Orlík kvůli suchu snižuje odtok. Vodu v řekách poprvé v historii doplní Slapy

Orlická přehrada v pátek kvůli hydrologickému suchu začala snižovat odtok. Hladina v ní klesla o 15 metrů proti běžné úrovni. Nádrž teď začne vypouštět jen stejné množství vody, které do ní přitéká, což je nyní zhruba 15 metrů krychlových za sekundu. Povodí Vltavy poprvé v historii využije zásobní prostor slapské přehrady, která vodu v řekách doplní. Řekla to mluvčí Povodí Vltavy Pavlína Mertl.
„Vltavská kaskáda při letošním suchu plní svůj hlavní účel, a tím je nadlepšování dolního toku Vltavy a Labe. Akumulovaná voda z nádrží vltavské kaskády zlepšuje průtok Vltavy. Z Vodního díla Vrané stále odtéká 40 metrů krychlových za sekundu, které jsou potřebné pro ředění vyčištěných odpadních vod, vodárenské odběry a vodní a na vodu vázaný ekosystém,“ uvedla Mertl.
Bez zvyšování průtoku vodou z nádrží Orlík a Slapy by se průtok Vltavy v Praze nyní pohyboval pouze kolem deseti až 15 metrů krychlových za sekundu.
Orlická a slapská přehrada mají dohromady stále 47 procent běžného objemu vody a i bez deště mohou vodu v řekách doplňovat ještě několik měsíců. Právě pro podobné výkyvy počasí byla vltavská kaskáda navržena. Zadržuje vodu při povodních a zlepšuje průtoky řek během sucha.
Během letošního února a března se voda v nádržích Vltavské kaskády akumulovala a Orlík byl naplněn z 94 procent. Od 10. dubna odtéká z Vodního díla Vrané minimální stanovený odtok 40 metrů krychlových za sekundu.
Protože po celou dobu vody více odtéká, než přitéká, nádrže se pozvolna prázdní a jejich hladina klesá. Také vlivem nedostatku srážek a odpařování vody při vedrech hladina v Orlíku klesla na 334,6 metru nad mořem, běžná úroveň je 350 metrů nad mořem. Slapy si dosud držely hladinu na 269,3 metru nad mořem.
Snížení hladiny slapské přehrady se dotkne majitelů lodí. Bezplatný převoz od Povodí Vltavy mohou majitelé lodí využít pouze do výšky hladiny 268,50 metru nad mořem. Pak převoz lodí správce povodí kvůli bezpečnosti ukončí.
Na začátku vltavské kaskády leží Lipno, které je také oblíbenou rekreační oblastí. I to plní v soustavě přehrad důležitou funkci. Mimo jiné slouží jako zásobárna vody pro Hněvkovice, které dodávají vodu pro Jadernou elektrárnu Temelín.
Drží minimální odtok šest metrů krychlových za sekundu, zatímco přítok se v tuto chvíli pohybuje mezi jedním až dvěma metry krychlovými za sekundu. Proto se také pomalu vyprazdňuje, uvedla Mertl.
Hladina Lipna nyní dosahuje do výšky 722,16 metru nad mořem, běžná úroveň je 724,9 metru nad mořem. Temelínská elektrárna provoz omezovat nemusí, díky chladicím věžím má menší odběry vody než elektrárny s průtočným chlazením.
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