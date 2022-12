Žena, která ve škole zabila studenta, zůstane v detenci. Důvody podle soudu trvají

Podíl lidí, kteří šli do penze předčasně, v Česku roste. Letos v září tvořili už skoro 29 procent všech starobních důchodců. V roce 2010 to bylo 19 procent. Trvale krácenou penzi má kvůli dřívějšímu nástupu na odpočinek 676 400 seniorů a seniorek, tedy téměř o čtvrt milionu víc než před 12 lety. Vyplývá to ze statistik České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ) a z údajů o sociálním zabezpečení, které zveřejnil Český statistický úřad (ČSÚ).

Žádostí o předčasný důchod za poslední dva měsíce výrazně přibylo poté, co ministerstvo práce informovalo o letošní výhodnosti dřívějších penzí. Národní ekonomická rada vlády doporučuje kvůli rychlému zadlužování státu podmínky zpřísnit.

Za říjen a listopad v okresních sociálních správách podalo podle ČSSZ žádost 41 600 lidí. Loni bylo podle ČSÚ nově přiznaných předčasných důchodů 24 300. Za posledních deset let nejvíc těchto nových penzí statistici evidovali v letech 2014 a 2020, a to zhruba 30 400.