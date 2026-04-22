„Opravdu nedokonalý.“ Kvůli mediálnímu zákonu vznikne pracovní skupina, oznámil šéf ČT

Kvůli návrhu zákona o médiích veřejné služby, který mění financování České televize a Českého rozhlasu, se vytvoří pracovní skupina za účasti premiéra Andreje Babiše (ANO). Po středeční schůzce s Babišem ve Strakově akademii to novinářům oznámil generální ředitel České televize Hynek Chudárek. Předloha podle něj vyžaduje řadu změn a doplnění.
Babiš hodlá vznik skupiny iniciovat a poté se její činnosti zúčastnit. Vzniknout má ve chvíli, kdy bude ukončeno připomínkové řízení, do kterého se přihlásila i Česká televize, uvedl Chudárek. Budou v ní mimo jiné i zástupci ministerstva kultury, které je předkladatelem návrhu.
„V tom zákoně musí být tolik změn, že to ani nedokážu vyčíslit, protože ten zákon je opravdu nedokonalý a chybí v něm spousta věcí,“ prohlásil šéf České televize.
Návrh, který minulý týden představil ministr kultury Oto Klempíř (za Motoristy), převádí financování České televize a Českého rozhlasu z poplatků na státní rozpočet a zároveň jim pro příští rok ubírá 1,4 miliardy korun.
Česká televize by měla přijít zhruba o jednu miliardu. Klempířův návrh pro ČT pevně stanovuje z rozpočtu pro příští rok částku 5,74 miliardy korun. Letos televize hospodaří s celkovým rozpočtem 8,5 miliardy.
O pracovní skupině za účasti expertů televize, rozhlasu a ministerstva kultury, která má společně připomínkovat a řešit financování veřejnoprávních médií, mluvil Chudárek i v polovině dubna po setkání s Klempířem. Několik dní poté ale už ministr návrh zákona představil na tiskové konferenci.
Česká televize a Český rozhlas ve společném prohlášení poté vládní návrh kritizovaly. Představené úpravy podle nich zasahují do základních principů a pojistek jejich svobodného, stabilního a předvídatelného fungování.
Babiš v pondělí řekl, že návrh do detailu nezná, nyní ho čeká standardní připomínkové řízení. Ke středeční schůzce s Chudárkem se předseda vlády zatím nevyjádřil.
Pracovníci Českého rozhlasu i České televize ve středu kvůli chystanému zákonu vstoupili do stávkové pohotovosti. Žádají vládu, aby od zamýšlených změn upustila. Návrh by podle nich vedl k rozkolísání rozpočtu a hromadnému propouštění. Protest proti zákonu vyjádřili také studenti v Praze a několika dalších městech.
Chudárek uvedl, že vyhlášení stávkové pohotovosti v České televizi byl očekávaný krok a odehrál se poklidně, kultivovaně. Protestujícím studentům vzkázal, že nezávislost České televize ohrožena není. „Od toho jsme tam management, abychom to uhájili,“ dodal generální ředitel.
