonomice.
Právě v tom podle Petra Pavla tkví problém. Trumpova dohoda může Putinovi naznačit, že se nemusí ohlížet na Evropu ani na samotný Kyjev a že se může domluvit přímo s Washingtonem, případně s Čínou. Pro evropské zájmy je to podle českého prezidenta špatná zpráva.
„Domnívám se, že prezident Zelenskyj i celá Ukrajina jsou obětí tohoto konfliktu. Byl bych asi poslední, kdo by Ukrajinu vinil z toho, že konflikt způsobila. Nebyla to Ukrajina, kdo zaútočil na Rusko. Nebyla to Ukrajina, kdo Rusku vyhrožoval,“ řekl také jednoznačně Pavel.
Za Pavlem přijel známý novinář
Do Prahy za prezidentem nevyrazil jen tak někdo. Rozhovor natočil Paul Ronzheimer, známý německý válečný reportér a zástupce šéfredaktora deníku Bild.
Za Pavlem přijel v rámci mezinárodní sítě Axel Springer Global Reporters Network, která sdružuje redakce médií jako Politico, Bild, Die Welt, Business Insider nebo britský The Telegraph.
A nejde o žádný okrajový pořad. Ronzheimerův podcast RONZHEIMER. patří v Německu k nejsledovanějším pořadům. Podle zářijových dat žebříčku MA Podcast nasbíral 6,83 milionu stažení a potřetí za sebou ovládl německé pořadí. Předstihl přitom i true-crime podcasty.
Rozhovor s Petrem Pavlem měl tak poměrně velký dosah. Ronzheimer ho označil za exkluzivní setkání s českým prezidentem a bývalým generálem NATO. Přišla řeč nejen na Trumpovu politiku vůči Rusku.
Pavel varoval také před možným vojenským střetem Ruska se zeměmi NATO, popsal své zkušenosti z jednání s náčelníkem ruského generálního štábu Valerijem Gerasimovem a vysvětloval, proč by Evropa měla s Putinem začít jednat sama.
Mezi možnými vyjednavači s Putinem
Pavel se ale v zahraničních titulcích neobjevuje jen kvůli kritice Trumpa. Britský deník The Telegraph ve čtvrtek večer přišel s informací, že český prezident patří mezi pět politiků, o nichž evropští lídři uvažují jako o možných vyjednavačích s Vladimirem Putinem. Podle diplomatických zdrojů listu už někteří z kandidátů dostali nabídku.
Vedle Pavla jsou ve hře také italská premiérka Giorgia Meloniová, finský prezident Alexander Stubb, dánská premiérka Mette Frederiksenová a norský premiér Jonas Gahr Störe.
Není přitom jisté, zda Evropa nakonec vsadí na jediného vyjednavače, nebo vyšle skupinu politiků, která by měla zabránit sporům mezi jednotlivými státy.
Pavel má pro takovou roli jednu podstatnou výhodu: zkušenosti z čela Vojenského výboru NATO a z jednání s ruskými představiteli na vojenské úrovni.
Sám prezident v rozhovoru zdůraznil, že Evropa potřebuje „člověka nebo skupinu lidí, kteří budou mluvit za Evropu“. Nemusí podle něj jít přímo o představitele EU či NATO, zásadní je jasný mandát od evropských lídrů.
Putin totiž podle Pavla přestal komunikovat s řadou evropských politiků, mj. s předsedkyní Evropské komise Ursulou von der Leyenovou, šéfkou unijní diplomacie Kajou Kallasovou a francouzským prezidentem Emmanuelem Macronem.
Prezident zároveň připustil, že Rusko by mohlo dostat určitou motivaci k jednání, například v podobě obnovení obchodních vztahů. Takové ústupky by ale musely přijít až výměnou za skutečné příměří a respektování suverenity a hranic ostatních států.
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