Soud znovu projedná případ exprimátora Thomy, zkomplikuje mu tím návrat do politiky

před 4 hodinami

Exprimátora Českých Budějovic nejdřív soud poslal na pět let do vězení a přikázal mu uhradit škodu 12 milionů korun, ale odvolací soud jej zcela očistil. Nyní se musí případem zabývat znovu a posoudit, zda se politik podepsáním smlouvy nedopustil hrubé nedbalosti.

Praha / České Budějovice - Vrchní soud v Praze bude muset znovu projednat případ bývalého primátora Českých Budějovic Juraje Thomy. Toho před rokem zprostil obžaloby, že překročil své pravomoci a bez schválení rady podepsal smlouvu na prodloužení dodávek IT služeb a městu způsobil škodu přes 12 milionů korun.

Verdikt ale koncem loňského roku zrušil Nejvyšší soud, který nyní zveřejnil odůvodnění. Vrchní soud podle něj Thomovo osvobození nedostatečně odůvodnil a zejména nevysvětlil, proč došel k tomu, že se Thoma nedopustil ani vědomé nedbalosti. Prvoinstanční soud totiž předtím poslal Thomu na pět let do vězení.

"Vrchní soud nevyčerpal všechny možnosti hodnocení zejména týkající se nedbalostní formy trestného činu zneužití pravomoci úřední osoby a možného souběhu s porušením povinnosti při správě cizího majetku," uvedla v rozhodnutí soudkyně Blanka Roušarová.

Thomovi, který je nyní řadovým zastupitelem, to komplikuje i návrat do nejvyšší politiky a to, aby v podzimních komunálních volbách opět kandidoval jako lídr na českobudějovického primátora v čele hnutí Občané pro Budějovice, s nímž už jednou českobudějovickou metropoli dobyl.

Hnutí, které zakládal a z jehož čela se po svém obvinění stáhl, za Thomou ale nadále stojí. "Jsme přesvědčeni, že je nevinen a trestný čin nespáchal. V žádném případě ta znovuotevřená kauza není něco, na základě čeho bychom měli Juraje Thomu vyřazovat z týmu," uvedl současný předseda hnutí Ivo Moravec. "Kdyby to nepodepsal, tak by se na radnici zřítil informační systém," dodal. Na úvahy, jak bude vypadat kandidátka pro podzimní volby a zda v jejím čele bude opět Thoma, je ale podle něj brzo.

Podřízený se bál svědčit

Thoma v červnu 2010 podepsal s firmou Bit servis prodloužení smlouvy na správu IT systémů. Podle soudu tak překročil svoji pravomoc, protože smlouvy za více než dva miliony korun musela odsouhlasit rada. V uvedeném dodatku šlo o 37 milionů korun a podle znalce, kterého si najala policie, byla zakázka o zhruba 12,5 milionu předražená.

Thoma se hájil tím, že mu podklady k podepsání zakázky předložili jeho podřízení, kteří mu tvrdili, že se jedná o pokračování řádně vysoutěžené smlouvy. A předložili mu i písemné stanovisko odboru veřejných zakázek, že uzavření dodatku předpokládala původní smlouva z roku 2007, takže nebude potřeba dodatek projednat v radě města.

Vedoucí odboru informatiky, který Thomovi všechny podklady připravoval, pak před soudem odmítl svědčit a zdůvodnil to obavou, že by si svojí výpovědí mohl přivodit trestní stíhání.

Prvoinstanční soud ale přesto poslal Thomu do vězení, a to na rovných pět let. Podle něj tehdejší primátor evidentně překročil pravomoci a způsobil škodu 12,5 milionu korun, kterou mu přikázal splatit. Podle soudu neměl důvěřovat tvrzení svých podřízených a raději si je sám ověřit.

Protože se Thoma odvolal, případ v prosinci 2016 řešil Vrchní soud v Praze, který verdikt otočil. Skutek se podle něj sice stal, ale podle něj není možné doložit, že by Thoma porušil zákon úmyslně. Neshledal ani jeho vědomou nedbalost. Poukázal přitom právě na to, že souhlas s uvedeným postupem vyjádřili jeho podřízení včetně vedoucího právního oddělení.

Stačí nedbalost, byť hrubá

Proti verdiktu ale podal dovolání nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman a Nejvyšší soud mu dal částečně za pravdu. Poukázal na to, že u uvedeného trestného činu není potřeba prokazovat úmysl přímý.

"Postačuje úmysl nepřímý, tedy stav, kdy si pachatel uvědomuje, že svým jednáním může porušit nebo ohrozit státem chráněný zájem, a pro případ, že se tak stane, byl s tím i srozuměn," napsala soudkyně Roušalová, která také naznačila vrchnímu soudu, jakým směrem by se jeho dokazování mělo ubírat.

"Bude tak pečlivě zkoumat, zda obviněný věděl, že podpisem dodatku č. 2 porušuje svou povinnost využívat majetek obce účelně a hospodárně a že může dojít ke vzniku škody na tomto majetku, ale bez přiměřených důvodů spoléhal, že takové porušení ani následek (účinek) nezpůsobí, případně že tyto skutečnosti nevěděl, ač o tom vzhledem k okolnostem a k svým osobním poměrům vědět měl a mohl," napsala. Podotkla přitom, že pro uznání viny nestačí běžná nedbalost, ale musí být hrubá.