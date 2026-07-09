Opravdu byl Babiš jediný, komu Trump podal ruku? Záběry ukazují trochu jiný příběh

Moment, kdy americký prezident Donald Trump podal ruku českému premiérovi Andreji Babišovi. Záběry ze společné fotografie rozpoutala ostrou hádku.
Jeden moment, dva úhly pohledu. Snímky premiéra Andreje Babiše (ANO), s nímž si potřásl rukou americký prezident Donald Trump, obletěly sociální sítě a rozdělily uživatele na dva tábory. Jeden se vysmívá předsedovi vlády, že se na něj Trump ani nepodíval, a protistrana argumentuje, že Babiš byl jediný, komu šéf Bílého domu ruku podal. Jak ale ukazují dostupné záběry, pravda je nakonec někde mezi.
Začneme tím nejvirálnějším snímkem, který byl pořízen ve středu hned po společné fotografii šéfů národních delegací na summitu NATO v turecké Ankaře. V momentě, kdy se první řada státníků začala rozcházet, americký prezident rovněž zamířil pryč – a po pravici míjel českého předsedu vlády. Babiš si s ním podal ruku, zatímco se s úsměvem stále díval směrem na přítomné kamery.
Z hojně šířené fotografie i videí z jednoho úhlu nelze příliš dobře vidět, kdo udělal ten první krok. Rovněž to na snímcích vypadá, jako kdyby Donald Trump zkrátka pokračoval neustále dopředu, nenavázal s Babišem žádný oční kontakt a nedal nijak najevo, že ví, komu svou ruku vlastně podává.
Uživatelé na sociálních sítích i opoziční politici hned zasypali premiéra posměšky. Některé pobavil Babišův křečovitý úsměv, když kolem něj prošel Trump, jiní mu zazlívali, že svou ruku „vnucuje“ americkému prezidentovi, aby si ze summitu NATO odnesl hezkou fotku.
Iniciátorem byl Trump
Když se ovšem člověk podívá na další dostupné záběry – ať už oficiální, nebo ze zahraničních médií –, je z nich zřejmé, že to byl přímo Donald Trump, kdo zpočátku navázal oční kontakt a nabídl ruku, kterou Babiš promptně přijal. Ve čtvrtek po návratu z Ankary daný moment okomentoval i sám premiér.
„Stál jsem na svém místě. Prezident Trump šel kolem mě a sám mi podal ruku. Já jsem mu ji samozřejmě podal také. A že mě to potěšilo? Samozřejmě – ne každý den vám podá ruku nejmocnější muž planety. Ani teď si ale v médiích nepřečtete, jak je opozice směšná a jak opět lžou,“ postěžoval si Babiš, který i ke své nelibosti musel „strpět“ přítomnost prezidenta Petra Pavla na neformální večeři den předtím.
Právě tam premiér také krátce mluvil s Trumpem. Potřesení rukou tudíž nebyla jejich první společná interakce v rámci ostře sledovaného summitu NATO.
„Poštěstilo“ se nejen Babišovi
Pak je tu ovšem druhý tábor. Voliči vládních stran si premiéra vychvalují, že byl podle záběrů jediný z přítomných státníků, komu Donald Trump podal ruku. Na sociálních sítích to tvrdí i někteří vládní politici, například poslanec hnutí ANO Patrik Nacher.
Ani to ovšem není tak úplně pravda. Podle veřejně dostupných videí – jedno z nich si můžete pustit na začátku článku – se v Ankaře odehrál trošku jiný příběh.
Donald Trump se totiž hned po pózování na společné fotografii otočil za státníky v druhé řadě a podal ruku například islandské premiérce Kristrún Frostadóttir a zřejmě také novému maďarskému předsedovi vlády Péteru Magyarovi.
Ve výsledku tak platí, že ani jeden tábor neměl zcela pravdu. Ta byla někde mezi. Nicméně je namístě podotknout, že po společné fotografii se málokdy podávají hromadně ruce, což plyne i z videozáznamů již uplynulých summitů NATO v nizozemském Haagu či ve Washingtonu. Dá se tak říci, že se Babišovi a dalším zmíněným premiérům vlastně poštěstilo.