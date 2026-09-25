Opozice odevzdala návrh na vyslovení nedůvěry vládě, Okamura musí svolat schůzi

Lídři opozičních stran odevzdali ve Sněmovně návrh na vyslovení nedůvěry vládě. Předseda Sněmovny Tomio Okamura musí neprodleně svolat schůzi, konat by se měla příští týden.
Opoziční občanští demokraté, Starostové, Piráti, lidovci a TOP 09 sebrali pod návrh na svolání schůze dolní parlamentní komory k odvolání vlády podpisy všech svých 92 poslanců.
Jednat chtějí na mimořádné schůzi o rozpočtu na příští rok, který má podle návrhu druhý nejvyšší schodek v historii Česka, dále o nevyřešeném střetu zájmů premiéra Andreje Babiše (ANO) a útocích vlády na ústavní instituce, soudy, neziskový sektor a média. Novinářům to na společné tiskové konferenci řekli předsedové stran.
Aby Sněmovna vládě nedůvěru vyslovila, musí pro ni hlasovat minimálně 101 poslanců z 200. Koalice má dohromady 108 mandátů. Jednání se odehraje krátce před říjnovými komunálními a senátními volbami. Předseda Sněmovny Tomio Okamura (SPD) musí schůzi svolat neprodleně, uskuteční se tak v příštím týdnu. Lídři stran Okamurovi odevzdali podpisy dnes před 09:30.
Šéf ODS Martin Kupka před odevzdáním návrhu novinářům řekl, že Babišova vláda svými kroky mění charakter ČR k horšímu. Návrh podle něj není prázdné gesto, ale jasný krok mimo jiné na obranu odpovědného hospodaření. "Budeme bránit mnoho schopných a úspěšných lidí v ČR, kteří mají právo na lepší vládu," uvedl.
Opoziční strany si podle předsedy Pirátů Zdeňka Hřiba nutnost návrh podat nijak neužívají. Kabinet je ale podle něj buď nekompetentní, nebo navedený, protože objektivně zhoršuje život lidem v Česku. Vláda podle něj pohrdá demokratickými institucemi, nezávislými soudy a prožírá budoucnost země.
Podle šéfů TOP 09 Matěje Ondřeje Havla a STAN Víta Rakušana vláda hazarduje s národní bezpečností. "Pokud Andrej Babiš bude chtít obejít své koaliční partnery, jsme ochotni podpořit navyšování výdajů na obranu," uvedl Havel. Rakušan kritizoval nezodpovědné chování kabinetu vůči ruské hrozbě, které podle něj kontrastuje s počínáním vlád pobaltských, skandinávských zemí či v Polsku.
Předseda lidovců Jan Grolich očekává, že opoziční návrh neuspěje. Důležité ale podle něj je, že každý vládní poslanec dostane možnost říct nahlas, zda mu vadí, že vláda lidem otevřeně lže. Rozpočet je v přímém rozporu se sliby, zdůraznil. "Bude důležité sledovat, zda (vládní poslanci) přijdou do práce, zda se třeba zdrží," uvedl.
Prvnímu opozičnímu pokusu o vyslovení nedůvěry vláda odolala počátkem února. Podnětem k vyvolání schůze bylo vyostření konfliktu mezi Motoristy a prezidentem Petrem Pavlem, který odmítl jmenovat čestného prezidenta Motoristů Filipa Turka ministrem životního prostředí.
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