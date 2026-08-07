Oprava kanceláře motoristického ministra. Odhad nevyšel, bude stát skoro dvojnásobek

Rekonstrukce kanceláře ministra životního prostředí Igora Červeného (Motoristé) se oproti odhadům prodraží. Resort předpokládal, že úpravy by měly vyjít zhruba na 350 tisíc korun. Nakonec to ale podle výsledné smlouvy bude víc.
Oprava ministerské kanceláře je součástí rámcové smlouvy na rekonstrukci prostor resortu životního prostředí za 3,6 milionu korun i s DPH. Tu má provést společnost Karlova Firma, která vzešla jako vítěz z veřejné soutěže.
Na chystanou opravu Červeného kanceláře upozornil na konci května deník Blesk. V reakci na to resort životního prostředí uvedl, že úprava ministerské kanceláře je součástí větší zakázky.
„Jedná se pouze o dodávku koberců, vnitřních dřevěných dveří, výměnu osvětlení a malování dvou kanceláří. Odhad nákladů činí přibližně 350 tisíc korun,“ uvedl v červnu resort, ovšem bez toho, zda je částka počítána s daní, nebo ne. Ministr pak v pořadu TV Nova Za pět minut dvanáct dokonce mluvil o částce 250 tisíc korun.
Z veřejně dostupné zadávací dokumentace vyplývá, že třicetimetrová ministerská kancelář má označení 501 a jeho sekretariát 502. Stejné kanceláře jsou nyní uvedeny i ve finální smlouvě se zhotovitelem. Z té vyplývá, že oprava kanceláře vyjde na 599 666 korun bez DPH. S přičtením daně je to pak přes 725 tisíc korun.
Dvojnásobná cena
Server Aktuálně.cz se proto obrátil na resort životního prostředí s dotazem, proč je finální cena téměř dvojnásobná oproti původně odhadované. „Odhad nákladů ve výši přibližně 350 tisíc korun bez DPH byl proveden před výběrovým řízením, týká se konkrétního požadavku na dovybavení kanceláří v pátém patře, včetně kanceláře ministra životního prostředí,“ uvedla mluvčí resortu Jana Schillerová.
„Jedná se o dodávku koberců, vnitřních dřevěných dveří, výměnu osvětlení a malování dvou kanceláří, drobné elektropráce,“ upřesnila mluvčí.
„Zadavatel nemá vliv na nabídkové ceny jednotlivých uchazečů a smlouva byla uzavřena s dodavatelem, který podal nejnižší cenovou nabídku. Rozsah prací se nezměnil,“ doplnila mluvčí s tím, že práce začaly v pondělí 3. srpna a potrvají 44 dní.
Červený však nevyužívá kancelář, která běžně náleží ministrovi. Tu, jak již po nástupu do úřadu avizoval, přenechal poslanci Filipu Turkovi (za Motoristy), který je vládním zmocněncem pro Green Deal a klimatickou politiku, byť ji nyní nevykonává, dokud se neprošetří jeho červencová dopravní nehoda na křižovatce I. P. Pavlova.
Zbývajících 2,4 milionu korun (2,9 milionu i s daní) má být použito na opravy v rámci celé budovy resortu. Má jít například o stavební práce, elektromontáž, malířské či tapetářské práce nebo služby zámečníků či truhlářů.
„Zakázka obsahuje tzv. spotřební koš možných činností a prací, které mohou být v průběhu trvání smlouvy realizovány,“ uvedla Schillerová.
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