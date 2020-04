Opozice prosazuje přímou podporu živnostníkům, prodloužení nouzového stavu nechce

Pětice opozičních stran chce společně ve sněmovně prosadit rozšíření přímé podpory pro živnostníky. Navrhují také až roční odklad platby daně z přidané hodnoty a odpuštění silniční daně za letošní rok. Před středečním jednáním sněmovny to řekli předsedové ODS, Pirátů, lidovců, TOP 09 a STAN. Zároveň nevidí důvod k prodloužení nouzového stavu po 30. dubnu.

Opoziční strany společně usilují o to, aby se prodloužila platnost kompenzačního bonusu vypláceného živnostníkům na celou dobu trvání restriktivních opatření. Usilují i o to, aby na bonus měly nárok i osoby samostatně výdělečně činné, které mají živnost jen na vedlejší úvazek, a lidé pracující na dohodu o provedení práce nebo dohodu o pracovní činnosti.

Opozice usiluje i o odklad platby DPH pro živnostníky až o rok nebo o odpuštění letošní silniční daně. Zároveň by měl stát zavřeným firmám kompenzovat platbu nájemného, a to ve výši 60 procent. Speciální podpora by měla směřovat k pendlerům, který stát omezil možnost cestovat za hranice, a tím je připravil o výdělky.

Neuvěřitelné! Dostala se ke mě informace od jednoho z podnikatelů. Záchranný program Covid-Praha nebude dostupný pro podnikatele v hoteliérství, gastronomii a spedici. Prý je to pro banky moc riskantní. Stát musí pomoci všem podnikatelům a ne jen firmám z holdingu @KarelHavlicek_ — Jiří Pospíšil (@Pospisil_Jiri) April 21, 2020

Lídři stran upozornili, že i přes vládní prohlášení se k řadě živnostníků a podnikatelů státem slíbená pomoc dosud nedostala. Firmy proto musejí propouštět a dostávají se na hranu krachu. "Opticky situace vypadá tak, že se o pomoci strašně moc namluvilo, takže lidé mohou mít pocit, že vláda pomohla dost. Realita je ale jiná," řekla předsedkyně TOP 9 Markéta Pekarová Adamová.

Na společné tiskovce opozice jsme představili návhy:



• Navýšení podpory pro OSVČ

• Zavedení podpory pro DPP a DPČ

• Všichni podpoříme ústavní stížnost na zákaz vycestování z ČR



Více v tiskové zprávě. Svá média nemáme, každý z Vás je ale médium, budu ráda za každý RT. https://t.co/JpnYwqEo5I — Markéta Adamová (@market_a) April 22, 2020

Pro prodloužení nouzového stavu není podle opozice důvod

Opoziční poslanci také nevidí důvod k prodloužení nouzového stavu za 30. duben. Centrální nákupy, kterými argumentuje ministerstvo vnitra, se podle nich dají řešit i novelou zákona o veřejných zakázkách, jiné důvody podle nich vláda nepředložila. Opozice kritizovala i skutečnost, že členové vlády o možnosti prodloužení nouzového stavu debatují veřejně a nevystupují s jednotným stanoviskem.

"To, že nouzový není potřeba, je jasné už z toho, že když jsme před 14 dny žádali nějaké argumenty pro prodloužení, tak jsme se ničeho nedočkali," řekl předseda ODS Petr Fiala. Podobně se vyjádřil i šéf Pirátů Ivan Bartoš.

"Za KDU-ČSL jsme říkali, že je pro nás důležité vidět data (o počtu nakažených koronavirem) z dneška a zítřka (středy a čtvrtka), to je dozvuk Velikonoc. Pokud ani ta data nebudou růst a bude zachovaný pozitivní trend, potom nevidíme důvod nouzový stav prodlužovat," řekl předseda lidovců Marian Jurečka. Podle předsedy STAN Víta Rakušana je na čase ukončit omezování základních práv a soustředit se na pomoc lidem v Česku.

Opozice kritizovala i způsob, jakým vláda o možném prodloužení nouzového stavu komunikuje. Premiér Andrej Babiš (ANO) v úterý v televizi Prima řekl, že pro to nevidí důvod, vicepremiér Jan Hamáček (ČSSD) následně na Twitteru reagoval, že podle něj by bylo pokračování nouzového stavu potřebné, ale bez souhlasu premiéra není možné. "Vláda by se měla u tak závažných věcí nejdřív domluvit a až pak to sdělovat veřejnosti," řekl Fiala.