Opustil práci zahradníka a začal uklízet město s bezdomovci. Platí je stravenkami

František Kynčl je vyučený zahradník a živil se v oboru. Pak se ale podle jeho vlastních slov jeho srdce „dotkla Boží láska“ a on zcela změnil svůj život. Začal pracovat v Technických službách Tábor a uklízet město spolu s bezdomovci. Za hodinu úklidu jim dával stravenku. V říjnu se stal laureátem Ceny Via Bona. Tou Nadace Via zviditelňuje téma dárcovství, filantropie a dobročinnosti.

Kynčl byl zahradníkem, později vedle toho provozoval řezbářství, které považuje spíše za svého koníčka a dostal se k němu z lásky ke dřevu. A skrze lásku k Bohu začal pomáhat lidem na okraji společnosti. „Od roku 2013, kdy jsem poznal Pána Ježíše, jsem Boží služebník. Původní povolání nyní nevykonávám a živím se sběrem odpadů s lidmi bez domova v Táboře, kde jsem zaměstnancem Technických služeb,“ vypráví. Za hodinu takové pomoci jim díky spolupráci s Farní charitou Tábor a Městskou charitou České Budějovice věnuje stravenku v hodnotě šedesát korun. Aby šel příkladem, začal sám také pracovat pro Technické služby zajišťující úklid města, pracuje na něm spolu s lidmi bez domova a organizuje jejich činnost. Hovoří o nich jako o bratrech a sestrách v Kristu a chce, aby cítili přijetí ostatními lidmi. František Kynčl je hluboce duchovně založený člověk, svoji činnost vnímá jako osobní poslání. Lidem bez domova schází kromě střechy nad hlavou láska, porozumění a smysluplná činnost, říká František Kynčl | Foto: Farní charita Tábor Princip se podle jeho slov osvědčil jako přímá a okamžitá pomoc člověku na ulici. A dotyčný má možnost si pomoc zasloužit. „Během kontaktu je příležitost k poznání druhého člověka a k navázání lidského vztahu s ním. To může dlouhodobě vést k pozitivním změnám v jeho srdci,“ dodává Kynčl. Lidé bez domova si osvojují pracovní návyky a učí se mezi sebou spolupracovat. Kromě toho se zlepšila i čistota veřejných prostranství v obou jihočeských městech. Stravenky získává charita od dárců, na tuto činnost lze přispět na platformě Darujme.cz. Na projekt Budějcká stravenka se podařilo vybrat už přes sto tisíc korun, na Táborskou stravenku zhruba dvacet tisíc. Podle Františka Kynčla je tento systém pomoci přenositelný i do dalších měst. Je však potřeba najít v něm nějakého místního, kdo i v bezdomovci uvidí „člověka, vzácné a milované Boží stvoření“. Pak podle něj může dojít ke změně k lepšímu - v chování a životě lidí bez domova, ale i třeba v čistotě města. „Kromě nedostatku lásky je nedostatek jakékoli smysluplné činnosti jedním z velkých deficitů lidí na ulici,“ podotýká. Cena Via Bona Cenou Via Bona chce Nadace Via zviditelnit téma dárcovství a filantropie, vyzdvihnout různorodé příběhy dobročinnosti a ukázat nové trendy i možné cesty všem současným i potenciálním filantropům. Chce tak rovněž poděkovat všem, kteří nezištně pomáhají druhým a věnují svůj čas, energii, peníze či zkušenosti pro dobrou věc.