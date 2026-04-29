Opozice využila koaliční chyby a prosadila třeskutá usnesení. Odnést to mohou i radní ČT z videa „za půl mega“

Opozice využila na jednání mediálního výboru sněmovny příležitosti, když na něj nedorazili tři zástupci vládních stran. Výbor tak navzdory námitkám především zástupců ANO vyzval vládu, aby stáhla zákon o médiích veřejné služby, a odhlasoval vznik expertní skupiny, která ho posoudí. Výbor navíc nechá odborníky prověřit i údajnou nahrávku dvou členů Rady ČT, jež může naznačovat korupční jednání.
Bouřlivé jednání, vzájemné osočování a hádky. Tak v úterý vypadalo jednání sněmovního mediálního výboru. Opozice totiž prosadila několik třeskutých usnesení.
Vláda si za to ovšem může sama, neboť na jednání výboru chyběli tři poslanci koaličních stran – konkrétně Jaroslav Foldyna (SPD), Martin Kolovratník a Robert Stržínek (oba z hnutí ANO). Opozice tak měla pro tentokrát ve výboru většinu sedmi hlasů ze třinácti.
Proto se jí také podařilo prosadit třeba usnesení, které vyzývá ministra kultury Otu Klempíře (za Motoristy), aby stáhl připravovaný zákon o médiích veřejné služby. Hlasováním přecházela ostrá debata a především vyhrožování koaličních poslanců. Ti opakovaně slíbili, že vbrzku svolají mimořádné jednání výboru a prosadí revokaci právě přijatých usnesení.
Zástupci ODS, lidovců, TOP 09, STAN a Pirátů ovšem postupovali v jednotném bloku. A navzdory dílčím neshodám prosadili vše, s čím na úterní jednání dorazili.
Proto také vznikne nezávislá expertní skupina, která připraví doporučení k plánovanému zákonu o médiích veřejné služby. Povede ji Andrea Hoffmannová (Piráti) a mezi její členy mohou patřit kromě zástupců samotného mediálního výboru také rozliční odborníci, kteří jsou autory studií a analýz zabývajících se financováním médií veřejné služby, členové Stálé komise Senátu pro sdělovací prostředky, zástupci Syndikátu novinářů, Reportérů bez hranic nebo Nadačního fondu nezávislé žurnalistiky. A také zástupci vedení České televize a Českého rozhlasu a jejich odborových organizací.
V usnesení, které Hoffmanová navrhla, se dále píše, že pokud pracovní skupina přijme nějaké závěry, budou mít pouze doporučující charakter. Přesto se proti jejímu vzniku poslanci koalice ostře vymezovali. Hoffmanová jim ale několikrát vyčetla, že na jednu stranu připouští debatu o mediálním zákoně, na tu druhou se jí ale brání.
Proti úterním usnesením mediálního výboru se už na sociálních sítích vymezil také ministr kultury Oto Klempíř. Namísto seriózní debaty o budoucnosti České televize a Českého rozhlasu podle něj sledujeme politické divadlo, kde se pracuje pouze se strachem a polopravdami. „Ano, návrh financování je předmětem diskuse. To jsem řekl jasně a opakovaně. Ale diskuse neznamená chaos,“ zdůraznil ministr.
Výbor také v úterý vyzval ty členy Rady ČT, kteří v roce 2020 nezákonně odvolali dozorčí komisi, aby jejím členům doplatili ušlé finance. Jde přibližně o čtyři miliony korun.
Piráti nakonec prosadili také prošetření podezření z úplatkářství zachycené na nahrávce, kterou předminulý týden zveřejnil deník Fórum 24. Nahrávku mají posoudit přední odborníci v oblasti forenzní fonetiky a analýzy zvukových podvrhů.
Pro připomenutí: na nahrávce údajně radní ČT Pavel Matocha a Roman Bradáč rozmlouvají způsobem, který může naznačovat korupční jednání. Hlas, který by mohl patřit Bradáčovi, na záznamu říká, že ještě nedostal všechno. A na otázku, kolik ještě chybí, reaguje slovy „pět set“. Následuje tato replika: „Jako ještě půl mega? (…) Já teda zjistím, jak to celý je. Ale určitě to dostaneš.“
Opozice už dříve navrhla, aby se volba členů Rady ČT kvůli nahrávce odložila. A byť zprvu zástupci vlády pravost nahrávky bagatelizovali a dodávali, že s ní přišel nedůvěryhodný zdroj, premiér Andrej Babiš (ANO) se následně nechal v rozhovoru pro Deník slyšet, že je potřeba, aby bylo jasno v tom, zda jde o reálný rozhovor, nebo o podvrh umělé inteligence. „Ale určitě je taková věc nepřijatelná,“ dodal Babiš.
V zákulisí české politiky se už spekuluje, že vláda při volbě nových radních Matochu s Bradáčem, kteří byli považováni za jedny z favoritů, nakonec obětuje. Nikdo to ale nechce potvrdit. V každém případě je evidentní, že poté, co se do celé věci vložil právě premiér, nelze vyloučit, že rozuzlení volby nových členů kontrolního orgánu ČT bude vypadat o dost jinak, než jak se to jevilo před zveřejněním nahrávky „za půl mega“.
