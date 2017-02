Orlická přehrada bude mít bezpečnostní přeliv za 830 milionů, pomůže při extrémní povodni

AKTUALIZOVÁNO před 35 minutami

Orlická přehrada získá doplňkový bezpečnostní přeliv, který má snížit zatížení vodního díla při extrémních povodních. Náklady jsou odhadovány na 830 milionů korun. Pokud půjde vše hladce, mohlo by se stavět v letech 2019 až 2021, sdělil mluvčí Povodí Vltavy Hugo Roldán. Podle serveru Seznam.cz by měl nový přeliv být schopen převést až desetitisíciletou povodeň. Státní podnik na projektu pracuje už od roku 2005. "Tento doplňkový bezpečnostní přeliv bude využíván v případě, že by se vyskytla extrémní povodeň, jako byla například ta v roce 2002 a větší," sdělil generální ředitel Povodí Vltavy Petr Kubala.

autor: ČTK