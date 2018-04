+16 fotografií

Jiřina Šiklová je jednou z dobrovolnic, která se v šedesátých letech zúčastnila experimentů s LSD. Přichází do Továrny v Holešovicích vyprávět o svých zkušenostech. Experimentátorů byly v Československu stovky. Většinou na to rádi vzpomínají. "Byli jsme u kamaráda Jirky Hermacha na chatě u Orlíku. Asi v roce 1972. Měli jsme lahvičku lysergidu. Mladý Miloš si vzal, nevypadal, že by to na něj působilo, asi jak byl mohutnej. Pak se to přeci projevilo a my měli strach, aby se neutopil v jezeře. Nikdo netušil, jestli by plaval." Foto: Ludvík Hradilek