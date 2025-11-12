Stanjura proti všem. Odjel pryč a vláda poslala rozpočet dál, dosud to odmítala

Šéf resortu financí přitom do poslední chvíle odmítal rozpočet poslat. Chtěl od vznikající vlády garance, že nepoužije peníze určené na půjčku pro dostavbu Dukovan a na výdaje na obranu přesahující dvě procenta hrubého domácího produktu na jiné účely.
Celkem mu šlo o padesát miliard, které se nezahrnují do naplánovaného deficitu 237 miliard korun. Tedy toho, o kolik smí vláda utratit víc než na kolik vycházejí příjmy.
Stanjura odjel na zasedání Rady pro hospodářské a finanční věci do Bruselu. "Pan ministr dnes odcestoval do Bruselu, aby se mohl účastnit listopadového zasedání Rady ECOFIN, s tím, že již dnes bude na jednání Euroskupiny v rozšířeném formátu," upřesnila mluvčí ministerstva financí Petra Vodstrčilová.
Deník Aktuálně.cz požádal ministra financí v demisi o vyjádření. Zatím se jeho komentář nepodařilo získat.
Stanjurova nepřítomnost byla plánovaná, počítali s tím všichni ministři. "O tom, že pan ministr Stanjura na zasedání vlády nebude, se vědělo dopředu," řekl deníku Aktuálně.cz šéf odboru komunikace Vlády ČR Václav Smolka.
Stanjura na garancích trval, už dřív ale nepřímo připouštěl, že může být přehlasován se slovy, že vláda jedná jako kolektivní orgán a rozhoduje většina.
Ještě na minulé vládě přitom většina členů Fialova kabinetu stála za Stanjurou. Mluvil o tom v nedělním pořadu Otázky Václava Moravce šéf starostů Vít Rakušan. Ten totiž chtěl rozpočet poslat bez podmínek už tehdy.
"Byl jsem přehlasován," řekl. Bez podmínek chtěli poslat rozpočet i lidovci. Za Stanjurou ještě na minulém zasedání stál i premiér. Tentokrát prý nikdo nebyl proti poslání návrhu rozpočtu na příští rok nové sněmovně.
"Vzhledem k tomu, že se oddaluje vznik nové vlády, posíláme rozpočet do sněmovny v první chvíli, kdy to jde, kdy je ustanovená nová sněmovna," řekl ve středu po jednání vlády premiér Petr Fiala s tím, že kabinet o poslání rozhodl jednomyslně.
Premiér zároveň zdůraznil, že vznik nové vlády by nemusel být tak rychlý, jak se původně předpokládalo.
"Andrej Babiš není schopen vyřešit svůj střet zájmů a ten mu brání v rychlejším postupu. My jsme na to upozorňovali. Babišova touha po dotacích a po moci komplikuje povolební vývoj," řekl premiér po jednání vlády.
A zopakoval, že si stále přeje, aby budoucí vláda nejen dodržela deficit, ale dodržela i dvě zmíněné položky v hodnotě necelých padesáti miliard korun.
Dosluhující vláda se s nově vznikající koalicí hádala o poslání návrhu rozpočtu několik týdnů. Alena Schillerová (ANO) řekla, že Stanjura si žádné podmínky klást nesmí. Končící šéf resortu financí kritiku vracel, že hnutí ANO chtělo mít vlastní rozpočet a "proč se teď najednou dožaduje původního".
"Stanjurovo salto mortale nevyšlo. Vláda se nakonec rozhodla respektovat zákon. Cokoliv jiného by byla pro Česko a jeho stabilitu mimořádně špatná zpráva," napsala Schillerová v reakci na oznámení, že vláda rozpočet posílá.