Organizace pomáhající potřebným trápí zpoždění dotací, zvažují omezení služeb

Organizace, které poskytují pomoc potřebným po celé republice či ve více regionech, si stěžují na zpoždění dotačního řízení pro letošní rok. Obávají se, že peníze nedostanou v termínu a budou muset poradenství, krizové linky a další péči omezit. Žádají zachování loňských pravidel pro přidělování peněz a vyplacení tří pětin přidělené sumy do konce března.

Služby pomáhajících organizací využívá přes 200 tisíc lidí. Ministr práce Marian Jurečka (KDU-ČSL) řekl, že poskytovatelé péče finance nejpozději do konce prvního čtvrtletí dostanou. Dotační řízení by se podle příslibu mělo vyhlásit v pondělí.

"Počítáme s tím, že jim budou vyplaceny dotační prostředky nejpozději na konci března tak, jak to bylo obvyklé i v minulých letech. Jsou tady komplikace, které byly způsobeny určitým osobním pochybením některých zaměstnanců v rámci sekce, která to má na starosti," uvedl ministr. Rozdělit by se mělo 1,69 miliardy korun.

Ministerstvo dotační řízení s penězi na provoz a mzdy na další rok vyhlašovalo pro celostátní a nadregionální služby obvykle na podzim. Letos pravidla přidělování prostředků změnilo, proces ještě nezačal. Podle poskytovatelů není možné některé požadavky splnit. Zmiňují třeba shromažďování osobních údajů klientů dva roky zpětně, přitom pomoc se poskytuje anonymně.

"Je konec ledna a my diskutujeme, za jakých podmínek se budou dotace vyplácet. Nebráníme se změnám, ale není možné je dělat na poslední chvíli ve spěchu. Odmítáme, aby měly dopady na naše klienty," řekla ředitelka dětské Linky bezpečí Soňa Petrášková.

O společném postupu jedná osm desítek organizací. Ministerstvo přijalo zhruba polovinu jejich výhrad. Podle příslibu by se dotační řízení mělo spustit v pondělí. Poskytovatelé požadují zachování loňských dotačních pravidel, která by se případně jen upravila. Tři pětiny přidělené sumy na letošní provoz chtějí mít do konce března.

Ministerstvo prošlo na začátku ledna takzvanou systemizací. Ministerská sekce, která má na starosti sociální služby, se proměnila. Pracovníci se přeskupili, upravila se náplň práce. Opoziční poslanci ze sněmovního sociálního výboru před tímto zásahem varovali, žádali jeho odložení. Obávali se zpoždění dotací a dopadů na klienty.

Jurečka připustil, že by za nynějším zpožděním dotací mohly být i změny v úřadu. "Možná to souvisí i se systemizací. Primárně se ale začaly dělat kroky k větší transparentnosti sítě, protože tam nejsou úplně transparentní podmínky, jak jsem to zdědil po svých předchůdcích. To vyvolalo samozřejmě některé negativní reakce z terénu i od některých lidí, kteří byli za to dosavadní nastavení systému zodpovědní," uvedl ministr. Vrchní ředitelka sekce Zdislava Odstrčilová (KDU-ČSL) už dřív řekla, že na ministerstvu "stejní lidé dělali koncepci, rozdávání financí a následně i kontrolu".

Podle Petráškové se poskytovatelé změnám pravidel a úpravě sítě služeb nebrání. Chtějí se ale na jejich vytvoření podílet. Požadují, aby návrh nových podmínek na příští rok byl hotový do konce září.