Ostravský soud propustil karvinského primátora Wolfa. Stíhán bude na svobodě

Soudkyně Okresního soudu v Ostravě propustila po pátečním téměř čtyřhodinovém jednání primátora Karviné Jana Wolfa (nestr., dříve SOCDEM) obviněného v korupční fotbalové aféře. Státní zástupce pro něj žádal vazbu, protože se obával, že bude ovlivňovat svědky. Soudkyně ale návrhu nevyhověla. Novinářům to po skončení jednání řekl mluvčí soudu Dalibor Zecha.
Proti rozhodnutí se není možné odvolat. Wolf tak bude dál stíhán na svobodě. Vinu odmítá. „Soudkyně rozhodla o tom, že se obviněný propouští ze zadržení. Neshledala důvody vazby. Podle názoru soudu nehrozí, že by v současném stadiu vyšetřování hrozilo jeho maření,“ uvedl Zecha.
Žalobce Jaroslav Jurka vysvětlil, že důvody pro vazbu vidí. V případě usnesení o propuštění ze zadržení ale podle něj neexistuje opravný prostředek.
Wolf tak od soudu mohl svobodně odejít. Využil k tomu východ v zadním traktu, vyhnul se tak setkání s médii. Jeho advokátka Kateřina Světlíková postup policie a státního zastupitelství označila za nestandardní. „Jsme ale rádi, že to soud takto posoudil,“ doplnila Světlíková. Klient se podle ní k záležitosti vyjádří později.
Vazbu navrhlo olomoucké Vrchní státní zastupitelství. Minulý týden policie po Wolfovi vyhlásila pátrání. Primátor byl v té době na plánované dovolené v Chorvatsku. Z ní se ve středu vrátil a ve čtvrtek dopoledne se dostavil na výslech. Po něm jej policie zadržela. Vyhlášení pátrání Wolfa překvapilo. Minulý týden sdělil, že policii o své cestě informoval a byl stále na příjmu.
Wolf plánuje znovu kandidovat na primátora
Etická komise Fotbalové asociace ČR (FAČR) minulý týden rozhodla, že Wolf nesmí kvůli ovlivnění tří zápasů působit 12 let ve fotbale a uložila mu třímilionovou pokutu. Zároveň vyloučila klub MFK Karviná z první fotbalové ligy. Wolf obvinění odmítá a nechtěl se vzdát ani křesla primátora.
„S rozhodnutím Etické komise FAČR se neztotožňuji a považuji jej za nesprávné. Odmítám, že bych se dopustil jakéhokoli korupčního jednání, a odmítám i závěry, na jejichž základě jsem byl uznán vinným,“ prohlásil Wolf. Kritizoval souběh disciplinárního a trestního řízení, který podle něj zásadně omezuje možnosti účinné obhajoby.
V kauze týkající se podvodných sázek a ovlivňování zápasů bylo koncem března obviněno 32 lidí. Etická komise FAČR zahájila 47 disciplinárních řízení.
Padesátitisícovou Karvinou vede koalice SOCDEM a hnutí ANO. V jednačtyřicetičlenném zastupitelstvu má převahu 33 hlasů. Představitelé koaličních partnerů vyjadřují Wolfovi podporu a o jeho odvolání neuvažují.
Karvinský zastupitel Martin Gebauer (ANO) řekl, že svolání mimořádného zastupitelstva hnutí iniciovat nebude. Podle něj ani není důvod řešit koaliční spolupráci. „Nemá to s koalicí vůbec nic společného. Může to mít důsledek na pana Wolfa, co se týče kandidatury (v komunálních volbách),“ pronesl Gebauer.
Wolf totiž avizoval, že chce funkci primátora letos v říjnu obhajovat a jeho stanovisko se nezměnilo ani po vypuknutí korupční aféry. „Je to záležitost lidí, kteří jsou na kandidátce, a nás se to vůbec netýká,“ míní Gebauer. Podle něj by situace byla zřejmě jiná, kdyby například koalice byla v polovině volebního období nebo bylo krátce po volbách.
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