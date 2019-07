Babiš je slabý premiér, míní opozice. Nefunguje ve vyjednávání, řekl Bartoš

Předsedové několika opozičních stran považují Andreje Babiše (ANO) po čtvrtečním jednání s prezidentem Milošem Zemanem za slabého premiéra. Podle šéfa pirátů Ivana Bartoše je zarážející, jak Babiš nefunguje ve vyjednávání. Předseda SPD Tomio Okamura znovu zkritizoval ČSSD za boj o koryta. Pro Babiše měl pochopení předseda KSČM Vojtěch Filip, podle něj premiér preferuje stabilní vládu s důvěrou.

"Schůzka nepřinesla vůbec nic. Dozvěděli jsme se, že pan prezident má názor," řekl lidovecký předseda Marek Výborný. "Je to hra kočky se dvěma myšmi. Jedna myš v oranžovém tričku už krvácí a možná je v kómatu, a ta druhá, co má na tričku AB, je někde v koutě zahnaná. A ta kočka si to vychutnává," uvedl.

"Co mně na tom hrubě vadí, je to, že premiér rezignoval na to, že i on má nějakou ústavní povinnost. On nese demisi na Hrad, tak on by měl trvat na tom, že prezident má konat. A ne říkat, že mu to vlastně je jedno, že chce jednat, že kompetenční žalobu nepodá a podobně," dodal Výborný. Podle něj za situací může být i snaha zakrýt další problémy Babiše a vlády.

"Pan prezident by měl samozřejmě jednat v souladu s ústavou a premiérovi vyhovět. Na druhou stranu je zarážející, jakým způsobem pan premiér Babiš nefunguje ve vyjednávání. Na to, že neustále všem vykládá, jak je silný předseda vlády a schopný stratég a diplomat i na zahraniční úrovni, tak na rozdíl od svého předchůdce premiéra (Bohuslava) Sobotky, kterého často kritizuje, se nedokáže ani zbavit ministra vlastní vlády," sdělil Bartoš.

Pro kroky předsedy vlády má pochopení Filip. "Myslím, že jde o logický krok premiéra, který preferuje stabilní vládu s důvěrou a plněním hlavních cílů, tedy snižování zadlužení státu, boj proti korupci a zvyšování životní úrovně."

Podle předsedy STAN Víta Rakušana jde ale o další důkaz, že je předseda vlády slabý. "Je mimořádně smutné, že premiér nedokáže vyhodnotit, jaké má z ústavy plynoucí pravomoci. Další prohra premiéra, další prohra právního státu, další vítězství svévole pomstychtivého mocnáře," míní.

Podle šéfa TOP 09 Jiřího Pospíšila se Zeman úspěšně pokouší o vládu hnutí ANO a svých přátel. "Má k tomu všechny předpoklady: mimořádně slabého premiéra a servilního 'šéfa' ČSSD. Všichni tři nesou plnou odpovědnost za vládní krizi," uvedl na Twitteru.

"Andrej Babiš nevypadal po schůzce s prezidentem Zemanem jako svéprávný premiér, ale jako prezidentův asistent. Smutné pro parlamentní demokracii v ČR," napsal na Twitter předseda ODS Petr Fiala.

Předseda SPD Okamura situaci považuje za "pokračování trapného nekonečného příběhu o nestabilní rozhádané vládě a boje ČSSD o koryta."