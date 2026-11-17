Poslanec za Motoristy Filip Turek na sociálních sítích vyzval veřejnost, aby si úterní výročí 17. listopadu nenechala ukrást „aktivistickými řvouny“. Oslavy na Národní třídě označil za dadaistické divadlo, které podle něj není obrazem celé české společnosti ani jejího vnímání 17. listopadu. Napsal to na síti X. Znovu také kritizoval předrevoluční minulosti prezidenta Petra Pavla.
Turek to napsal na síti X. Znovu také kritizoval předrevoluční minulost prezidenta Petra Pavla.
Národní třída, kde policisté s obušky rozehnali večer 17. listopadu 1989 pokojný pochod studentů, byla i letos celorepublikovým centrem oslav státního svátku. Od rána po ní korzovaly tisíce lidí, kteří si přišli zavzpomínat nebo zapálit svíčku u památníku listopadových událostí nebo před plastiku srdce na náměstí Václava Havla u Národního divadla.
Turek uvedl, že úterek je také připomínkou perzekuce studentů za nacistické okupace v roce 1939. „Organizovaná řada aktivistů, kteří v tento svátek vzývají bývalého elitního komunistu a pískají na demokraticky zvolené politiky bez komunistické minulosti, obchoduje s přivlastněnými pojmy demokracie, svoboda, pravda a láska. Udělali si z nich marketingové značky,“ uvedl Turek.
Prezident Pavel, který se úterních oslav na Národní třídě také zúčastnil, byl před rokem 1989 členem komunistické strany a také příslušníkem československé armády.
Podle Turka lidé mohou památku 17. listopadu uctít tím, že se budou chovat tolerantně k jiným názorům, budou ctít svobodné podnikání, osobní vlastnictví, osobní odpovědnost a odmítat pozvolný návrat k socialistické společnosti.
„Stejně tak můžeme odmítat poučování od neziskových a aktivistických organizací moderních svazáků, které se nám snaží určovat, co si smíme a nesmíme myslet, nebo ty jednodušší z nás přesvědčují, že změna způsobu financování média z padesátých let sama o sobě znamená konec demokracie,“ napsal poslanec. Reagoval tak na protesty, které se odehrály v reakci na snahu vládní koalice zrušit poplatky za Českou televizi a Český rozhlas.
Newslettery
Ranní Aktuálně
Buďte v obraze dřív, než začne den. Každé ráno vám pošleme nejdůležitější zprávy a původní články, které stojí za přečtení.
Nejnovější články z Magazínu
Čtení na chvíle, kdy chcete zvolnit. Vždy v úterý: životní styl, zajímavosti a příběhy lidí – slavných i těch, o kterých jste ještě neslyšeli.
ŽIVĚ Pavla vítal potlesk i pískot, Fialovi lidé říkali, ať se vrátí. Slaví se nejen na Národní
Tisíce lidí si v úterý v Praze na Národní třídě připomínají výročí sametové revoluce, která v roce 1989 vyústila v pád komunistického režimu. Vzpomínkové akce připomínají i perzekuci studentů za nacistické okupace o 50 let dříve. Politici na pietním místě vyzdvihli význam svobody a demokracie i péči o ně. Akcí se letos nezúčastnil premiér Andrej Babiš (ANO), který je na služební cestě v Izraeli.
Za Macinkův resort dorazil jen tiskový mluvčí. Na Národní položil věnec
Českou diplomacii na Národní třídě letos zastupoval poněkud netradiční vyslanec. Věnec za ministerstvo zahraničí přišel položit jeho tiskový mluvčí Adam Čörgő. Žádný z náměstků ani dalších výše postavených představitelů resortu v úterý nedorazil. Samotná ministr Petr Macinka (Motoristé) je společně s premiérem Andrejem Babišem (ANO) v Izraeli.
Analytici vidí pro USA v Íránu tři cesty. Rychlé řešení ale nepřinesou
Válka s Íránem si již vyžádala 15 mrtvých a více než 800 zraněných amerických vojáků. Washington utratil desítky miliard dolarů a konflikt nadále pokračuje. Spojené státy nyní stojí před třemi možnostmi: obnovit rozsáhlé bombardování, z války odejít nebo pokračovat v námořní blokádě a ekonomickém tlaku. Podle předložené analýzy je třetí možnost nejméně riskantní, přestože rychlé řešení nenabízí.
ŽIVĚ Zelenskyj se obrátil na Západ s naléhavou výzvou. Jde o životy Ukrajinců
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v úterý vyzval západní spojence, aby Ukrajině poskytli střely do protivzdušných systémů Patriot ze svých zásob. Tyto střely by podle něj neměly zůstávat ve skladech, ale měly by pomoci chránit životy Ukrajinců před ruskými vzdušnými útoky. Řekl to na úvod jednání Kontaktní skupiny pro obranu Ukrajiny (UDSG) v sídle NATO, které svolaly Británie a Německo.
Žádné výjimky pro ruské hokejisty. Macinka obeslal evropské ministry
Ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé) požádal unijní šéfy diplomacie, aby ruským hokejistům a hokejistkám neudělovali víza, která by jim umožnila účast na sportovních turnajích. Řekl to Českému rozhlasu, napsal v úterý server iROZHLAS.cz. Rusko se může vrátit na světové šampionáty po rozhodnutí Sportovního arbitrážního soudu.