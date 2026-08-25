Opoziční val chce využít první pokus k zastavení Babiše. Ten má ale výhodu

Uhájit Senát před hnutím ANO. To je cíl, který si vytyčila v rámci letošní kampaně před volbami do horní komory opozice. Vládní hnutí má totiž před svými oponenty jednu výhodu – může hodně získat a málo ztratit. Oba tábory ale mohou „dojet“ na tříštění sil. Ten opoziční už dopředu hlásá, že minimálně v druhém kole budou všichni táhnout za jeden provaz. Jen Piráti mluví o operativní domluvě.
Už v lednu premiér a šéf hnutí Andrej Babiš vyhlásil jasný cíl – posílit svoji pozici v Senátu. Hnutí přitom má pověst, že mu volby do horní komory příliš nejdou, což je nálepka, které by se v ANO určitě rádi zbavili. Navíc převaha opozice v Senátu znamená pro Babišovu vládu významná zdržení v prosazování změn, kdy horní komora vrací pro kabinet klíčové novely a zákony zpět do sněmovny.
Babišovo hnutí je ale před letošními volbami ve výhodné pozici. Po hubených výsledcích z let 2020 (jeden mandát) a 2022 (tři mandáty) totiž může posilovat snadněji než jeho oponenti. Letos z 27 křesel obhajuje to v Karviné, kde je senátorem Ondřej Feber. Je tedy pravděpodobné, že letos si ANO v horní komoře co do počtu mandátů polepší.
Pokud by se navíc ANO povedl stejný počin jako při posledních volbách do Senátu, kdy triumfovalo hned ve třetině obvodů a získalo tak pro svůj klub hned 9 mandátů, stala by se z něj po dvou volbách a během dvou let dominantní síla i v horní komoře parlamentu.
K získání většiny jako takové by ale potřebovalo získat 41 senátorů. Jelikož teď má 15 křesel, teoreticky by mohlo většinu získat už po letošních volbách. Muselo by ale vyhrát všude, což se s největší pravděpodobností nestane. A i kdyby se hnutí povedl majstrštyk a teoreticky by se stalo nejsilnějším subjektem v Senátu, stejně by potřebovalo koaličního partnera pro zisk většiny. A ten se zatím nerýsuje.
Bojí se politického kanibalismu
Když v politice jeden posílí, druhý zákonitě oslabí. Tomuto scénáři se snaží zabránit strany bývalé vlády, které nyní mají v horní komoře většinu. Nejvíce obhajuje - a může tak i ztratit - hnutí STAN s 11 mandáty. Druhá ODS obhajuje pět křesel, ve společném klubu s TOP 09 je to ale už osm, dvě za „topku“ a jedno za obvod Pelhřimov, kde je senátorem Jaroslav Chalupský zvolený před šesti lety jako nestraník za Svobodné. Tři křesla pak obhajují lidovci a stejný počet mandátů hájí i klub SEN 21 a Pirátů.
Opoziční strany s ohledem na to, že Babišovo hnutí je ve výhodnější pozici než ony, zvolily celkem prostou taktiku: všichni proti ANO. Něco se projevilo už na nominacích, kdy třeba z 27 obvodů proti sobě stanou STAN a ODS v sedmi. Důvodem je, aby se opoziční partaje navzájem nekanibalizovaly a nestalo se tak, že do druhého kola neprojde ani jeden z jejich zástupců.
To se může stát třeba na Českolipsku, kde bude jako nezávislý kandidát obhajovat post Jiří Vosecký, proti němu pak nastoupí jako silné váhy liberecký hejtman Martin Půta (SLK) a Vít Vomáčka (ODS). Jenže se silnou kandidátkou se zde vytasilo i hnutí ANO – jde o poslankyni a populární starostku České Lípy Jitku Volfovou. Dalším takovým obvodem může být Kolín nebo Hradec Králové.
„V klíčových senátních obvodech, kde hrozilo, že by kandidát opozice nemusel postoupit do druhého kola, jsme se napříč opozičními stranami dokázali dohodnout na společných kandidátech. Proti sobě kandidujeme tam, kde věříme, že závěrečný souboj proběhne mezi kandidáty opozice,“ uvedl pro Aktuálně šéf ODS Martin Kupka.
Podpora v druhém kole
Podle něj se pak strany opozice navzájem podpoří, pokud do druhého kola senátních voleb postoupí jeden vládní kandidát a jeden opoziční. „Ano, to je zcela automatické a nikdo takovou dohodu nezpochybňuje,“ uvedl pro Aktuálně předseda STAN Vít Rakušan.
Stejně mluví i šéf TOP 09 Matěj Ondřej Havel. „TOP 09 v takové situaci opozičního kandidáta samozřejmě podpoří a neumím si představit, že by to u ostatních opozičních stran bylo jinak,“ řekl Aktuálně.
„Tato dohoda nemusela výslovně padnout, je naprosto přirozená. Jako lidovci to určitě uděláme,“ uvedl i šéf lidovců Jan Grolich.
Šéf Pirátů Zdeněk Hřib připomněl, že v senátních volbách jeho strana dojednala s různými politickými uskupeními společný postup v 18 volebních obvodech. Ve třech případech jsou Piráti navrhující stranou, v 15 podporující.
„Věřím, že stejně operativně se dokážeme domluvit i před druhým kolem voleb,“ uvedl pro Aktuálně Hřib.
Síly tříští i vládní tábor
Před tříštěním sil varoval i premiér Babiš. Ovšem ve vládní koalici se domluvit spolupráci nepodařilo. A tak proti sobě stanou na řadě míst kandidáti ANO a SPD.
A aby tříštění sil nebylo málo, tak v obvodě Trutnov proti sobě stanou zástupci ANO, SPD a ještě strany PRO, která kandidovala ve sněmovních volbách na kandidátce s SPD a jejíž předseda Jindřich Rajchl byl do dolní komory takto zvolen.
Motoristé nakonec žádného kandidáta do senátních voleb nepostavili. Podle dřívějšího vyjádření ministra pro sport Borise Šťastného je však strana připravena „rozumně spolupracovat a kandidáty koaličních partnerů podpořit“.
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