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Domácí

Opozice neuspěla s návrhem na odvolání Okamury z čela sněmovny

ČTK
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Sněmovní opozice ve čtvrtek neprosadila už potřetí po sobě doplnění programu nynější schůze o projednání návrhu na odvolání předsedy SPD Tomia Okamury z čela dolní komory. Opoziční poslanci mu vyčítají postup při jednání o sporném zrušení televizního a rozhlasového poplatku.

Tomio Okamura, Mimořádná schůze sněmovny k vydání Andreje Babiše a Tomia Okamury
Tomio Okamura na mimořádné schůzi Poslanecké sněmovny 5. března 2026. Archivní foto.Foto: HN – HN - Lukáš Bíba
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O zařazení návrhu, který tentokrát přednesl předseda klubu TOP 09 Jan Jakob, poslanci nehlasovali. Koaliční frakce ANO, SPD a Motoristů možné doplnění programu vetovaly.

Jakob řekl, že předseda sněmovny odpovídá za důvěru v pravidla, podle nichž dolní komora jedná. „Musí je hájit také tehdy, když jeho vlastní politické straně překážejí. Pan předseda Okamura v této odpovědnosti selhal,“ uvedl.

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V úterý a ve středu poslanci doplnění programu zamítli hlasováním. V úterý návrh podal předseda Pirátů Zdeněk Hřib a ve středu šéf lidoveckého klubu Marian Jurečka.

Poukazovali mimo jiné na to, že sněmovna při úvodním kole jednání o změně financování České televize a Českého rozhlasu omezila na Okamurův návrh řečnickou dobu a určila termín hlasování na sobotní časné ráno ve chvíli, kdy diskuse ještě nezačala.

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Okamura nereagoval

Hřib přičetl Okamurovi politickou odpovědnost i za zásah ochranné služby vůči lidem, kteří tehdy sledovali poslanecké jednání z galerie pro veřejnost.

Piráti ohlásili návrh na Okamurovo odvolání z čela dolní komory hned po úvodním sněmovním jednání o poplatcích předminulou sobotu.

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Okamura tehdy napsal, že na lži, útoky, výkřiky a nesmysly Pirátů nemá smysl jakkoli reagovat.

O odvolání Okamury opozice opakovaně neúspěšně usilovala začátkem roku. Hlavním důvodem byly jeho výroky v novoročním projevu.

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