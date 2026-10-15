„Ostatní převálcuje.“ Nová superstar lidovců – a není to Grolich

Kdo je donedávna širší veřejnosti zcela neznámý Jakub Hruška, který dovedl kandidátku KDU-ČSL a STAN v Brně k jasnému vítězství ve volbách? Jak se propracoval na svůj dosavadní vrchol a co tomu předcházelo? Zveřejňujeme profil budoucího primátora Brna založený na vzpomínkách jeho kolegů.
Pokud se v nejbližších dnech nestane něco mimořádného, Jakub Hruška bude reálně první primátor Brna za KDU-ČSL po roce 1990. Přitom jde pro širší veřejnost ještě donedávna o zcela neznámou politickou figuru.
Přesto se stal lídrem kandidátky lidovců a Starostů a nezávislých a dovedl je k překvapivě jednoznačné výhře ve volbách.
„Velkou předností Jakuba je jeho snaha hledat to, co lidi spojuje, namísto toho, co je rozděluje.“ Tak Hrušku vnímá Marie Jílková, bývalá poslankyně a nově zvolená zastupitelka Brna, která byla trojkou na kandidátce lidovců a STAN.
Hruška podle ní dokáže citlivě vnímat situace a předcházet konfliktu dřív, než nastane. „To je něco, co ho charakterizuje. A vnímám to jako něco, co je pro jeho leadership typické – nestojí na jedné straně případných sporů, ale mezi tím a dokáže najít řešení výhodné pro obě strany.“
A ještě něco Jílková zdůrazňuje: „Je pro něj naprosto přirozené se pohybovat mezi lidmi, mluvit s nimi v jejich prostředí, není to starosta takříkajíc z kanceláře. To naznačuje i jeho primátorská priorita – a to je otevřenost a komunikace. Něco, co ho autenticky provází celou dobu.“
Začátky v politice
Hruška je ročník 1986, jeho otec byl prvním ředitelem Biskupského gymnázia v Brně po listopadové revoluci. On sám zprvu studoval geodézii na VUT v Brně, později byl posluchačem na katedře sociální politiky a sociální práce na FSS Masarykovy univerzity v Brně.
Je také celoživotní skaut. Pokud jde o politiku, poprvé se o hlasy voličů ucházel v komunálních volbách v roce 2006 v Brně-Kohoutovicích – avšak na mandát zastupitele nedosáhl.
To se mu podařilo až o osm let později. V dalších volbách – tedy v roce 2018 – mandát zastupitele městské části Kohoutovice obhájil. Už z pozice lídra lidovců. A tak jako v předešlém volebním období i po těchto volbách zamířil se svou stranou v Kohoutovicích do opozice.
„V roce 2014 jsme oba byli nováčci v zastupitelstvu v Kohoutovicích. Okamžitě si mě odchytl a dával mi najevo, že je sice lidovec, ale liberální, ekologicky a sociálně uvažující a s humanitním vzděláním z FSS, takže si budeme rozumět.“
Tak na něj vzpomíná Jakub Kořínek – tehdejší zastupitel Kohoutovic, režisér a producent se specializací na záznamy klasické hudby a opery. Je také dlouholetým členem územně plánovací komise Rady m. Brna, stavební komise na městské části Brno-střed, navíc zakládal Kancelář architekta města Brna.
„Když byl Hruška v koalici a já v opozici, normálně jsme se u piva bavili, co by bylo nejlepší pro Kohoutovice. A hodně mých nápadů přejal. A pak taky prosazoval,“ dodává Kořínek. Podle něj to byl už tehdy první Hruškův – nejspíš ještě intuitivní – projev jeho pozdějšího stylu práce.
„A taky jeho dnešní catch-all party. Založil facebookové stránky nazvané Kohoutovice, jak je chceme, které se staly hlavním zdrojem informací pro každého Kohoutovičáka. A o pár let později vyrukoval se stejně nazvanou kandidátkou do voleb,“ vzpomíná Kořínek, podle něhož šlo jen o krycí název pro KDU-ČSL.
Hruškovi totiž postupem času skoro jistě došlo, že kandidovat za lidovce – byť v Brně – má své limity. V roce 2018 je dovedl jako lídr v Kohoutovicích ke druhému místu – svůj hlas jim dalo 21,57 procenta voličů.
O čtyři roky později s novým názvem už Hruška volby v Kohoutovicích převálcoval. Kromě jiného právě díky tomu, že mezi místními populární název facebookové stránky použil i pro své uskupení. A to pak ve volbách obdrželo 31,46 procenta hlasů.
Starostou úskokem
Klíčová událost pro jeho budoucnost – bez níž by také skoro jistě nebyl dneska kandidátem lidovců na primátora Brna – se ale přihodila o dva roky dříve. Uprostřed volebního období 2018 až 2022.
Na jeho začátku zamířil Hruška s lidovci do opozice. Na přelomu let 2020 a 2021 se ale tehdejší koalice vedená sociálními demokraty rozpadla a Hruška byl následně v lednu 2021 zvolen starostou Kohoutovic.
Hodnocení tehdejšího manévru Hrušky se logicky liší v závislosti na tom, kdo je jeho autorem. A někteří z aktérů na ty peripetie nevzpomínají zrovna v dobrém.
V každém případě platí toto: bezprostředně po volbách byly ve hře dva scénáře: koalice složená z vítězné ČSSD, ODS, TOP 09 a hnutí ANO; druhá možnost byla většina na čele s lidovci, ODS, TOP 09 a hnutím ANO. V zastupitelstvu byli také dva zástupci Zelených, s nimi ale po volbách nikdo jednat nechtěl.
Avšak Hruška se znal velmi dobře s lídrem ODS Michalem Veličkou, který po jisté době vypověděl spolupráci sociálním demokratům a uzavřel spojenectví právě s místními lidovci, jehož součástí byl také jeden zastupitel zvolený za TOP 09.
I tak jim ale k většině chyběl jeden hlas. Dva jim nakonec dodali zástupci kandidátky Zelení a nezávislí: do té doby striktně opoziční zastupitelka Dana Kalčíková a její kolega Viktor Šeďa.
Bez jejich hlasů by se Hruška tehdy starostou Kohoutovic nestal. A nenastartoval by úspěšnou kariéru oblíbeného starosty městské části, bez čehož by se pochopitelně zase nikdy nestal lídrem lidovců v letošních volbách, a tudíž by v těchto dnech nevyjednával novou magistrátní koalici.
Jakub Hruška očima jednoho ze zakladatelů Občanského fóra v Brně Jiřího Spousty
S Jakubem jsem se seznámil v průběhu kampaně do komunálních voleb v roce 2014. Já jsem kandidoval za uskupení A co Brno? a on za KDU-ČSL do zastupitelstva městské části Brno-Kohoutovice. Nejprve jsem byl řadovým členem vládnoucí koalice za zmíněné sdružení, ale kvůli neshodám s naším lídrem jsem přešel do klubu KDU-ČSL.
Mohl jsem tak Jakuba poznat lépe, a to nejen v dobách dobrých, ale i v těch špatných, ve kterých se skutečné charaktery lidí projevují mnohem lépe. Zjistil jsem, že je schopen uznat chybu a pokorně se omluvit svým zásadovým kamarádům, se kterými se rozešel v názorech na reálnou politiku při svém prvním angažmá na kohoutovické radnici v letech 2010 až 2014.
Zjistil jsem, že je schopen se otevřeně a nekonfrontačně domluvit i s lidmi, kteří vždy nezastávají stejné názory jako on, je konsenzuální. Zjistil jsem, že jako starosta městské části Brno-Kohoutovice otevřel do té doby nevídaným způsobem radnici všem občanům, kteří měli zájem participovat na rozvoji městské části, i když to mnohdy znamenalo intenzivní názorové konfrontace.
Zjistil jsem, že je čestný, poctivý k sobě i ke svému okolí. Zjistil jsem, že je velmi pracovitý a že si výborně rozumí se současnými informačními technologiemi, aniž by ale zapomínal na důležitost pravidelných sousedských setkávání v kohoutovické hospodě.
Zjistil jsem také, že se naučil hrát na basu, aby mohl hrát v kapele při kohoutovických hodech. Zjistil jsem, že je schopen odmítnout lákavé nabídky na rychlý postup v hierarchii strany a kumulaci funkcí, které by jej příliš brzy odvedly od jeho dobré práce starosty městské části.
Tato zjištění mne vedou k tomu, že v současnosti považuji Jakuba za jednu z nadějí, které by mohly vrátit naší vyčpělé politice její původní obsah – službu nejen sobě, ale především občanům. Není to jenom díky výše uvedeným vlastnostem, ale také díky týmu lidí, kteří se na jeho růstu podíleli, podílejí a snad i nadále podílet budou. Tento tým, jehož je Jakub součástí, nazývám pracovně „Naděje národa“.
Když tak přemýšlím o Jakubových slabých stránkách, tak mne napadá, že jsem ho jednou na Vranovské přehradě učil jezdit na windsurfingovém prkně. Odjel celkem hbitě po větru asi dva kilometry od našeho výchozího stanoviště a už se nebyl schopen vrátit. Tak jen doufám, že to bude umět i proti větru. Ten totiž jistě – nejen – v brněnské politice přijde…
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Jiří Spousta se narodil v roce 1962 v Brně, je profesor fyziky a vysokoškolský pedagog. Během listopadové revoluce se angažoval v rámci Občanského fóra v Brně, byl zde mimo jiné jeho tiskovým mluvčím a vedoucím představitelem místní Koordinační rady.
V letech 1991 až 1994 studoval doktorské studium v Paříži, po návratu se opět věnoval vědecko-pedagogické činnosti na Fakultě strojní VUT v Brně. V letech 2006 byl zvolen do zastupitelstva města Brno v rámci uskupení Brno 2006 – tým Jiřího Zlatušky. V letech 2014 až 2022 byl zastupitelem městské části Brno-Kohoutovice.
Je také celoživotní sportovec: juniorský reprezentant v plavání (RH Brno), hráč 1. národní ligy ve volejbale (TJ Tesla Brno). Devět let byl trenérem v odbíjené (výběr VUT) a přes třicet let cvičitelem plavání (Kometa Brno).
Je ženatý a má tři děti.
To nejzajímavější na tom ale je, že Kalčíkovou za její postup Hruška a spol. záhy odměnili placenou pozicí – v červenci 2021 byla jmenována šéfkou dozorčí rady obecní firmy MOP. Kalčíková post zastávala do ledna 2023 – skončila tedy několik měsíců po následujících komunálních volbách.
A Šeďa se v komunálních volbách v roce 2022 objevil na nově zformované kandidátce Jakuba Hrušky, o které byla řeč výše. Byl pětkou uskupení Kohoutovice, jaké chceme a následně také nově zvoleným zastupitelem městské části, pak i radním s působností pro oblast cyklodopravy.
Třeba již citovaná Marie Jílková na tehdejší peripetie vzpomíná takto: „Poprvé na sebe výrazně upozornil před sedmi lety ve chvíli, kdy se mu podařilo v průběhu volebního období vyjednat změnu koalice v Kohoutovicích. Tehdy to byla velká věc.“
„Mladý kluk“ z opozice, jak zdůrazňuje, dokázal vyměnit dlouholetého starostu. „Do té doby byl důslednou opozicí a především využíval už tehdy fenomén sociálních sítí – založil facebookovou stránku, kterou obyvatelé Kohoutovic pojali jako prostor ke sdílení informací, a on byl v komunikaci skrze tuhle platformu velmi aktivní.“
Samotný Hruška tehdejší změnu koaličního formátu a své zvolení na post starosty glosuje s odstupem let střízlivě a věcně. „Postup paní Kalčíkové byl motivován hlavně jejím nesouhlasem s tehdejším vedením radnice pod ČSSD,“ řekl tento týden v rozhovoru pro Aktuálně.cz.
A pokud jde o její předsednictví v dozorčí radě MOP, tak zdůrazňuje, že ji do té doby vedl zástupce původní koalice a následná změna byla podle jeho slov standardní součástí politické dohody.
„Nešlo o nově vytvořenou pozici a paní Kalčíková ji chtěla proto, že nestála o uvolněnou funkci, ale o konkrétní agendu nad rámec řadové radní,“ vzpomíná Hruška.
„Vynikající politický marketér a stratég“
Kořínek zdůrazňuje, že se Hruška zviditelnil v čase covidové pandemie. „Neúnavně tehdy obcházel celou naši kopcovitou čtvrť a odevšad referoval na Facebooku. Člověk měl pocit, že je na více místech zároveň,“ vzpomíná.
A podle něj podobně fungoval později i jako starosta. „Sám neustále někde běhal a vždy byl tam, kde bylo zrovna třeba. A o všem referoval, zatímco na radnici seděl jeho místostarosta a de facto ji řídil. Chci tím říct, že je vynikající politický marketér a stratég.“
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Zvolení zastupitelé
Podle něj se Hruška jako starosta vyznačoval především přebytkem nápadů a záměrů. „Měl jich třeba 20násobek oproti předchozím vedením, které ale nevycházely z nějaké dlouhodobější vize a strategie, kam tu městskou část posunout. Ale myslel ty záměry dobře,“ nepochybuje Kořínek.
V každém případě je podle něj Hruška po celou dobu své politické dráhy pevně ukotvený v KDU-ČSL. „Z každého si bere to, v čem je silný – z KDU-ČSL organizační strukturu a lidi, kteří pracují. Z jiných stran inspirativní mozky, hezký obal vytvořil sám. Ten obal říká: Komunikuju s vámi, zajímá mě, co vás trápí, jsem jeden z vás a tak dále,“ soudí Kořínek.
A dodává: „Zcela touto metodou ostatní válcuje. Ale musím uznat, že opravdu kdykoli jsem narazil na problém, napsal jsem mu a on do tří minut – většinou okamžitě – odpověděl. A hlavně: opravdu to pak reálně řešil.“
Konsenzuální typ
„Ačkoliv oba pocházíme z Kohoutovic, poznali jsme se v roce 2018 v Radě Správy hřbitovů města Brna, což zní jako smutný orgán. Ale není – měli jsme exkurze po všech hřbitovech a dozvěděli jsme se spoustu věcí,“ přidává svou vzpomínku na Hrušku bývalá zastupitelka na magistrátu v Brně Monika Lukášová Spilková z Pirátů.
Tvrdí taky, že na ni pravděpodobný budoucí primátor Brna vždy působil jako docela technicistní typ, procedurálně založený. „Ale byl vždy milý a profesionální. A snažil se být vždy konsenzuální,“ zdůrazňuje ve shodě s Jílkovou.
„Snad si ho kvůli tomu někteří tvrdí hráči na magistrátu nyní takříkajíc nenamažou na chleba,“ dodává Spilková. Podle ní se v každém případě v Hruškou preferované široké koalici „všech proti ANO“, která nyní v Brně vzniká, projevuje právě tato vlastnost. „Nechce konflikt s opozicí. Raději tudíž udělá koalici, která bude mít 44 zastupitelů z 55“.
Marie Jílková dává v závěru našeho povídání k dobru ještě jednu historku z časů, kdy lidovce zastupovala v dolní komoře. „Řešili jsme ve sněmovně ratifikaci Istanbulské úmluvy, potřebovala jsem znát postoj brněnské KDU-ČSL, protože v našem poslaneckém klubu šlo o dost třaskavé téma,“ říká.
Jeho reakce tehdy podle Jílkové zněla nějak takto: „Co řeší ta smlouva? Násilí na ženách? Tak to jsme jako lidovci jednoznačně pro, není přece možný proti tomu vystupovat.“ A tím se podle ní tehdy také toto téma uzavřelo.
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