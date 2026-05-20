Orbána střídá Orbánová. Do Prahy míří nová maďarská ministryně

Daniel Kraus

Do Prahy v sobotu podle informací Aktuálně.cz přijede nová ministryně zahraničí Maďarska Anita Orbánová. Návštěvu deníku potvrdilo ministerstvo zahraničí. Nová tvář kabinetu premiéra Pétera Magyara by měla odpoledne na pracovním obědě jednat se šéfem české diplomacie Petrem Macinkou (Motoristé).

Anita Orbánová, ministryně zahraničí v nové maďarské vládě Pétera Magyara, navštíví o víkendu Prahu.Foto: Profimedia
Anita Orbánová se stala ministryní zahraničí v nové vládě Pétera Magyara, jehož opoziční hnutí Tisza letos na jaře drtivě vyhrálo volby po 16 letech vlády Viktora Orbána a jeho Fideszu. Nová maďarská vláda slibuje výraznou změnu kurzu – větší orientaci na Evropskou unii i ochlazení vztahů s Ruskem.

Orbánová, která sice sdílí stejné příjmení jako dlouholetý premiér, ale není s Viktorem Orbánem příbuzná, má silné vazby na Česko. V minulosti působila například v představenstvu české chemické skupiny Draslovka a angažovala se také v think-tanku Globsec. Dlouhodobě se profiluje jako kritička energetické závislosti na Rusku a během kampaně Tiszy patřila k nejviditelnějším tvářím Magyarova týmu.

Pracovní oběd s Macinkou potvrdilo Aktuálně.cz ministerstvo zahraničí. Další její program v Praze zatím není známý.

Jednání proběhne přitom jen krátce poté, co vláda Andreje Babiše (ANO) otevřeně podporovala Orbána před maďarskými volbami.

Macinka ho mimo jiné také na jeho předvolebním mítinku přirovnal k renesančnímu géniovi Michelangelovi. „Je statisticky dokázáno, že postava jako Michelangelo Buonarroti se narodí zhruba jednou za 500 let,“ prohlásil tehdy šéf české diplomacie s tím, že jednoho takového muže má Maďarsko ve svém čele. „Kdykoli Viktor Orbán vstoupí do místnosti, je to, jako by vstoupilo samotné Maďarsko,“ dodal. 

Berlínská nemocnice přijala Američana, který se v Kongu nakazil ebolou.

"Ukrajina se určitě ubrání a nyní je naším úkolem posílit náš stát, aby žádný z pěti ruských scénářů rozšíření války přes severní Ukrajinu nefungoval," zdůraznil prezident.

