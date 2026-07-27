Opusťte Gironde, situace je kritická. Ministerstvo varovalo Čechy před oblastí zasaženou požárem

České ministerstvo zahraničí varovalo před cestami do požáry zasaženého departementu Gironde ve Francii. Čechy, kteří se v oblasti nacházejí, vyzvalo k odjezdu. Výzvu úřad českým občanům zaslal prostřednictvím dobrovolného cestovatelského systému Drozd. V pondělí to uvedl mluvčí resortu Adam Čörgő.
„MZV v souladu s výzvou francouzských úřadů varuje před cestami do oblasti departementu Gironde, který je zasažen rozsáhlými lesními požáry, a vyzývá občany, kteří se v tomto regionu nacházejí, k odjezdu, taktéž dle doporučení a pokynů francouzských úřadů,“ uvedl úřad. Požár podle zprávy zaslané zaregistrovaným Čechům není pod kontrolou, situace je kritická a pokračují evakuace.
Občanům, kteří se nacházejí v zasažených oblastech, ministerstvo doporučilo řídit se bezpodmínečně pokyny francouzských záchranných složek. V případě nouze se mohou Češi v pracovní době obrátit na české velvyslanectví ve Francii na standardní telefonické kontakty, anebo kdykoliv na nouzovou linku ministerstva na čísle +420 222 420 222.
Kromě Francie a Španělska v Evropě bojuje s požáry také Itálie či Řecko, stejně jako Tunisko, Maroko a Alžírsko v severní Africe. Od vypuknutí požárů v jihozápadním francouzském regionu Gironde bylo v této oblasti evakuováno už nejméně 220 tisíc lidí. Podle českého ministerstva mohou vysoké teploty v nadcházejících dnech přispět k dalšímu šíření ohně. „Na místě zasahuje více než 5000 příslušníků hasičských a bezpečnostních složek. Přesto nelze vyloučit další zhoršení situace,“ uvedl úřad. Aktuální požáry mohou lidé najít na webu https://feuxdeforet.fr.
Rozsáhlé lesní požáry na jihozápadě Francie se v noci na pondělí po několika dnech šíření stabilizovaly. Ve Španělsku se očekávají návraty prvních evakuovaných lidí do oblasti kolem hlavního města Madridu. V obou zemích muselo kvůli nebývale silným požárům opustit domovy a turistická zařízení na 300 tisíc osob.
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