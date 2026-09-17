Opozice vítá veto zákona o státních zaměstnancích, podle koalice je zbytečné

Opoziční strany vítají, že prezident Petr Pavel vetoval návrh zákona o státních zaměstnancích, podle koalice jde naopak o zbytečný a škodlivý krok. Předseda Pirátů Zdeněk Hřib ve čtvrtek v tiskové zprávě uvedl, že novela rozbíjí pojistky chránící státní správu před politickými zásahy. I kvůli tomu se připravuje podání k Ústavnímu soudu (ÚS), dodal.
Podle šéfa TOP 09 Matěje Ondřeje Havla navíc existuje podezření, že odnětí pravomoci jmenovat vedoucí stálých misí při mezinárodních organizacích prezidentovi nemusí být v souladu s ústavou.
Předpis má podle koaličních tvůrců usnadnit výměnu státních úředníků a přiblížit pravidla jejich zaměstnávání zákoníku práce. Podle prezidenta jde předpis proti doporučení Evropské komise lépe chránit vedoucí úředníky před politickými zásahy.
Novou úpravu zaměstnávání státních úředníků znovu posoudí Sněmovna. Vládní tábor ANO, SPD a Motoristů má dostatečnou sílu veto přehlasovat, aby nová předloha nahradila od listopadu nynější zákon o státní službě.
Bývalý předseda Sněmovny a místopředseda koaličního hnutí ANO Radek Vondráček na síti X uvedl, že prezident vetem kopíruje opozici a žárlivě si brání majestát. „Jde o veto škodlivé a zbytečné! Zákon modernizuje a zefektivňuje státní správu, byl komunikován s EU. V době bezpečnostních a geopolitických výzev má být státní správa pružná. Ví to pan prezident vůbec?“ napsal.
Podle ministra pro sport Borise Šťastného (Motoristé) prezidentské veto zdrží důležité změny a projekty ve sportu. „Jako financování olympiády dětí a mládeže, propojení prevence a pohybových aktivit, zavedení možnosti financování školního sportu i vědy a výzkumu ve sportu z Národní sportovní agentury, ale i renty pro sociálně slabé olympioniky v důchodu,“ uvedl. Koalice podle něj veto přehlasuje.
Hřib naopak prezidentské veto ocenil. „Piráti od začátku varovali, že novela rozbíjí pojistky, které mají chránit profesionální a nestrannou státní správu před politickými zásahy, a výrazně usnadňuje personální změny z politických důvodů. Právě proto jsme proti ní vystupovali a právě proto jsme připravovali i podání k ÚS,“ uvedl.
S Piráty chce bojovat, aby předpis ve Sněmovně neprošel. „Státní správa nesmí být personální nástroj žádné vlády. Má být odborná, stabilní a sloužit občanům bez ohledu na to, kdo je zrovna u moci,“ doplnil.
Havel na síti X napsal, že TOP 09 na rizika zákona upozorňuje po celou dobu legislativního procesu. „Proto ho koneckonců naši senátoři zamítli. A zároveň máme podezření, že odejmutí prezidentské pravomoci jmenovat vedoucí stálých misí při mezinárodních organizacích nemusí být v souladu s ústavou,“ uvedl.
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