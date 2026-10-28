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Oslavy 108. výročí vzniku samostatného státu začínají na Vítkově

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Prezident Petr Pavel se ve středu ráno účastní pietního aktu u Národního památníku na Vítkově, poté položí věnec k pomníku T. G. Masaryka na Hradčanském náměstí a na Pražském hradě jmenuje generály Armády ČR. Během tradičního slavnostního večera ve Vladislavském sále Pražského hradu pak prezident vystoupí s projevem a udělí či propůjčí státní vyznamenání několika desítkám osobností.

Večer ve středu 28. října 2026 prezident Petr Pavel vystoupí při příležitosti státního svátku Dne vzniku samostatného československého státu s projevem a udělí či propůjčí státní vyznamenání několika desítkám osobností.
Večer ve středu 28. října 2026 prezident Petr Pavel vystoupí při příležitosti státního svátku Dne vzniku samostatného československého státu s projevem a udělí či propůjčí státní vyznamenání několika desítkám osobností.Foto: Reuters – Aktuálně.cz
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