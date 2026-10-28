Již více než 1200 osobností obdrželo státní vyznamenání od prezidentů samostatné České republiky. Datová redakce Aktuálně.cz zanalyzovala, jak rozdávali metály současný prezident Petr Pavel i jeho předchůdci.
Oslavy 108. výročí vzniku samostatného státu začínají na Vítkově
Prezident Petr Pavel se ve středu ráno účastní pietního aktu u Národního památníku na Vítkově, poté položí věnec k pomníku T. G. Masaryka na Hradčanském náměstí a na Pražském hradě jmenuje generály Armády ČR. Během tradičního slavnostního večera ve Vladislavském sále Pražského hradu pak prezident vystoupí s projevem a udělí či propůjčí státní vyznamenání několika desítkám osobností.
„V horku to divočí.“ Začal soud se syrskými bratranci, postrachem německé plovárny
V Německu začal soudní proces se dvěma syrskými bratranci, kteří čelí obžalobě ze sexuálního obtěžování nezletilých dívek. Podle obžaloby jim měli sahat na prsa a hýždě, mladší z obžalovaných navíc jednu z dívek měl ve vodě držet za nohu a tahat ji za horní díl plavek. Oba obžalovaní vinu odmítají a tvrdí, že si je svědkyně mohly splést s někým jiným.
Netanjahu v průběžných výsledcích parlamentních voleb vede, ale většinu nemá
Vládní blok izraelského premiéra Benjamina Netanjahua po sečtení téměř 60 procent hlasů odevzdaných v úterních volbách vede, většinu ale zatím nemá. Podle průběžných propočtů portálu The Times of Israel, by Netanjahuova strana Likud nyní i se spojenci měla ve 120členném parlamentu 55 křesel a opoziční uskupení 49 mandátů. Zbývajících 16 křesel připadá na strany volené převážně izraelskými Araby.
ŽIVĚ „Velice brzy bude uspořádáno setkání“ mezi Putinem a Zelenským, oznámil Trump
Ruský prezident Vladimir Putin a jeho ukrajinský protějšek Volodymyr Zelenskyj by se velmi brzy mohli sejít. Novinářům to bez upřesnění řekl americký prezident Donald Trump, píše agentura AFP. Trump rovněž podle portálu Kyiv Post prohlásil, že Spojené státy činí značné pokroky v úsilí ukončit válku mezi Ruskem a Ukrajinou. „S Ruskem a Ukrajinou máme velký pokrok,“ dodal.
„Toto by nikdo neudělal.“ Kost trčela, Češka i tak jela o zlato. Její série bere dech
Česká cyklistika má v Sabině Košárkové zářivý klenot. Dvacetiletá závodnice se tlačí mezi špičku v olympijském bikrosu a v doplňkovém pumptracku, kde se jezdec pohybuje na okruhu s vlnami a skoky bez šlapání, získala pět světových medailí v řadě. Jen zlata a stříbra. Na šampionátu v Pekingu skončila před dvěma týdny druhá o 85 tisícin sekundy, navzdory bolestivému zranění.
Neuvěřitelná česká souhra v Bostonu přišla vniveč. NHL ale oslnil i Hronek
Pavel Zacha v NHL za Boston skóroval, David Pastrňák si připsal asistenci, Bruins ale podlehli obhájci Stanleyova poháru z Caroliny 1:2.