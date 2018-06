Ordinace zavřou v pátek po obědě, pacienti musí do nemocnic. Ať lékaři dělají déle, tlačí pojišťovny

Pacienti pak míří s banálními případy do nemocnic. Lékaři si zkracují pracovní dobu především v pátek, mezi svátky nebo v době dovolených.

Praha - Ambulantní lékaři na poliklinikách nechávají čím dál častěji péči o své pacienty na nemocnicích. Zvláště v pátek, ve dnech mezi svátky nebo v době dovolených si zkracují pracovní dobu a pohotovosti jsou pak zahlcené pacienty, které by mohli ošetřit specialisté na poliklinikách. Člověk se zlomenou rukou nebo vyvrknutým kotníkem pak běžně čeká pět až sedm hodin ve stejné čekárně, kam vozí i těžce raněné ze záchranek.

"Nejčastěji se to týká interních, ORL, chirurgických a urologických pacientů. Máme nárůst o několik desítek pacientů denně u každého z těchto oddělení," potvrzuje pro Aktuálně.cz mluvčí Thomayerovy nemocnice v Praze Ondřej Macura. O problému ví i pražský magistrát: "Tento problém trvá několik let a stupňuje se," říká mluvčí úřadu.

Se zlomenou rukou na urgentní příjem

Redakce si vyzkoušela dostupnost ambulancí na vlastní kůži. Minulý pátek se v jednu hodinu odpoledne snažila sehnat dostupnou chirurgickou ambulanci v Praze, která by ošetřila například pacienta se zlomenou rukou, naraženým kotníkem nebo hlubší tržnou ránou. Ukázalo se, že je to docela velký problém.

"Jenom do dvanácti hodin. Pak se celá poliklinika zavírá," odpovídá recepční Polikliniky na Praze 7. O hodinu a půl déle jsou k dispozici chirurgové v pražských Modřanech, kde chirurgie končí ve 13:30, protože od té doby není k dispozici ani rentgen. "Ostatní polikliniky už taky budou brzo zavírat, tak asi do Thomayerovy nemocnice," odpovídá recepční na dotaz, kam má nyní pacient jít.

Polikliniky směřují pacienty do nemocnic prakticky ve všech krajích. Krátké ordinační hodiny v odpoledních hodinách, zvláště v pátek, mají i ambulance v Plzni, Olomouci, Brně, Liberci, Ostravě a dalších městech. Trend přesunu pacientů z ambulancí na urgentní příjmy trápí například i FN Brno. "Nejvíce jde o interní obory a neurologii - bolesti hlavy, teploty, bolesti zad či kloubů, " říká mluvčí nemocnice Pavel Žára.

Kolik lékařů pracuje v nemocnicích a ambulancích - v nemocnicích pracuje 20 492 lékařů - v ambulancích pracuje 19 488 lékařů

(data za rok 2016 - ÚZIS) - zhruba třetina nemocničních lékařů má úvazek ještě v soukromé ambulanci

Podobně je tomu i v Plzni. Počty pacientů na ambulancích rostou, loni měla plzeňská fakultní nemocnice více než milion provedených ošetření. Není divu - oddělení chirurgie, interny nebo ORL na tamních poliklinikách mají v drtivé většině ordinační dobu jen dopoledne a zavírají v brzkých odpoledních hodinách. "Ordinační hodiny odpovídají standardům ambulantního provozu. Naprostá většina pacientů vyhledává lékaře těchto specializací právě v dopoledních hodinách," říká mluvčí Polikliniky AGEL Plzeň.

VZP: Smlouvu lékařům, kteří mají dostatek hodin

Úřadům už dochází trpělivost. Všeobecná zdravotní pojišťovna nyní chce, aby se noví ambulantní specialisté, kteří budou chtít získat smlouvu s pojišťovnou, zavázali k lepší dostupnosti pro své pacienty. Jinak se také může stát, že smlouvu od pojišťovny nedostanou. "Předpokládané ordinační hodiny budou ambulantní specialisté uvádět již do přihlášky do výběrového řízení. Toto kritérium se nově hodnotí jako bonifikační parametr při vstupu do sítě," potvrdila mluvčí VZP Lucie Krausová.

Změnu stávající situace podporuje i pražský magistrát, kterému vadí, že si někteří lékaři ordinační dobu svévolně zkracují: "Dodržování ordinačních hodin je jednou z podmínek, které musí splnit každý, kdo chce poskytovat své zdravotnické služby v rámci všeobecného zdravotního pojištění," upozorňuje vedení pražského magistrátu.

Samotní ambulantní specialisté ale s postojem magistrátu nesouhlasí. "Pokud magistrát chce, aby někde určití lékaři ordinovali déle, nechť vyhlásí grant, kterým danému lékaři čas navíc zaplatí. Bude-li tato nabídka slušná, jsem si jistý, že se s potřebným množstvím lékařů domluví," říká předseda Sdružení ambulantních specialistů Zorjan Jojko.

Jeho organizace přitom podpořila změnu, která by měla začít platit už od příštího roku. Lékaři, kteří budou pacientům dostupnější více hodin, by mohli dostat od pojišťoven více peněz. "Ambulantní specialisté, kteří budou alespoň dvakrát v týdnu začínat nejpozději od 7.00 nebo končit nejdříve v 18.00, budou mít proti ostatním výrazně vyšší hodnotu bodu pro úhrady od pojišťoven," upozorňuje Jojko.

To potvrzuje i ministerstvo zdravotnictví. Během příprav úhradové vyhlášky na příští rok ministerstvo na lékaře i pojišťovny apelovalo, aby ambulance byly pacientům dostupnější. "Ambulantní specialisté souhlasili a rozšíření ordinační doby je tak součástí aktuálně podepsaných dohod," říká mluvčí ministerstva.