Vědci z Ostravské univerzity pomohli odhalit, odkud přišli Maďaři

Své závěry vědci opírají o analýzu starověké DNA. Sdělil to dnes popularizátor vědy a umělecké činnosti OU Jiří Gregor.
"Tým analyzoval DNA více než 130 lidí, kteří žili v časovém období téměř 3000 let - od doby bronzové až po středověk. Analýzy DNA probíhaly v Budapešti, Vídni, Ostravě a Bostonu a na výzkumu se podílel i věhlasný genetik David Reich z Harvardovy univerzity. Společně se jim povedlo vytvořit jednu z nejkomplexnějších genetických map východní Evropy a Eurasie v dějinách," uvedl Gregor.
K analýze vzorků využili vědci genetickou metodu, která sleduje takzvané dlouhé sdílené úseky DNA, tedy části genetické informace děděné beze změn po společných předcích. Vytvořili genetickou síť příbuzenských vztahů, která propojila více než tisíc dávných jedinců napříč Eurasií.
"Zjistili jsme, že lidé, kteří žili před více než tisíci lety v oblasti Karpatské kotliny, sdíleli výrazně více těchto úseků DNA s populací karajakupovské kultury z jižního Uralu než s jakoukoli jinou populací Eurasie. Je to, jako bychom po tisíciletích našli staré rodinné album, kde vedle Maďarů z desátého století sedí jejich příbuzní z oblasti Uralu. Na základě těchto genetických vazeb vidíme, že migrace proběhla velmi rychle, pravděpodobně během několika generací," uvedl jeden z hlavních autorů studie Leonid Vyazov z Katedry biologie a ekologie Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity.
Historické prameny i genetické náznaky podle Gregora ukazují, že před příchodem do Karpatské kotliny pobývali Maďaři krátce v oblasti zvané Etelköz, kde se mohli geneticky i kulturně promíchat s dalšími skupinami. Vědcům se v rámci studie v prestižním časopise Cell podařilo potvrdit i předpoklad jazykovědců, kteří poukazovali na uralský původ maďarštiny.
"V rukou teď máme genetické důkazy, které tuto hypotézu jednoznačně potvrzují. Náš objev zároveň ukazuje, jak úzce spolu souvisejí genetika, archeologie a jazykověda. Právě tyto tři disciplíny společně dokážou vyprávět příběh o pohybu a proměně celých národů. Bez nadsázky lze říci, že jde o zásadní krok ve zkoumání raně středověkých dějin střední Evropy," uvedl za Ostravskou univerzitu další člen týmu Pavel Flegontov.