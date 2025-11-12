Domácí

Stanjura proti všem. Odjel pryč a vláda poslala rozpočet dál, dosud to odmítala

Petra Jaroměřská Petra Jaroměřská
před 1 hodinou
Dosluhující vláda definitivně ukončila spekulace o tom, zda pošle návrh rozpočtu na příští rok nové sněmovně. Všichni členové kabinetu souhlasili. Až na ministra financí Zbyňka Stanjuru (ODS). Ten totiž na zasedání nedorazil.
Končící ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS)
Končící ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS) | Foto: Aktuálně.cz

Šéf resortu financí přitom do poslední chvíle odmítal rozpočet poslat. Chtěl od vznikající vlády garance, že nepoužije peníze určené na půjčku pro dostavbu Dukovan a na výdaje na obranu přesahující dvě procenta hrubého domácího produktu na jiné účely.

Celkem mu šlo o padesát miliard, které se nezahrnují do naplánovaného deficitu 237 miliard korun. Tedy toho, o kolik smí vláda utratit víc než na kolik vycházejí příjmy. 

Související

Rozklad v dosluhující koalici. Proti Stanjurovi se otáčí další politici

Zybněk Stanjura

Stanjura odjel na zasedání Rady pro hospodářské a finanční věci do Bruselu. "Pan ministr dnes odcestoval do Bruselu, aby se mohl účastnit listopadového zasedání Rady ECOFIN, s tím, že již dnes bude na jednání Euroskupiny v rozšířeném formátu," upřesnila mluvčí ministerstva financí Petra Vodstrčilová.

Deník Aktuálně.cz požádal ministra financí v demisi o vyjádření. Zatím se jeho komentář nepodařilo získat.

Stanjurova nepřítomnost byla plánovaná, počítali s tím všichni ministři. "O tom, že pan ministr Stanjura na zasedání vlády nebude, se vědělo dopředu," řekl deníku Aktuálně.cz šéf odboru komunikace Vlády ČR Václav Smolka.

Stanjura na garancích trval, už dřív ale nepřímo připouštěl, že může být přehlasován se slovy, že vláda jedná jako kolektivní orgán a rozhoduje většina.

Ještě na minulé vládě přitom většina členů Fialova kabinetu stála za Stanjurou. Mluvil o tom v nedělním pořadu Otázky Václava Moravce šéf starostů Vít Rakušan. Ten totiž chtěl rozpočet poslat bez podmínek už tehdy.

"Byl jsem přehlasován," řekl. Bez podmínek chtěli poslat rozpočet i lidovci. Za Stanjurou ještě na minulém zasedání stál i premiér. Tentokrát prý nikdo nebyl proti poslání návrhu rozpočtu na příští rok nové sněmovně.

"Vzhledem k tomu, že se oddaluje vznik nové vlády, posíláme rozpočet do sněmovny v první chvíli, kdy to jde, kdy je ustanovená nová sněmovna," řekl ve středu po jednání vlády premiér Petr Fiala s tím, že kabinet o poslání rozhodl jednomyslně.

Premiér zároveň zdůraznil, že vznik nové vlády by nemusel být tak rychlý, jak se původně předpokládalo.

"Andrej Babiš není schopen vyřešit svůj střet zájmů a ten mu brání v rychlejším postupu. My jsme na to upozorňovali. Babišova touha po dotacích a po moci komplikuje povolební vývoj," řekl premiér po jednání vlády.

Související

Umíněný Stanjura. Konečně prozradil, proč odmítá Babišovi poslat rozpočet

Zbyněk Stanjura
1:59

A zopakoval, že si stále přeje, aby budoucí vláda nejen dodržela deficit, ale dodržela i dvě zmíněné položky v hodnotě necelých padesáti miliard korun. 

Dosluhující vláda se s nově vznikající koalicí hádala o poslání návrhu rozpočtu několik týdnů. Alena Schillerová (ANO) řekla, že Stanjura si žádné podmínky klást nesmí. Končící šéf resortu financí kritiku vracel, že hnutí ANO chtělo mít vlastní rozpočet a "proč se teď najednou dožaduje původního".

"Stanjurovo salto mortale nevyšlo. Vláda se nakonec rozhodla respektovat zákon. Cokoliv jiného by byla pro Česko a jeho stabilitu mimořádně špatná zpráva," napsala Schillerová v reakci na oznámení, že vláda rozpočet posílá.

 
Mohlo by vás zajímat

Moravcovo ignorování Okamury může narušit politickou soutěž, shodli se radní ČT

Moravcovo ignorování Okamury může narušit politickou soutěž, shodli se radní ČT

Na dálnici z Prahy do Drážďan dopadli člena Hamásu. Vezl zbraně k plánovaným útokům

Na dálnici z Prahy do Drážďan dopadli člena Hamásu. Vezl zbraně k plánovaným útokům

Svatořečení Anežky České – jiskra svobody před bouří sametové revoluce

Svatořečení Anežky České – jiskra svobody před bouří sametové revoluce
10 fotografií

Na Šumavě skoro 20 stupňů a polární záře. Pak přijde zlomový víkend

Na Šumavě skoro 20 stupňů a polární záře. Pak přijde zlomový víkend
domácí Aktuálně.cz Obsah vláda rozpočet státní rozpočet Zbyněk Stanjura Andrej Babiš

Právě se děje

před 6 minutami
Zpívala, i když umírala. Omayra Sánchezová umírala 60 hodin, stala se symbolem zkázy

Zpívala, i když umírala. Omayra Sánchezová umírala 60 hodin, stala se symbolem zkázy

Voda a bahno, které ji svíralo, jí sahaly až po bradu. Byla zaklíněná a nebylo jí pomoci.
před 41 minutami
V Německu ruší vánoční trhy. Pořadatelům chybí peníze na protiteroristická opatření

V Německu ruší vánoční trhy. Pořadatelům chybí peníze na protiteroristická opatření

Nároky na bariéry, kontroly a strážníky zvyšují náklady natolik, že si některé obce nemohou dovolit akce pořádat.
před 1 hodinou
Rusové musí zuřit. Putinova "superzbraň" padá k zemi zvlášť zahanbujícím způsobem
0:49

Rusové musí zuřit. Putinova "superzbraň" padá k zemi zvlášť zahanbujícím způsobem

Jednou z nejobávanějších střel, kterou agresor útočí na města a elektrárny, je Kinžal. Ukrajinci našli její slabinu.
před 1 hodinou

Síla obyčejného gesta: královna a princezna děkují válečným veteránům

Síla obyčejného gesta: královna a princezna děkují válečným veteránům
Prohlédnout si 12 fotografií
Londýnský Big Ben v noci září světelnými projekcemi a odměřuje osmdesát let od konce ničivé druhé světové války.
Westminsterské opatství v rozkvetlém moři máků. Devadesáté sedmé pole vzpomínek, kde každý květ znamená jedno jméno.
před 1 hodinou
Stanjura proti všem. Odjel pryč a vláda poslala rozpočet dál, dosud to odmítala

Stanjura proti všem. Odjel pryč a vláda poslala rozpočet dál, dosud to odmítala

Dosluhující vláda definitivně ukončila spekulace o tom, zda pošle návrh rozpočtu na příští rok nové sněmovně.
před 1 hodinou
Jste nemocní a chcete americké vízum? Prokažte, že máte na léčbu, budou žádat úřady

Jste nemocní a chcete americké vízum? Prokažte, že máte na léčbu, budou žádat úřady

Úředníci mají prověřovat, zda žadatelé trpí například cukrovkou, onemocněním srdce či obezitou.
před 2 hodinami
Moravcovo ignorování Okamury může narušit politickou soutěž, shodli se radní ČT

Moravcovo ignorování Okamury může narušit politickou soutěž, shodli se radní ČT

Předseda SPD Tomio Okamura se neobjevil v Otázkách Václava Moravce od roku 2017.
Další zprávy